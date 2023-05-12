Цены, технюансы и ТО: что нужно знать перед покупкой кондиционера в 2023 году

Лето в 2023 году ожидается теплее обычного, а значит, самое время задуматься о покупке кондиционера или проведении ТО для уже установленного оборудования. Сколько стоит такая техника в этом сезоне, на какие характеристики обращать внимание и как за ней ухаживать – в материале Москвы 24.



Цена вопроса

На сегодняшний день на рынке можно найти оборудование за 15 тысяч рублей, однако лучше не экономить и выбрать кондиционер или сплит-систему за 30–50 тысяч. Еще более высокая стоимость – это уже переплата за дизайн или функционал, рассказал Москве 24 генеральный директор климатической компании Евгений Тюрин.





Евгений Тюрин генеральный директор климатической компании Охлаждающим оборудованием мы пользуемся несколько месяцев в год, а видим его каждый день. Именно поэтому имеет смысл переплатить. Иначе вам придется весь год смотреть на коробку из дешевой пластмассы, гнутый пластик. Более того, бюджетные материалы могут желтеть на солнце, что еще больше испортит дизайн жилья.

По словам эксперта, санкции и уход зарубежных компаний коснулись и рынка климатических устройств. Например, у крупного японского производителя Daikin увеличились сроки поставки в Россию и повысилась цена. Другой японский бренд Mitsubishi Electric полностью ушел из РФ.

"Однако на рынке полно китайского оборудования, которое ничуть не уступает по качеству, например Gree, Haier. Рядовые пользователи даже не заметят разницу с японскими брендами. Тем более что мы не так часто пользуемся этой техникой, и она несильно изнашивается при эксплуатации", – добавил специалист.

Монтаж кондиционера и сплит-системы в квартиру стоит от 10 до 20 тысяч рублей. По времени это занимает примерно четыре часа. Однако если жилье на этапе ремонта, то стоимость может достигать 50–100 тысяч рублей, уточнил эксперт.



Кондиционер или сплит?

При покупке устройства в первую очередь важно понять, что больше подходит конкретно вашему дому, рассказал Москве 24 техноблогер Павел Трухачев.





Павел Трухачев техноблогер Кондиционер – это устройство, которое занимает пол-окна и издает больше шума, ведь вся его "начинка" находится в одном блоке. Из плюсов: в нем есть приток воздуха с улицы с охлаждением, а в некоторых случаях – и с обогревом. Минусы: из-за этого в кондиционере чаще нужно мыть фильтр от пыли.

Сплит-система не занимает место у окна, но отнимает пространство стены как с внешней стороны, так и в самом помещении. Притока воздуха нет, но уровень шума меньше, так как внешний блок находится на улице. "Существуют модели с притоком, но цена на них намного выше", – отметил эксперт.

В целом кондиционеры делятся на несколько типов:

мобильные

чиллерные

колонного типа

обычные оконные устройства

Сплит-системы

мульти

настенные

канальные

можно разделить на:По словам специалиста, для установки в квартирах и домах нужно выбирать мобильный или оконный кондиционер, а сплит-систему – настенного типа или мульти.

"Все остальное из-за сложности установки и больших габаритов лучше оставить для промышленных и полупромышленных помещений", – посоветовал он.

"Кстати, при выборе сплит-системы домой лучше приобретать модели с инверторным типом двигателя. Из-за этого преобразователя устройство вообще не слышно и нет резких перепадов температуры", – порекомендовал эксперт.



Технические тонкости

Часто при выборе кондиционера на его корпусе или коробке можно увидеть цифру – 7, 9 или 12. Это индекс мощности, объяснил Павел Трухачев.

"Чтобы понять, какая модель подходит для вашего жилья, нужно просто умножить эти цифры на три и получить нужную площадь помещения при средней высоте потолка 2,7 метра", – сказал он.

При выборе сплит-системы тоже стоит учитывать охлаждаемую площадь. Если у вас солнечная сторона, то лучше покупать устройство с запасом мощности.





Павел Трухачев техноблогер Также нужно будет учесть количество проживающих в помещении, ведь люди и питомцы тоже вырабатывают тепло. Человек выделяет около 60–80 Ватт тепла, при активности – около 120 Ватт. При тренировке показатель может достигать и 800 Ватт.

Важный нюанс: при установке кондиционера или сплит-системы на кухне также нужно позаботиться о вытяжке, иначе охлаждающий агрегат долго не прослужит, подчеркнул Трухачев.

"Плюс, из-за паров и жиров в воздухе сплит-систему или кондиционер стоит выбирать с запасом плюс один или два класса", – заключил эксперт.



Сервисное обслуживание

Гендиректор климатической компании Евгений Тюрин отметил, что если в доме уже есть оборудование и его включение планируется на ближайшее время, то можно уже сейчас провести сервисное обслуживание.





Евгений Тюрин генеральный директор климатической компании Но если вы живете в районе, где много тополей, то лучше сделать это после сезона тополиного пуха. Иначе вся грязь все равно осядет в теплообменник и он будет хуже работать.

Владельцы техники могут самостоятельно позаботиться о ней – убрать пыль с теплообменника, внутреннего блока кондиционера, достать пластиковый фильтр и промыть его.

"Однако бывает так, что на теплообменнике могут разрастаться бактерии, пыль, плесень. Признак этого – неприятный запах при включении устройства. Но это бывает очень редко, так как при сборке кондиционеров, как правило, используют антибактериальные материалы", – уточнил Тюрин.

Если запах все-таки появился, то желательно вызвать мастера, который обработает внутренний блок обеззараживающей жидкостью и промоет внешние поверхности.





Евгений Тюрин генеральный директор климатической компании Стоимость обслуживания у частных мастеров – от 5 до 15 тысяч рублей. Сервисное обслуживание – от 3 до 5 тысяч.

При этом в целом цена на обслуживание техники зависит от загруженности рынка: зимой и в начале весны услуги мастеров всегда дешевле, заключил эксперт.