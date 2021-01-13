Старый Новый год 2021: традиции, приметы и гадания

Новогодние каникулы уже закончились, но праздничное настроение россиян еще не покинуло. Хорошо, что повод повеселиться еще остался: с 13 на 14 января в России неофициально отмечают старый Новый год. Рассказываем об истории и традициях этого праздника, а также о том, как правильно его провести.

История праздника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Старый Новый год в России отмечают в ночь с 13 на 14 января, и в этот день за праздничным столом собираются многие жители страны.

Праздник появился в России не так давно – чуть более ста лет назад. Старый Новый год появился со сменой стиля летоисчисления.

До 1918 года царская Россия жила по юлианскому календарю, основанному на древнеегипетской астрономии. В то же время Европа и в целом большая часть мира в своем летоисчислении опирались на григорианский календарь, который был уже более точным и опирался на новейшие тогда знания о мироустройстве.



Решение о переходе России на григорианский календарь приняло правительство большевиков, чтобы установить в государстве одинаковое летоисчисление с большинством продвинутых мировых культур. Так, в 1918 году после 31 января сразу наступило 14 февраля.

Разница двух календарей составила 14 дней. Таким образом, 1 января по старому летоисчислению выпадает на 14 января по новому календарю. Отсюда и появилась традиция в эту дату праздновать так называемый старый Новый год.

Традиции праздника

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Масштабных празднований старого Нового года в современной России, конечно, нет. Некоторые телеканалы локально повторяют новогодние телепередачи и концерты, рестораны и клубы устраивают тематические программы, многие семьи используют этот день как повод еще раз всем вместе собраться за вкусным праздничным столом. Но не более. Официального выходного в этот день ждать не стоит.

Кое-какие традиции, предназначенные именно для этой календарной даты, сохранились. Однако большинство из них связаны с другим праздником, выпадающим на тот же день.

14 января православные христиане вспоминают Василия Великого. В старину первый день нового года называли Васильевым днем, он имел большое значение для всего года.



Богатый стол

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Так, самая древняя и распространенная традиция в этот день – готовить кутью, которую, в отличие от постной, необходимо заправлять мясом и салом. Однако только ею не ограничивались. Как и современный, старый Новый год принято встречать за хорошо украшенным различными вкусными блюдами столом.

При этом раньше королем праздничного банкета считался жареный поросенок. Его ставили на стол как символ плодовитости скота и плодородия земли. Так что вкусное блюдо из свинины в старый Новый год вполне может стать символом удачи и продуктивности предстоящего года.

Благополучие – в дом

Одна традиция относится и к кануну праздника. Ночь на 13 января в древности считалась временем разгула нечистой силы. Поэтому после заката и до самой полуночи молодежь ходила по соседям, песнями и стихами отгоняя нечистую силу, за что их щедро благодарили хозяева домов.

Здесь, правда, нужно запомнить следующее: в качестве благодарности принято давать певцам именно сладости, пироги и булочки. Деньги вручать нельзя – с ними можно отдать и благополучие дома.

Поэтому приготовьте конфеты и хорошо отблагодарите детей и молодежь, которые придут колядовать в канун старого Нового года.

Приметы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как встретишь Новый год, так его и проведешь – это поверье относится и к старому Новому году. С ним связано несколько распространенных примет, который могут определить, каким будет предстоящий год.

Например, первый гость в доме 14 января очень важен. Если приедет мужчина, то год обещает быть успешным, прибыльным и богатым на приятные события. Если первой в доме появится женщина – беды не избежать. Поэтому настоятельный совет – позвонить другу-мужчине и попросить его непременно приехать к вам ранним утром 14 января, чтобы обеспечить себе удачные 11,5 месяца предстоящего года.

Также считалось, что ребенок, рожденный в Васильев день, то есть 14 января, обязательно будет счастливым и здоровым всю жизнь.

Есть и погодная примета. Раньше верили, что снег, выпавший в старый Новый год, предвещает продолжительную зиму и позднюю весну. Южный ветер 14 января – к жаркому и долгому лету, северный – к хорошему урожаю орехов, восточный – к урожаю фруктов, а западный – к хорошему улову и избытку молока весь предстоящий год.

Чего делать нельзя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кроме приятных традиций в виде богатого стола и обилия сладостей, у старого Нового года есть и свои запреты. Однако их нельзя назвать прямо неприятными.

Например, считается, что 14 января ни в коем случае нельзя выносить мусор. Вместе с ним случайно дом могут покинуть счастье и благополучие на весь предстоящий год.

Так как этот день в календаре привязан более к церковному празднику, то, конечно, не стоит сквернословить, ругаться, обижаться и наносить обиду. Особо стоит обратить внимание, что количество выпитого алкоголя не станет оправданием нарушения указанных запретов.

Есть парочка традиций старого Нового года, связанная с деньгами. В частности, нельзя считать мелочь – иначе весь год будут литься слезы, а также давать в долг – иначе весь год самому можно прожить в долгах. Ну и самый странный запрет: нельзя произносить слово "тринадцать" или считать до тринадцати. Это плохой знак.

Гадания

Это, пожалуй, самая веселая часть празднования старого Нового года. Никаких шумных дискотек и массовых сборищ. Старый Новый год выпадает на Святки (они продлятся вплоть до Крещения), и это самое подходящее время для гаданий в узком кругу о самых насущных вещах.

Естественно, самое популярное гадание в канун старого Нового года – на жениха. Незамужним дамам на заметку, есть несколько простых видов гадания на суженого.

На Руси одним из самых распространенных было гадание с помощью воды. На ночь девушка ставила у зеркала чашку с водой и накрывала ее вышитым полотенцем. Жених обязательно должен был явиться к ней во сне ночью, чтобы напоить суженую и напиться самому;

также принято было в канун праздника одинокой девушке выходить на улицу к дому и слушать: если до нее донесется шум праздника и веселья, богатый жених уже спешит к ней. Если на улице тихо, значит, жених припозднится или будет небогатый, но зато никогда не обидит и не предаст;

есть и более простой, современный вид гадания на жениха. Собравшиеся девушки выбирают книгу и читают ее при свечах. Участники гадания должны назвать страницу и строчку наугад, и то, что будет написано в указанном месте, обязательно намекнет на приятную встречу или скорую свадьбу.

Однако на Руси гадали не только на женихов. Людям всегда было любопытно, как же пройдет предстоящий год. Чтобы сказать наверняка, они зажигали восковую свечу и выливали плавленный воск в стакан воды. Если, застывая, он образовывал круглое пятно, – это хороший знак. Воск в виде капель и монеток означал финансовые радости, в виде креста – к болезням, в виде месяца – к размышлениям, а в виде лица – к скорой свадьбе.

Праздновать старый Новый год сейчас можно как угодно, согласно собственным предпочтениям. Главное – делать это аккуратно, помня о мерах безопасности в связи с эпидемией коронавируса.