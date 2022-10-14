Отцам троих детей предоставят отсрочку от частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России освободили от частичной мобилизации отцов, которые имеют троих детей или ребенка с паллиативным статусом. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Отмечается, что ранее в СПЧ заявили о необходимости официально закрепить в законе отсрочку от частичной мобилизации для таких отцов.

Львова-Белова рассказала, что, согласно указаниям Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении:

трех и более детей до 16 лет;

трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью;

ребенка с паллиативным статусом.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также подтвердил, что решение по данному вопросу уже принято. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале

"Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет). Такое решение принято и доведено до военных комиссариатов", – говорится в его публикации.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев поделился, что отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации следует давать экспертам и специалистам, у которых имеются редкие знания и опыт, из-за отсутствия которых может остановиться производство. Он подчеркнул, что подобное решение подразумевает точечный подход, а не массовый.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В России расширили список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!