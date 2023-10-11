Запрет на ягоды и уборку: главные традиции и приметы Харитонова дня

Православные христиане 11 октября отмечают Харитонов день. Так в народе называют праздник, посвященный памяти епископа Харитона Исповедника. Рассказываем о приметах и традициях, а также об опасностях, которые, согласно поверьям, может принести эта дата.



История праздника

Православные 11 октября вспоминают епископа Харитона Исповедника, который жил в Иконии (теперь это город Конья в Турции) на рубеже III–IV веков. Поскольку он исповедовал христианство, то подвергся гонению язычников и был заключен в темницу.

После освобождения Харитон отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам, но по дороге на него напали грабители, скрутили и отвели в пещеру. От смерти его спасла змея, которая заползла в логово бандитов и пустила яд в кувшин с вином. Попробовав напиток, разбойники мгновенно скончались. На этом же месте Харитон в честь своего спасения основал Фаранскую лавру.

Вскоре, стремясь к уединению, епископ ушел в пустыню. Находясь там, он основал сначала Иерихонскую, а затем Суккийскую лавру. В конце жизни Харитон вернулся туда, где когда-то был схвачен разбойниками. Он скончался в Фаранской лавре и там же был погребен.



Традиции

Наши предки считали 11 октября недобрым днем: якобы именно в это время по земле разгуливала нечистая сила. Поэтому, как только смеркалось, они старались не выходить из дома и не встречаться с темноглазыми людьми. Согласно преданию, те якобы наводили порчу.

Сразу после Харитонова дня было не принято есть ягоды. Считалось, будто их осквернил сам дьявол. И если кто-то решит полакомиться, то тяжело заболеет, либо и вовсе уйдет из жизни. Особое значение 11 октября на Руси имели сны – по ним якобы можно было предсказать будущее. Если человек просыпался от плохих сновидений, утром он пил святую воду, чтобы отвести от себя беду.

Также в праздник влюбленные пары относили пирог знахаркам, чтобы их семейная жизнь сложилась удачно. Но важно было это сделать, избегая прохожих.



Разрешения и запреты

В Харитонов день был четкий список дел, которыми можно и нельзя заниматься. В частности, разрешались рукоделие и любой досуг дома с семьей. Также не возбранялось отмечать праздник песнями и танцами. Можно было и вовсе ничего не делать, посвятив целые сутки лени.

Последнему благоволят запреты на Харитонов день. Считается, что в этот праздник лучше воздержаться от уборки, выноса мусора и любых других дел по хозяйству. Кроме того, не стоит ходить в гости и назначать встречи, делиться своими планами и секретами, а также жаловаться – иначе, согласно поверьям, есть риск усугубить положение.

Еще в Харитонов день старались не устраивать свидания, свадьбы и помолвки. На Руси верили, что, если выбрать эту дату, пара будет несчастной.



Приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Как и в любые другие церковные праздники, в Харитонов день предки обращали внимание на изменения в окружающей среде, поведении птиц и животных. Исходя из этого составлялись различные прогнозы.

К примеру, листья, которые падали жилками вверх, обещали богатый урожай в следующем году. Если же деревья вновь зацвели, осень затянется и будет теплой.

Ранний приход зимы предсказывали по низко летающим птицам, а о приближении похолодания судили по нахохлившимся курам. О поздних сроках снежного сезона свидетельствовало то, что к Харитонову дню зайцы не начинали менять шерсть. О суровости зимы говорили в том случае, если к празднику с березы не опадали листья.

