Это не десерт: как правильно есть мед, чтобы не навредить здоровью

14 августа Русская православная церковь отмечает Медовый Спас. Дата совпадает с началом двухнедельного Успенского поста: в этот период многие верующие освящают мед и добавляют его в разные блюда. Разбираемся, в чем польза и вред этого продукта и кому стоить ограничить его потребление.



Аллерген или нет?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мед сам по себе не аллергенный продукт. Реакция может возникнуть на пыльцу, которая входит в его состав, рассказала Москве 24 врач-аллерголог, иммунолог Мадина Карданова.





Мадина Карданова врач-аллерголог, иммунолог Некоторые сорта могут вызывать аллергическую реакцию. Например, липовый или цветочный, потому что в него входит пыльца луговых трав. Симптомы, как правило, возникают сразу же после употребления. Это заложенность носа, насморк, зуд в глазах, высыпание на коже, реже – поражение ЖКТ и мочеполовой системы.

Снизить неприятные последствия можно антигистаминными средствами и противоотечными препаратами для носа. Если аллергию сопровождают высыпания и зуд, то помогут противовоспалительные лекарства.

Чтобы такие симптомы не повторялись, важно исключить этот продукт из рациона или пройти аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), подчеркнула врач.

"Посколько реакция на мед зачастую обусловлена аллергией на пыльцу, АСИТ уменьшит чувствительность к этому продукту", – заключила эксперт.



Непростое лакомство

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Помимо аллергиков, мед также не стоит употреблять людям с сахарным диабетом, дисбактериозом, а также тем, кто планирует сбросить вес. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ксения Черная.

По словам специалиста, мед на 90% состоит из глюкозы и фруктозы, примерно в равных пропорциях, и 10% приходится на полезные вещества – аминокислоты и различные микроэлементы.

"От общего содержания аминокислот в нем больше всего присутствуют пролин (45–85%) и фенилаланин, затем аспарагиновая и глутаминовая кислоты. Вместе с антиоксидантами они помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом, а также способствуют укреплению иммунной системы. Благодаря этому продукту организм может быстрее оправиться при болезни", – рассказала эксперт.

Однако важно употреблять качественный и свежий мед – липовый, каштановый, из полевых цветов или любых других растений от проверенных производителей.





Ксения Черная нутрициолог Не стоит приобретать его в обычных супермаркетах, так как банки зачастую годами стоят на прилавках под светом. Такой продукт нагревают, чтобы он оставался жидким и сохранял товарный вид. Так все полезные и ценные вещества уничтожаются уже при температуре 36–38 градусов.

По той же причине не стоит добавлять мед в чай или выпечку. При нагревании полезные вещества разрушаются и остаются чистая глюкоза и фруктоза, то есть просто сахар, подчеркнула нутрициолог.

Лучше всего употреблять мед утром натощак или отдельно от еды в первую половину дня. Оптимальная суточная норма — чайная ложка. При болезни можно добавлять в рацион и другие продукты пчеловодства: маточное молочко, прополис, пергу.

"То есть правильно употреблять мед и продукты пчеловодства не как десерт, а как лекарство. Так они усваиваются максимально эффективно и уже в полости рта начинается всасывание питательных веществ", – отметила нутрициолог.

Эксперт напомнила, что при некоторых заболеваниях важно исключить мед из рациона.





Ксения Черная нутрициолог Поскольку он содержит большое количество сахара, его не стоит есть людям с инсулинорезистентностью и диабетом, а также тем, кто имеет проблемы с кишечником, например избыточный рост грибковой флоры: кандидоз и молочницу. В этих случаях сахар будет "кормить" вредную микрофлору и может усугубить заболевание.

При таких недугах можно заменить мед на те же маточное молочко, пыльцу и пергу. Также из-за сахара не стоит увлекаться медом тем, кто хочет похудеть, залючила эксперт.