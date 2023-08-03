Врач назвала оптимальную суточную норму арбуза и дыни

В Москве открылось 230 бахчевых развалов – они будут работать до 1 октября почти во всех округах столицы. Вспоминаем, как правильно выбрать арбуз и дыню, в чем их польза для организма и кому стоит ограничить их употребление.



Где купить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бахчевые развалы открылись в столице в День арбуза, 3 августа. В этом году их количество достигло 230, работают они почти в каждом округе, рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг. Больше всего точек – в ЮАО, ЮЗАО и ЗАО (в каждом из них – свыше 30 развалов).

Ключевые регионы поставок арбузов и дынь в Москву – Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан. Каждая партия проходит исследование на допустимое значение микроэлементов (покупатели могут запросить у продавцов заключение Роспотребнадзора).

В среднем килограмм арбуза стоит от 45 до 50 рублей, килограмм дыни – от 70 рублей.

Найти официальный развал бахчевых в своем районе очень просто: все они имеют единый вид, который был утвержден еще в 2015 году. Места оборудованы стендами режима работы, ценниками, а продавец одет в специальную форму и имеет медкнижку. В случае необходимости покупатель может потребовать сертификацию товара и жалобную книгу.

В департаменте также дали советы по покупке арбуза:

плод лучше всего выбирать средней величины;

корка должна быть твердой и блестящей;

полоски – максимально контрастные;

звук должен быть звонким, если постучать по ягоде.

у дыни

В свою очередь,противоположная от хвостика сторона должна быть чуть мягкой, поясняли ранее в Роспотребнадзоре. Когда она твердая, то это знак, что плод незрелый. Кроме того, если щелкнуть по стенке дыни, то звук должен быть глухим. И конечно, от нее должен исходить яркий аромат: если его нет, то плод покупать не стоит.

Целую дыню нужно хранить в темном прохладном месте на мягкой поверхности, разрезанную – только в холодильнике.

Особенности употребления

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Употреблять арбуз стоит в ограниченных количествах, так как он содержит большое количество фруктозы. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Анастасия Лежнина.

"Основной плюс ягоды – высокое содержание воды, она отлично утоляет жажду летом. В составе арбуза есть витамины группы В и витамин С, но в очень маленьких количествах. Гораздо больше там содержится фруктозы. Поэтому продукт не стоит есть людям с повышенным уровнем сахара в крови, инсулинорезистентностью, диабетом и с заболеваниями печени", – рассказала специалист.

Если у человека нет противопоказаний, то оптимальная суточная норма – один-два кусочка в день. Из-за фруктозы избыточное употребление может приводить к дискомфорту в животе, вздутию, газообразованию.





Анастасия Лежнина нутрициолог Кроме того, не стоит есть арбуз в виде перекуса или отдельного приема пищи, так он еще более резко повысит уровень сахара в крови. Можно съедать кусочек через 20 минут после обеда, но ни в коем случае не половину за раз или сидеть на арбузных диетах.

Дыня же (особенно несладкие сорта) полезнее арбуза, подчеркнула нутрициолог. Она также на 90% состоит из воды, но содержит кремний, бета-каротин, кобальт, фолиевую кислоту, витамин С и витамины группы B. Дыня благоприятно влияет на сердце, сосуды, поддерживает зрение, а из-за высокого содержания клетчатки способствует хорошему пищеварению.



Анастасия Лежнина нутрициолог Однако существуют противопоказания. Среди них – сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергия, индивидуальная непереносимость, а также некоторые патологии почек.

Как и в случае с арбузом, дыней не стоит злоупотреблять из-за высокого содержания фруктозы. Идеальная суточная норма – два кусочка в день. И лучше разделить их на две порции в течение дня, а не съедать за раз, заключила Лежнина.