Депутат Госдумы Бабич выступил против запрета коллекторов в России

В Госдуме хотят запретить коллекторскую деятельность на территории России. В качестве причин авторы инициативы указывают моральный прессинг, который используется некоторыми организациями по взысканию долгов. Какой эффект даст запрет и куда жаловаться на противозаконные действия, разбиралась Москва 24.

"Поведенческий терроризм"

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект о полном запрете коллекторской деятельности на территории России. В частности, предполагается ограничение для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на продажу долгов третьим лицам, пояснил один из авторов документа Ярослав Нилов.





Ярослав Нилов депутат Госдумы Кроме того, мы предлагаем наделить заемщика правом в течение 10 дней с момента подписания соответствующего кредитного договора письменно проинформировать кредитную организацию о запрете передавать свои персональные данные третьим лицам.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что банки и МФО сами могут вести работу с должниками, но зачастую делегируют ее коллекторам. В госреестре юрлиц насчитывается 520 агентств, которые фактически занимаются "выбиванием" долгов, указали авторы инициативы со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

"Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, по сути, поведенческий терроризм и издевательство над заемщикам, нужно прекращать на законодательном уровне. С коллекторами пора официально прощаться", – добавил Нилов в своем телеграм-канале.

Если законопроект примут, коллекторская деятельность может быть запрещена в России с 1 января 2026 года.

Должники в безопасности?

Взаимодействие коллекторов с россиянами строго регулируется федеральным законодательством. При этом от должников поступают жалобы, что сотрудники некоторых организаций действительно продолжают использовать противоправные приемы, утверждает юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

"Как правило, люди жалуются на звонки родственникам, детям, коллегам, на настойчивое общение с соседями, угрозы порчи имущества. Такие способы воздействия законом запрещены, но коллекторы находят лазейки, чтобы избежать ответственности", – отметил специалист в беседе с Москвой 24.





Дмитрий Кваша юрист Например, когда они звонят, не представляются, не говорят, от какой организации работают и о каком долге идет речь. Почему это важно: если о коллекторе есть контактная информация, должник может на него пожаловаться. Тогда у конкретной организации отзовут лицензию.

Однако запрещать деятельность всех агентств из-за некоторых недобросовестных компаний неправильно, заявил Москве 24 зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Иван Бабич. По мнению депутата, вместо этого усилия нужно направить на борьбу с нарушителями закона.



"Граждане должны не умалчивать о проблеме, а регулярно обращаться в правоохранительные органы, чтобы выявлять нерадивых коллекторов", – подчеркнул Бабич.

В свою очередь юрист Илья Русяев в беседе с Москвой 24 напомнил, в какие организации могут обращаться пострадавшие должники.





Илья Русяев юрист Прежде всего, это ФССП. При этом к жалобе важно приложить подтверждающие материалы: например, аудиозаписи разговоров или распечатки звонков. Без доказательств разбирательство не даст желаемого результата.

При грубых или систематических нарушения, например ночных звонках, разглашении персональных данных или визитах без повода, Русяев рекомендовал дополнительно обратиться в прокуратуру, а если поступают угрозы – еще и в полицию. Также на незаконную деятельность коллекторов можно пожаловаться в Роскомнадзор. Причем подача жалоб сразу в несколько инстанций одновременно – наиболее действенный способ защитить себя, заключил юрист.

