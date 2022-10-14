Юрист рассказала, могут ли отказать в отсрочке отцам троих детей

Генштаб ВС РФ установил три новые категории мужчин, кому положена отсрочка от частичной мобилизации. Например, призвать не смогут отцов, у которых трое и более детей до 16 лет. Рассказываем подробности.
Новые категории
В начале октября Генеральный штаб ВС РФ разослал в военкоматы и призывные комиссии обновленные указания, которые расширяют права на отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов. Об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Обновленный перечень относится к категории документов для служебного пользования, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Это, по сути, жест доброй воли министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации", – сказал депутат.
Сам документ с обновленными категориями граждан, кому положена отсрочка, опубликовала у себя в телеграм-канале председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В тексте сказано, что отцам, у которых три и более ребенка до 16 лет, она предоставляется на основании российского паспорта, военного билета или выданного взамен временного удостоверения, а также свидетельств о рождении детей.
Однако на местах некоторые военкоматы до сих пор отказываются давать отсрочку таким гражданам, несмотря на указания Генштаба ВС РФ от 4 октября, сообщила Останина.
В связи с этим депутат попросила министра обороны РФ Сергея Шойгу официально разъяснить в публичном пространстве военкоматам обновленный порядок предоставления отсрочек.
Правовая коллизия?
В России расширили список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации
Новые указания Генштаба, которые расширяют условия для отсрочки, вступили в противоречие с Федеральным законом о мобилизации, чем создали правовую коллизию. Об этом Москве 24 рассказала юрист Елена Пономарева.
В вопросе предоставления отсрочек военкомы обязаны руководствоваться Федеральным законом о мобилизации и указом президента о частичной мобилизации, говорит эксперт. Вместе с тем они получили прямое указание от Генштаба от 4 октября. Согласно ему, военных комиссаров просят исполнять положение об отсрочке для более широкого круга лиц, чем это прописано в законе, продолжает Пономарева.
"По сути, военкомы будут принимать решение на свое усмотрение, руководствоваться ли этим документом для служебного пользования. Дело в том, что он не носит формулу нормативного акта, подлежащего исполнению в обязательном порядке", – говорит Пономарева.
Юрист напомнила, что, согласно закону о мобилизации, отсрочка предоставляется в том числе отцам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.