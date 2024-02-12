Встречи с авторами и добрые дела: как принять участие в акции по книгодарению в Москве

В Москве 12 февраля началась Восьмая общероссийская акция "Дарите книги с любовью", приуроченная к Международному дню книгодарения, 14 февраля. В течение недели горожане смогут отдать ненужные им тома на благотворительность. Рассказываем, куда можно принести издания, а также какие мероприятия приготовили к празднику в столице.

Лучший подарок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция продлится с 12 по 18 февраля. В эти дни читальни, книжные магазины, издательства, учреждения культуры и образования организуют сбор книг для библиотек, которые нуждаются в обновлении фонда. Как правило, это читальни в маленьких городах и селах России. Передать литературу может как организация, так и частные посетители. Все тома должны быть новые или в идеальном состоянии.



директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина Год от года к акции присоединяются новые участники, а количество собранных книг стремительно растет. Наша цель – напомнить о том, что новая книга – это прекрасный подарок. Мы хотим, чтобы в России укрепилась новая традиция: каждый год 14 февраля дарить книги так же, как делать подарки на Новый год или на день рождения.

В этом году принести книги можно в Российскую государственную детскую библиотеку, Центр международной торговли, Библиотеку иностранной литературы, библиотеки школы № 2070, Московский зоопарк, Дом Ростовых, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, книжный магазин "Москва", магазины сети "Читай-город" и многие другие организации.

За семь лет к акции присоединились уже 87 регионов России. Было собрано и передано в читальни более миллиона книг. В акции 2023 года приняли участие 7 174 организации, в том числе 1 126 книжных магазинов и более 50 издательств.

События для книголюбов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для гостей Российской государственной библиотеки, которые придут дарить книги, в дни акции приготовили насыщенную программу. Например, 13 февраля пройдет интерактив для детей трех-шести лет. Запланированы литературные игры, чтение, просмотр диафильмов, творческие мастер-классы по лепке из пластилина и глины. Начало в 11:00.

В среду, 14 февраля, в 17:00 состоится встреча с писателем-фантастом Вадимом Пановым. На следующий день юных участников приглашают на экологическое занятие в 15:00: детям расскажут, как устроена жизнь звериных семейств и как они растят свое потомство. В конце для ребят будет творческий мастер-класс. А 17 февраля в 12:00 пройдут показ фильма "По щучьему велению" и встреча с актером Никитой Кологривым.

В Доме Ростовых 13 февраля в 17:00 состоится "День влюбленных в книги". Известные писатели, издатели, книготорговцы, библиотекари, общественные деятели, художники расскажут о своих любимых книгах и передадут их в дар библиотекам России.

В книжном магазине "Москва" 14 февраля в 18:00 и 19:00 пройдут встречи с писателем Александром Цыпкиным и художником-мультипликатором Юрием Норштейном. А в 18:30 ожидается конкурс "Битва корректоров: любить без исправлений". Тема испытания будет посвящена произведениям о любви.

В свою очередь, серия интересных встреч состоится и в магазине "Читай-город" в ТЦ "Европейский". Например, 16 февраля в 18:00 пройдет встреча с создателями мультивселенной "Смешарики", а 17 февраля в 15:00 посетители смогут увидеться с писателем Дмитрием Емцом.