Юрист рассказала, могут ли отказать в отсрочке отцам троих детей

Генштаб ВС РФ установил три новые категории мужчин, кому положена отсрочка от частичной мобилизации. Например, призвать не смогут отцов, у которых трое и более детей до 16 лет. Рассказываем подробности.



Новые категории

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В начале октября Генеральный штаб ВС РФ разослал в военкоматы и призывные комиссии обновленные указания, которые расширяют права на отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов. Об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.





Мария Львова-Белова уполномоченный при президенте по правам ребенка Согласно указаниям Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленным в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет; трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью; ребенка с паллиативным статусом.

Обновленный перечень относится к категории документов для служебного пользования, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это, по сути, жест доброй воли министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации", – сказал депутат.

Сам документ с обновленными категориями граждан, кому положена отсрочка, опубликовала у себя в телеграм-канале председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В тексте сказано, что отцам, у которых три и более ребенка до 16 лет, она предоставляется на основании российского паспорта, военного билета или выданного взамен временного удостоверения, а также свидетельств о рождении детей.

Однако на местах некоторые военкоматы до сих пор отказываются давать отсрочку таким гражданам, несмотря на указания Генштаба ВС РФ от 4 октября, сообщила Останина.





Нина Останина председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Граждане указывают, что военкоматы отрицают наличие такого порядка... Таким образом, продолжается мобилизация граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, особенно граждан, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, и граждан, имеющих на иждивении детей-инвалидов.

В связи с этим депутат попросила министра обороны РФ Сергея Шойгу официально разъяснить в публичном пространстве военкоматам обновленный порядок предоставления отсрочек.



Правовая коллизия?

В России расширили список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации

Новые указания Генштаба, которые расширяют условия для отсрочки, вступили в противоречие с Федеральным законом о мобилизации, чем создали правовую коллизию. Об этом Москве 24 рассказала юрист Елена Пономарева.

В вопросе предоставления отсрочек военкомы обязаны руководствоваться Федеральным законом о мобилизации и указом президента о частичной мобилизации, говорит эксперт. Вместе с тем они получили прямое указание от Генштаба от 4 октября. Согласно ему, военных комиссаров просят исполнять положение об отсрочке для более широкого круга лиц, чем это прописано в законе, продолжает Пономарева.





Елена Пономарева юрист Военные комиссары могут предоставить отсрочку отцам троих и более детей до 16 лет, основания для этого у них теперь есть. Вопрос в том, возьмут ли они на себя ответственность по исполнению указания Генштаба.

"По сути, военкомы будут принимать решение на свое усмотрение, руководствоваться ли этим документом для служебного пользования. Дело в том, что он не носит формулу нормативного акта, подлежащего исполнению в обязательном порядке", – говорит Пономарева.

Юрист напомнила, что, согласно закону о мобилизации, отсрочка предоставляется в том числе отцам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

