Эксперт оценил идею расселять россиян из ветхого жилья в арендные квартиры

Россиян могут начать переселять из аварийного жилья в арендные квартиры. Недвижимость предлагают сдавать на льготных условиях с правом выкупа. Над программой работают Минстрой, власти регионов и Фонд развития территорий. Разбираемся, поможет ли инициатива быстрее решить проблему ветхого жилья и захотят ли его владельцы менять свое на арендное.

Больше возможностей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Программу переселения из аварийного жилья в арендные дома разрабатывают в рамках Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, сообщает газета "Известия". По ней квартиры владельцам ветхого жилья начнут сдавать на льготных условиях с правом выкупа. А проконтролируют строительство и управление наемным жилфондом специальные региональные операторы.

В Минстрое заявили, что, если программу одобрят, переселение в арендную квартиру станет еще одной опцией, которую можно будет выбрать по желанию. На сегодняшний день владельцы ветхого жилья могут получить новую квартиру той же площади, но не меньше 6 квадратных метров на человека, либо денежную компенсацию по стоимости своей недвижимости.

Однако из-за того, что некоторые регионы не в силах выдать новые квадратные метры, владельцы старого взамен получают только деньги. Зачастую их не хватает на приобретение другой квартиры, пояснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Учитывая, что в некоторых регионах люди получают вместо жилья совсем небольшие выкупные суммы и по факту оказываются на улице, предложенные меры оцениваю положительно. Получить хорошее и комфортное жилье в аренду или с доплатой в рассрочку лучше, чем оставаться в небезопасном доме или вообще без крыши над головой", – сказала Разворотнева.

Однако с ней не согласился первый зампред комитета Владимир Кошелев. Переселение из собственного жилья в арендное недопустимо, так как ущемляет права владельцев недвижимости, убежден парламентарий.





Владимир Кошелев первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сейчас программа переселения из аварийного и ветхого жилья подразумевает переезд в нормальную квартиру. Никакой дополнительной финансовой нагрузки для человека это не несет. А тезис стратегии предполагает, что людям жилье придется снимать. Пускай по льготным ценам, но в любом случае это принципиальная разница.

Арендные квартиры – не единственный вариант расселения, который предлагают власти. Еще одна мера подразумевает выдачу новой жилплощади взамен ветхой с доплатой разницы между ними в рассрочку сроком на 15 лет.

Расселим всех?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Переселение из ветхого жилья в арендный дом можно рассматривать исключительно как дополнительную опцию, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В то же время такой вариант подойдет далеко не всем владельцам аварийной недвижимости.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Как правило, в ветхом жилье живут те, у кого нет средств не то что на покупку новой квартиры, но даже на аренду. В этом смысле сделать такую опцию основной для переселения действительно нельзя.

Предложенный механизм незначительно повлияет на скорость расселения аварийного жилья, сказал Сафонов Москве 24. "Если бы у этих людей были деньги, они давно бы переехали. Поэтому вопрос сводится к уровню жизни", – добавил эксперт.

В случаях когда квартира собственника фактически разрушилась, а денег даже на льготную аренду у него нет, его обязаны переселить в резервный жилой фонд. Оставлять владельца на улице в такой ситуации просто недопустимо, подчеркнул Сафонов. "Либо это должно быть общежитие квартирного типа, либо гостиничный номер за счет местных властей. Но нужно понимать, что все зависит от финансовых возможностей того или иного муниципалитета. В некоторых случаях резервного фонда просто нет", – сказал специалист.

Он предположил, что в новых арендных домах могут быть спроектированы небольшие квартиры гостиничного типа. "Там нет полноценной кухни. Какие-то удобства могут быть расположены в общих помещениях. В данном случае допустимы разные вариации", – высказал свою точку зрения Сафонов.

Эксперт добавил, что в целом с правовой точки зрения забрать у владельца аварийное жилье и предоставить вместо него арендное помещение возможно: например, если собственник не поддерживает имущество в безопасном состоянии. "В таком случае может последовать судебное решение изъять жилье, так как оно эксплуатируется в опасном режиме. То есть он лишится этой собственности", – объяснил Сафонов.

Кроме того, изъять жилье из обращения могут еще и в случае, когда это угрожает не только владельцу, но и другим жильцам. Плюс, собственностью запретят пользоваться, если это несет в себе угрозы. Это право государства с точки зрения обеспечения безопасности, заключил Сафонов.



