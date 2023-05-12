Дивный мир за неделю: пиво из прачечной, отречение Карла III и целительный кофе

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.



Пиво из использованной воды

Энтузиасты из США сварили пиво на основе переработанной воды из прачечных и душевых, сообщила The Guardian. Целью проекта стал призыв использовать воду повторно из-за засухи.

Чтобы воплотить идею, специалисты разместили в одной из многоэтажек оборудование, которое собирает и чистит жидкость. Затем ее переработали и на ее основе сделали пиво. Правда, пока продукт не продается массово, но по словам журналиста The Guardian, который попробовал напиток, он оказался "приятным и свежим".



Пчелы-убийцы

Фото: AP Photo/Esteban Felix

В Никарагуа 8 мая произошло серьезное ДТП с автобусом, в котором находились 25 человек. Не менее 17 пассажиров пострадали, а шесть, в том числе восьмилетняя девочка, погибли... из-за атаки пчел.

Как сообщил телеканал TN8, водитель автобуса потерял управление, транспорт перевернулся и упал в овраг с ульями, которые стояли на кофейных плантациях. Пчелы вырвались оттуда мгновенно. Уточняется, что на телах погибших и пострадавших было огромное количество укусов.

Короткий срок британского короля

Фото: Gareth Cattermole/Pool Photo via AP

Самопровозглашенный путешественник во времени предсказал, что Карл III – король Великобритании – отречется от престола в 2023 году после скандала. О необычном мужчине рассказал Daily Star.

Предсказатель якобы прибыл из 2053 года, и свои прогнозы он публикует в TikTok. В том же ролике, где он анонсировал отказ короля от престола, гость из будущего заявил, что в 2032-м будет открыт новый химический элемент, позволяющий совершать путешествия во времени. Также, по мнению TikTok-ясновидца, в 2035 году Китай нападет на Японию.



Выжила за счет вина и сладостей

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriapolice

В Австралии спасли заблудившуюся в лесу 48-летнюю женщину, которая выжила благодаря бутылке вина и сладостям. Пострадавшая провела в одиночестве пять дней, рассказала BBC.

Женщина застряла в грязи, когда поехала к своей маме в гости, телефон в этой местности не принимал сигнал. До ближайшего населенного пункта было 60 километров, что значительно сократило шансы на выживание. Позже австралийка призналась, что боялась умереть в глуши, и даже написала прощальное письмо родственникам.

Именно близкие и забеспокоились за женщину, организовав поиски, во время которых автомобиль с выпившей дамой нашли с вертолета. В итоге пострадавшая отделалась обезвоживанием.



Целительный кофе

Китайские ученые выяснили, что употребление чая и кофе может улучшить зрение. Результаты исследования, в котором приняли участие более 35 тысяч человек, опубликовали в журнале Nutrients.

Участников эксперимента разделили на четыре группы в зависимости от того, сколько чашек кофе в день они пьют (от 0 до 4), а затем проанализировали изменения на задней сетчатке глаза. Также к критериям добавлялись пол, вредные привычки, образование, продолжительность сна и другое.

Ученые заметили, что у кофеманов, которые пьют от двух-трех чашек напитка в день, увеличена толщина слоя нервных волокон сетчатки желтого пятна, которая отвечает за остроту центрального зрения. Похожие результаты и у любителей чая: там существенный прогресс был у тех, кто употребляет более четырех кружек в день.

Однако специалисты призвали не пить растворимый кофе. Напиток в таком виде может серьезно подорвать здоровье, вплоть до развития нейродегенеративных заболеваний.

