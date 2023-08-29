Выпечка хлеба и предвестники заморозков: главные приметы Орехового Спаса

Ежегодно 29 августа православные христиане отмечают Спас Нерукотворный, более известный в народе как Ореховый Спас. История, традиции и приметы праздника – в материале Москвы 24.

История

Ореховый – третий по счету Спас после Медового и Яблочного. Это народное название праздника: в христианской истории его именуют Нерукотворным Спасом. В его основе лежит история исцеления царя Авгаря: согласно библейскому преданию, его одолела проказа, и ни один лекарь не мог его вылечить. Тогда царь, который был наслышан о чудесах Иисуса, отправил к нему слугу, чтобы тот запечатлел божественный лик.

Христос, встретив посланника, велел поднести воду и полотно. Мессия промакнул лицо, и на ткани остался его лик. Затем слуга доставил материю Авгарю, и тот излечился от недуга.

Считается, что именно этот нерукотворный образ стал первой в истории иконой, а праздник назван в честь него.

"Ореховым" же Спас именуют потому, что дата совпадает с периодом созревания орехов, пшеницы и ржи. Еще его часто называют Хлебным. Разночтения связаны с особенностями разных регионов. Если, к примеру, в Черноземье в храмы несли пшеницу и рожь, то на богатом лесами севере – орехи.

Традиции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером накануне праздника в храмах совершается всенощное бдение, где Господа славят торжественными песнопениями. В этот день после литургии духовенство совершает молебен, а также освящает воду и принесенный прихожанами урожай.

Так как праздник наступает после окончания строгого Успенского поста, в третий Спас разрешено есть рыбу, мясо и другие продукты животного происхождения. Орехи же добавляют в разные блюда и выпечку. Свежим хлебом угощают родных и близких.

Еще одной традицией праздника являются ярмарки, на которых принято продавать собранный урожай и ткани. Кроме того, в этот день наши предки мылись в бане и парились вениками из орешника. Считалось, что это защитит от недугов.

Народные приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С этим праздником связано немало погодных примет. Например, если в Ореховый Спас дождливо и сверкают молнии, то осень не будет холодной. Если солнечно и тепло – бабье лето наступит очень рано.

Улетающие на юг журавли сигнализируют о том, что на Покров день, 14 октября, начнутся заморозки. Кроме того, если в третий Спас удалось собрать обильный урожай орехов, значит, в следующем году будет много хлеба.