Психолог рассказала, почему среди жителей столицы востребованы "обнимательные вечеринки"

В Москве набирают популярность "обнимательные вечеринки". Тем, кто соскучился по человеческим объятиям, предлагают воспользоваться этой услугой за деньги. Рассказываем, как проходят вечеринки, кто там собирается и чем могут быть полезны и опасны такие мероприятия.
Тактильные эксперименты
Любители пообниматься с незнакомыми людьми обычно встречаются в залах для йоги или специальных студиях по вечерам. Получить "праздник тактильных ощущений" (так характеризуют занятия сами организаторы) можно, заплатив от 500 до 1 000 рублей за вход. Программа вечера предполагает знакомство и различные тактильные взаимодействия друг с другом. Здесь можно танцевать в парах, вместе валяться на пуфиках и матрасах, укрывшись пледом, делать друг другу массаж и бесконечно обниматься.
По словам участников вечеринок, одно из самых необычных и приятных ощущений – когда ты лежишь в гамаке и 10–20 пар рук гладят тебя одновременно. Говорят, девушек после такого релакса из гамака не выгнать. При этом в зале действуют строгие правила: никакого сексуализированного контакта, поцелуев и нежелательных объятий. Каждый имеет право сказать другому "нет".
Одна их посетительниц "обнимательных вечеринок" Татьяна подтвердила в диалоге с Москвой 24, что все соприкосновения происходят только по обоюдному согласию. "Всегда можно сказать "нет" партнеру, если чувствуешь нарушение своих границ", – подчеркнула она.
Татьяна отмечает, что в парных танцах можно познакомиться и почувствовать контакт со своим партнером. "Можно развить общение дальше, обниматься или общаться – как кому захочется. Есть шанс найти свою вторую половинку", – отмечает девушка.
На "обнимательных вечеринках", по словам Татьяны, происходит то, чего в жизни часто не хватает, – ощущение любви, спокойствия и умиротворения.
На вечеринках играет приятная музыка, которая располагает к взаимодействию, а ведущий следит за тем, чтобы среди действий участников не было нарушений правил. По мнению Татьяны, мероприятие посещают люди, настроенные на интересный вечер без алкоголя и допинга. А застенчивые мужчины и женщины, желающие выйти из зоны комфорта, испытывают там новые ощущения.
Суррогат из-за нехватки любви?
Психолог Наталья Панфилова в разговоре с Москвой 24 объяснила, почему такие вечеринки становятся востребованными в мегаполисе. По ее мнению, накопленный у человека стресс выходит через руки или ноги. И если наши далекие предки разряжали отрицательные эмоции, убегая или догоняя диких зверей, то в современном мире мы ни от кого не бегаем, на первое место выходит социальная природа. Человек нуждается в тактильных ощущениях и контакте с другим человеком. Панфилова считает, что это помогает людям снять накопленное напряжение.
По мнению психолога, на "обнимательных вечеринках" люди получают дополнительные силы, чтобы в том числе справиться с переживаниями, которые есть у многих. Это и страх потери работы в период неопределенности, и страх в связи с перестройкой жизни, и боязнь смерти или болезни близких. При этом Панфилова предупредила, что в условиях пандемии такие мероприятия, пусть и с небольшим количеством людей, могут быть рискованными.
Психолог выразила мнение, что такие объятия – искусственная вещь. "Одно дело, если человек пользуется этим как экстренной помощью или прибегает к этому иногда. Но если он на это подсаживается как на единственное средство снятия напряжения, то это своего рода тактильный наркотик. Когда человек не ищет настоящих отношений, настоящей поддержки, а заменяет это таким суррогатом", – отметила Панфилова.
Эксперт рекомендует в первую очередь обниматься с родителями, близкими родственниками и друзьями. И если таких людей рядом нет, то необходимо их искать, а не заменять разовыми вечеринками.
Психолог добавила, что нужно уметь смотреть правде в глаза и искать не суррогат, а что-то настоящее в своей жизни, что действительно будет наделено глубоким смыслом.