Психотерапевт Схинас назвала симптомы биполярного расстройства

Биполярное расстройство может привести к тяжелым последствиям, поэтому его важно лечить. О признаках заболевания рассказала врач-психотерапевт центра ментального здоровья Алина Схинас в программе "Доктор 24".
Признаки патологии
Согласно последним исследованиям, количество случаев заболеваемости биполярным расстройством равномерно распределено между мужчинами и женщинами, рассказала Алина Схинас. При этом ранее считалось, что чаще от него страдает женский пол.
На первых стадиях развития биполярного расстройства у человека начинаются социальные проблемы: он теряет привычный круг общения и конфликтует с близкими. Это связано с тем, что пациент находится в состоянии "раздрайва" – в гипоманиакальной либо депрессивной фазе.
При более серьезных психотических проявлениях, могут возникать суицидальные мысли, а также злоупотребление алкоголем и азартными играми. В таких состояниях человек представляет опасность для себя и окружающих.
Как протекает заболевание
Специфические признаки биполярного расстройства заключаются в чередовании маниакальных и депрессивных эпизодов. Мания сопровождается повышенными настроением и возбудимостью, эйфорией и гипертрофированной самооценкой.
Врач предупредила: если возникло подозрение, что знакомый страдает от биполярного расстройства, важно убедить его обратиться к психиатру.
Помочь пациенту смогут лишь грамотная психофармакотерапия и проверенные методы. Однако избавиться от болезни навсегда нельзя: при такой патологии можно добиться только стойкой ремиссии, заключила Схинас.