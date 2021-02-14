Семейные пары рассказали необычные истории про День святого Валентина

Традиционные атрибуты Дня святого Валентина – романтический ужин, подарки вторым половинкам и красивые признания в своих чувствах. Однако не всегда этот праздник проходит по стандартному сценарию. Рассказываем истории трех пар, которые провели 14 февраля не так, как все.



"Жена назвала меня сумасшедшим"

Олег Резанов из городка под Калининградом – необычный человек. На его счету 12 мировых рекордов выживания в холоде. Он не мыслит себя без минусовых температур. Недаром его прозвали повелителем холода.

В 2020 году в День святого Валентина Олег ради своей жены Ирины решился на сумасшедший поступок. Почти на 13 минут он вморозил себя в ледяную чашу в форме сердечка.

"У меня был очень хороший повод совместить следующее испытание с напоминанием о том, что я очень люблю свою супругу. А вморозить себя в лед хотел очень давно", – вспоминает Олег в разговоре с Москвой 24.

Чтобы добавить градус, экстремал решился на романтичный поступок в Якутии. Месте, где, как говорит Олег, есть "гарантированный холод". Термометры в момент испытания показывали больше минус 30.

В Якутске сделали чашу в форме сердца. После того как Олег улегся в нее, позволил засыпать себя снегом с головой. Холмик залили тремя ведрами ледяной воды, а сверху написали имя Ирина.

Вмерзшим в ледяное сердце Олег провел 12 минут и 53 секунды. Все это время он практически не дышал. Чтобы лишний раз не беспокоить Ирину, о необычной "валентинке" Олег ей не сказал. Видео супруге прислали уже в день испытания.





Когда жена узнала о моем сюрпризе, в очередной раз назвала меня сумасшедшим. Но это любя. Ведь это можно с разной интонацией произносить.

Олег и Ирина воспитывают четверых детей, их старшей дочери уже 20. С годами жена стала делать вид, что не замечает экстремальную часть жизни мужа. Просто чтобы лишний раз не волноваться.

Для Олега 14 февраля не только повод снова признаться жене в своих чувствах. Так совпало, что в этот день он родился. День рождения и День святого Валентина большая семья обычно празднует без поступков с риском для жизни. Но в 2020 году Олег решил столь необычным образом заявить на весь мир, насколько сильно он любит свою жену.



Фото: предоставлено героями статьи

"Так заболтались, что самолет улетел"

Жители столицы Инна и Константин вместе семь лет, а как муж и жена – почти три года. Сейчас у пары подрастает сын. Для них 14 февраля – особенная дата, с подарками и ужином в ресторане.

В 2015 году влюбленные решили провести День святого Валентина в одном из самых романтичных городов планеты – Париже. Купили билеты, заранее спланировали поездку. Но все пошло наперекосяк уже на пути в аэропорт.

"По дороге в Домодедово у нас сломалась машина. На улице уже было под вечер. Встали, не знали, что делать, вызывать эвакуатор или нет. Что-то крутили, заводили, кое-как она доехала до парковки аэропорта", – рассказала Инна Москве 24.

Пара еле успела на регистрацию. В зале ожидания до вылета решили немного расслабиться и перекусить в кафе. Как вспоминает Инна, подумали, что "точно без нас не улетят". Если что, объявят пофамильно на весь аэропорт. Не тут-то было.





Были на эмоциях после ситуации с машиной, очень боялись не успеть на рейс. А в кафе мы заболтались. Подхожу к нашему выходу, а нам говорят, посадка окончена. И ничего сделать уже было нельзя.

После такой неудачи другая пара могла бы рассориться в пух и прах. Инна с Константином поступили гораздо более продуктивно.

"Конечно, я расстроилась. И муж мне говорит, что всякое бывает, посмотрим, куда есть ближайшие рейсы. Увидели, что можно полететь в Сочи. Тут же взяли билеты и отправились туда. Отлично провели там время. А в Париже я, кстати, после этого так пока и не побывала", – вспоминает Инна.

После того случая у пары есть традиция – ничего не планировать заранее. К счастью, и на самолет они больше никогда не опаздывали.



Фото: предоставлено героями статьи

"Женили 14-го, а записали 22-е"

На дворе конец 1990-х годов. Со своим мужем Василием Елена познакомилась в 17 лет. Примерно через год пара уже сыграла свадьбу. Да такую, что запомнилась навсегда.

Они жили в Челябинске, а родители Василия – в военном городке под Пензой. Будущий супруг захотел сыграть свадьбу дома. Его родителей Елена до этого никогда не видела. Они должны были познакомиться прямо на торжестве.

"Тогда в России только начали отмечать День святого Валентина. И я услышала по радио, что, если сыграть свадьбу 14 февраля, свекры на 100% принимают невестку. Подумала, вот что нужно, чтобы родители мужа меня приняли", – делится Елена с Москвой 24.

За день до церемонии бракосочетания 14 февраля молодым отказали в венчании. Хотя изначально обо всем договорились. Сказали, что не христианский праздник, не положено.

"Странность была и со свидетельством о браке. Мы официально расписались в День святого Валентина, нам сказали торжественную речь, но свидетельство почему-то выписали 22-м числом. И всему этому нет никаких объяснений. Мы с мужем все равно отмечаем день нашей свадьбы 14 февраля", – говорит Елена.

Под Пензу на свадьбу из Челябинска приехали друзья молодоженов. На летнем джипе с тентованной крышей, который они недавно купили. А на дворе тогда был лютый мороз.

"С этой машиной еще после свадьбы была история. Мы поехали к егерю второй день отмечать. Друзьям там подарили патроны. Они с ними, бедные, еще на посту встряли", – вспоминает Елена.

Но и на этом приключения не закончились. После свадьбы решили поискать красивые места для фотографий. Выбор был, военный городок раскинулся в сосновых лесах. Пока ехали, джип застрял в сугробе.





Он еще и на летней резине был. Вообще не знаю, как они на этом джипе доехали. Сугроб большой был, парни долго откапывали. Несколько мужиков даже пытались приподнять его руками. Увяз конкретно.

С мужем в любви и согласии она живет уже больше 20 лет. Правда не в Челябинске, после нескольких переездов они остановились в Сергиевом Посаде. У них двое детей – сын и дочь. А со свекрами, которые так и живут под Пензой, у Елены великолепные отношения.