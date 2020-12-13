Психолог рассказала, почему среди жителей столицы востребованы "обнимательные вечеринки"

В Москве набирают популярность "обнимательные вечеринки". Тем, кто соскучился по человеческим объятиям, предлагают воспользоваться этой услугой за деньги. Рассказываем, как проходят вечеринки, кто там собирается и чем могут быть полезны и опасны такие мероприятия.

Тактильные эксперименты

Любители пообниматься с незнакомыми людьми обычно встречаются в залах для йоги или специальных студиях по вечерам. Получить "праздник тактильных ощущений" (так характеризуют занятия сами организаторы) можно, заплатив от 500 до 1 000 рублей за вход. Программа вечера предполагает знакомство и различные тактильные взаимодействия друг с другом. Здесь можно танцевать в парах, вместе валяться на пуфиках и матрасах, укрывшись пледом, делать друг другу массаж и бесконечно обниматься.

По словам участников вечеринок, одно из самых необычных и приятных ощущений – когда ты лежишь в гамаке и 10–20 пар рук гладят тебя одновременно. Говорят, девушек после такого релакса из гамака не выгнать. При этом в зале действуют строгие правила: никакого сексуализированного контакта, поцелуев и нежелательных объятий. Каждый имеет право сказать другому "нет".

Одна их посетительниц "обнимательных вечеринок" Татьяна подтвердила в диалоге с Москвой 24, что все соприкосновения происходят только по обоюдному согласию. "Всегда можно сказать "нет" партнеру, если чувствуешь нарушение своих границ", – подчеркнула она.





Татьяна На вечеринке мы танцуем, смеемся, расслабляемся в объятиях друг друга. В начале занятия идет подготовка, совместные танцы, короткие диалоги в парах. Далее – несколько игровых упражнений от ведущего, они похожи на детские игры.

Татьяна отмечает, что в парных танцах можно познакомиться и почувствовать контакт со своим партнером. "Можно развить общение дальше, обниматься или общаться – как кому захочется. Есть шанс найти свою вторую половинку", – отмечает девушка.

На "обнимательных вечеринках", по словам Татьяны, происходит то, чего в жизни часто не хватает, – ощущение любви, спокойствия и умиротворения.





Татьяна Для меня важны объятия, я люблю обнимать. Чуткие, теплые, понимающие, всеобъемлющие прикосновения воспринимаются телом как дружеские, любящие, успокаивающие, несущие послания "я рядом", "ничего плохого с тобой не случится", "ты можешь расслабиться".

На вечеринках играет приятная музыка, которая располагает к взаимодействию, а ведущий следит за тем, чтобы среди действий участников не было нарушений правил. По мнению Татьяны, мероприятие посещают люди, настроенные на интересный вечер без алкоголя и допинга. А застенчивые мужчины и женщины, желающие выйти из зоны комфорта, испытывают там новые ощущения.

Суррогат из-за нехватки любви?

Психолог Наталья Панфилова в разговоре с Москвой 24 объяснила, почему такие вечеринки становятся востребованными в мегаполисе. По ее мнению, накопленный у человека стресс выходит через руки или ноги. И если наши далекие предки разряжали отрицательные эмоции, убегая или догоняя диких зверей, то в современном мире мы ни от кого не бегаем, на первое место выходит социальная природа. Человек нуждается в тактильных ощущениях и контакте с другим человеком. Панфилова считает, что это помогает людям снять накопленное напряжение.





Наталья Панфилова психолог Наверное, среди этих людей есть недолюбленные дети, которых мало гладили по голове, целовали на ночь. Может, некоторых, наоборот, много целовали и обнимали, а теперь родителей нет в живых или они очень далеко, контакт потерян. Таким образом большинство людей и снимают стресс.

По мнению психолога, на "обнимательных вечеринках" люди получают дополнительные силы, чтобы в том числе справиться с переживаниями, которые есть у многих. Это и страх потери работы в период неопределенности, и страх в связи с перестройкой жизни, и боязнь смерти или болезни близких. При этом Панфилова предупредила, что в условиях пандемии такие мероприятия, пусть и с небольшим количеством людей, могут быть рискованными.





Татьяна Панфилова психолог Здесь есть опасность заразиться коронавирусом или любым другим вирусом. Все-таки близкий контакт этому способствует.

Психолог выразила мнение, что такие объятия – искусственная вещь. "Одно дело, если человек пользуется этим как экстренной помощью или прибегает к этому иногда. Но если он на это подсаживается как на единственное средство снятия напряжения, то это своего рода тактильный наркотик. Когда человек не ищет настоящих отношений, настоящей поддержки, а заменяет это таким суррогатом", – отметила Панфилова.

Эксперт рекомендует в первую очередь обниматься с родителями, близкими родственниками и друзьями. И если таких людей рядом нет, то необходимо их искать, а не заменять разовыми вечеринками.





Наталья Панфилова психолог Когда мы обнимаемся с близким человеком, происходит более глубокий обмен переживаниями. Он более сильный, более мощный, в нем больше поддержки и ресурса.



Психолог добавила, что нужно уметь смотреть правде в глаза и искать не суррогат, а что-то настоящее в своей жизни, что действительно будет наделено глубоким смыслом.

