Без ссор и путешествий: главные традиции и приметы на Сретение Господне

Православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне. Праздник ежегодно приходится на одну и ту же дату, на 40-й день после Рождества Христова. В Сретение не рекомендуется заниматься физическим трудом, ссориться и пребывать в плохом настроении. Подробнее о празднике, традициях и приметах читайте в материале Москвы 24.



История и традиции

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сретение Господне, которое православные ежегодно отмечают 15 февраля (по старому стилю – 2 февраля), относится к одним из главных христианских праздников. Его название с церковнославянского языка переводится как "встреча", но не в бытовом понимании. Само слово передает глубинный смысл праздника, предполагающий сближение человека с Богом.

Сретение отмечают в память о событии, отраженном в Евангелии от Луки. По преданию, Дева Мария и праведный Иосиф Обручник на 40-й день после рождения Иисуса принесли его в Иерусалимский храм. Здесь они встретили праведного старца Симеона. Он получил от ангела откровение, что до тех пор, пока собственными глазами не увидит Христа, не умрет. Старец взял на руки младенца, благословил его и произнес пророчество о Спасителе мира.



По древнеиудейскому обычаю женщина, родившая первенца мужского пола, через 40 дней приходила с ребенком в Иерусалимский храм. Здесь она приносила благодарственную и очистительную жертву Богу. Мария родила Иисуса в результате непорочного зачатия, и ей необязательно было совершать обряд. Однако в знак смирения Богородица соблюла обычай.



За Симеоном к Марии и Иосифу подошла трудившаяся в храме пожилая женщина по имени Анна, которую за пламенные проповеди о Боге считали пророчицей. Праведная поклонилась Христу, а затем отправилась рассказывать людям на улице о появлении на свет избавителя. То, как Симеон и Анна встретили Иисуса, является верующим примером принятия Бога всей душой.

На Сретение по традиции в православных храмах проходит праздничная литургия, которая иногда сопровождается крестным ходом. Тогда же освящаются свечи. Верующие забирают их домой, где зажигают во время молитвы. Некоторые приписывают особые свойства свечам со сретенской службы. Например, способность сберечь дом от различных бед.



Запреты и приметы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Согласно народным приметам, в этот день происходит встреча зимы с весной. Такое поверье породило различные поговорки, например: "В Сретение солнце на лето, зима – на мороз (поворотили)".

Кроме того, заключительные холода и первые оттепели называли сретенскими. Считается, что капель в праздник предвещает теплую весну и хороший урожай пшеницы. Но если погода в Сретение холодная и морозная, то зима еще долго не отступит.

В то же время снег 15 февраля говорит о дождливой весне. Если же будет безветренно и солнечно, то стоит ожидать хороший урожай льна.

Как и в любой другой церковный праздник, в Сретение действуют некоторые запреты и рекомендации. Например, в этот день нельзя злоупотреблять алкоголем и заниматься физической работой. Также запрещено ругаться и быть в плохом настроении. Встречать праздник советуют с семьей, в кругу близких.

Вместе с тем 15 февраля не рекомендуется отправляться в дорогу, поскольку возвращение обратно может оказаться очень долгим.

