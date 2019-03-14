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Общество

14 марта, 19:48

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Как в России отреагировали на слова депутата о лечении сахарного диабета похудением

Худоба не панацея: звезды и политики – о словах депутата про лечение диабета
общество власть эксклюзив

Депутат комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко на одном из заседаний сказал, что похудение является более эффективным методом лечения диабета, чем лекарства. Коллеги парламентария возмутились высказыванием, посчитав, что больным в этом случае не понадобится инсулин. Однако затем Герасименко заявил, что его слова не так интерпретировали. По его версии, на самом деле он предупредил депутатов, что нужно заниматься профилактикой и соблюдать правильный режим питания, чтобы не допускать возникновения и развития заболевания. Рассказываем, как российские звезды и политики прокомментировали слова депутата.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Певица Корнелия Манго, которая имеет сахарный диабет второго типа, поделилась с порталом Москва 24 мнением, что депутат, скорее всего, ошибся в типах заболевания.

Я думаю, что депутат имел в виду диабет второго типа. Он действительно вылечивается в том случае, если человек худеет и правильно питается. Есть два разных типа диабета. Я думаю, что он говорил про диабет второго типа. Возможно, он не углублен в ситуацию, поэтому, по-видимому, ошибся.
Корнелия Манго
певица

Депутат Госдумы Николай Герасименко является доктором медицинских наук, членом Российской академии наук, заслуженным врачом России, хирургом, который провел несколько тысяч операций. В Госдуме работает депутатом с 1995 года.

Депутат Госдумы Сергей Боярский – сын актера Михаила Боярского, который болен сахарным диабетом, в свою очередь, считает, что это действительно могла быть оговорка.

"Мы все люди, каждый может оговориться. Конечно, его слова не соответствуют действительности. Мой папа тоже диабетик, человек стройный всю жизнь. К сожалению, его худоба и атлетическое телосложение не дали остаться здоровым", – пояснил парламентарий.


Телеведущий Геннадий Малахов пояснил, что лишний вес действительно может повлиять на развитие болезни.

"В любом случае большой вес предрасполагает к сахарному диабету. Например, человек заболел сахарным диабетом и имеет вес 120 килограммов. И если он сбросит 20 килограммов, то уже легче себя будет чувствовать, потому что действительно лишний вес влияет на поджелудочную железу и вообще на организм", – пояснил Малахов.

Когда вес меньше и живот меньше, то создаются все условия, чтобы желудочно-кишечный тракт, сердце, легкие работали нормально. А если этого нет, то живот сдавливает поджелудочную железу, он сдавливает желудок, он сдавливает легкие, сердце, износ организма очень быстро идет, поэтому человек долго не живет.
Геннадий Малахов
телеведущий

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