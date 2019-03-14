Как в России отреагировали на слова депутата о лечении сахарного диабета похудением

Депутат комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко на одном из заседаний сказал, что похудение является более эффективным методом лечения диабета, чем лекарства. Коллеги парламентария возмутились высказыванием, посчитав, что больным в этом случае не понадобится инсулин. Однако затем Герасименко заявил, что его слова не так интерпретировали. По его версии, на самом деле он предупредил депутатов, что нужно заниматься профилактикой и соблюдать правильный режим питания, чтобы не допускать возникновения и развития заболевания. Рассказываем, как российские звезды и политики прокомментировали слова депутата.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Певица Корнелия Манго, которая имеет сахарный диабет второго типа, поделилась с порталом Москва 24 мнением, что депутат, скорее всего, ошибся в типах заболевания.



Корнелия Манго певица Я думаю, что депутат имел в виду диабет второго типа. Он действительно вылечивается в том случае, если человек худеет и правильно питается. Есть два разных типа диабета. Я думаю, что он говорил про диабет второго типа. Возможно, он не углублен в ситуацию, поэтому, по-видимому, ошибся.

Депутат Госдумы Николай Герасименко является доктором медицинских наук, членом Российской академии наук, заслуженным врачом России, хирургом, который провел несколько тысяч операций. В Госдуме работает депутатом с 1995 года.

Депутат Госдумы Николай Герасименко является доктором медицинских наук, членом Российской академии наук, заслуженным врачом России, хирургом, который провел несколько тысяч операций. В Госдуме работает депутатом с 1995 года.

Депутат Госдумы Сергей Боярский – сын актера Михаила Боярского, который болен сахарным диабетом, в свою очередь, считает, что это действительно могла быть оговорка.

"Мы все люди, каждый может оговориться. Конечно, его слова не соответствуют действительности. Мой папа тоже диабетик, человек стройный всю жизнь. К сожалению, его худоба и атлетическое телосложение не дали остаться здоровым", – пояснил парламентарий.



Телеведущий Геннадий Малахов пояснил, что лишний вес действительно может повлиять на развитие болезни.

"В любом случае большой вес предрасполагает к сахарному диабету. Например, человек заболел сахарным диабетом и имеет вес 120 килограммов. И если он сбросит 20 килограммов, то уже легче себя будет чувствовать, потому что действительно лишний вес влияет на поджелудочную железу и вообще на организм", – пояснил Малахов.