Острый панкреатит может угрожать жизни, поэтому важно вовремя отследить симптомы заболевания. Их назвала врач-хирург Ирейхан Таджибова в программе "Доктор 24".

Как развивается заболевание

Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. Процесс проявляется отеком и повреждением клеток органа, рассказала Ирейхан Таджибова.

Поджелудочная играет ключевую роль в пищеварении, вырабатывая ферменты. Кроме того, она выполняет эндокринную функцию: синтезирует гормоны, которые попадают в кровоток.





Ирейхан Таджибова врач-хирург В норме пищеварительные ферменты, производимые поджелудочной железой, поступают через ее проток в просвет двенадцатиперстной кишки. Однако при воспалении эти молекулы выбрасываются наружу, что провоцирует самопереваривание тканей органа.

Клинические формы панкреатита делятся на острый и хронический. Первый протекает тяжелее и приводит к опасным осложнениям, вплоть до сепсиса. Такое состояние часто возникает в период новогодних праздников и требует неотложной госпитализации.



(недостаточное или избыточное питание. – Прим. ред.) , а также употребление алкоголя – двойная нагрузка на орган.

Ирейхан Таджибова врач-хирург Перегрузка поджелудочной железы жирной пищей вызывает обострение панкреатита. То есть пусковыми причинами такого состояния выступают алиментарный фактор, а также употребление алкоголя – двойная нагрузка на орган.

В группе риска находятся пациенты с заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей. Например, камни в органе затрудняют отток секрета, в результате повышается давление в протоках, в том числе поджелудочной железы, что приводит к ее воспалению.

Симптомы панкреатита

Ключевой признак острого панкреатита – интенсивные и продолжительные боли в верхней части живота опоясывающего характера, которые могут отдавать в спину. Эти ощущения обычно сопровождаются тошнотой, многократной рвотой и температурой.

Кроме того, стоит обращать внимание на внешний вид: бледность кожи и общая слабость могут сигнализировать о развитии острого панкреатита.





Ирейхан Таджибова врач-хирург После новогодних праздников не нужно налегать на жирную пищу. В случае переедания допускается прием ферментных препаратов, однако их использование должно быть согласовано с врачом.

Регулярное обследование на наличие камней в желчном пузыре тоже важно, так как с ними связано 50–60% случаев острого панкреатита. Помимо этого, пациенты с хроническим заболеванием органа должны придерживаться диеты номер пять, которая включает легкоперевариваемую пищу с высоким содержанием белка.

