Эксперт поделилась секретами идеального порядка в доме

Ученые выяснили, что захламленное пространство повышает у людей уровень гормона стресса. Чтобы в доме всегда был порядок, достаточно соблюдать несколько простых правил. Как создать чистоту без лишних усилий, рассказываем вместе с экспертом.

Создаем систему

Беспорядок будет моментально возвращаться, если не продумана система хранения вещей, рассказала Москве 24 организатор пространства Наталья Виноградова.

Определите, куда будете складывать каждую категорию вещей. Обязательно покажите родным, где и что теперь находится. Если это правило войдет в привычку, в доме всегда будет порядок, отметила эксперт.

Лучше выделить каждому члену семьи отдельное пространство для хранения. Тогда даже у детей появится зона, за порядок в которой они обязаны отвечать.

По ее словам, обязательно нужно учитывать привычки родных: подумайте, откуда им удобнее брать ту или иную вещь. Старайтесь расположить предметы ближе к тому месту, где ими пользуются. Например, фен или расчески положите недалеко от зеркала.





Наталья Виноградова организатор пространства Все, чем человек часто пользуется, должно лежать близко. Тогда предметы можно легко взять и затем положить обратно. Чем меньше движений для этого нужно, тем больше шансов на порядок.

Если вещи приходится убирать в шкаф, тем более глубокий, лучше, чтобы в нем были выдвижные полки или ящики: брать их тогда сразу станет проще.

"Чтобы вещи не "разбредались" бесконтрольно по шкафчику, группируйте их по категориям. Используйте для этого, например, контейнеры или корзинки. Прежде чем их покупать, определите, какого размера емкости нужны. Для этого измерьте ширину, глубину и высоту полок", – посоветовала Виноградова.

Каждую емкость лучше подписать по категориям вещей, которые должны в ней лежать. Это сделает систему более понятной.

Расхламляемся

Сохранить порядок в доме не дает и скопление вещей, которыми никто не пользуется. Они всегда мешаются и раздражают. "Чтобы избавиться от лишнего, не надо хаотично бегать по дому с мусорным пакетом и собирать все ненужные предметы. Такой совет часто встречается в интернете, но это не рациональный подход. Ведь тогда хлам, который лежит в глубине шкафа, так там и останется", – объяснила эксперт.

Расхламляйтесь по категориям. Например, один день посвятите разбору косметики. Соберите абсолютно все, что у вас есть: в ванной, шкафах, сумочках. Начните с проверки сроков годности. Все просроченное – в мусор.





Наталья Виноградова организатор пространства Одежду логичнее перебрать при смене сезона. Будет сразу понятно, какую вещь за все время вы ни разу не надевали. Подумайте, стоит ли оставлять ее или пора с ней попрощаться.

Старайтесь оставлять в доме только то, что вам действительно нравится: удобные и красивые вещи. Не храните сломанные предметы и треснувшую посуду. Если по каким-то предметам не готовы принять решение, заведите для них "коробку сомнений". Тогда эти вещи не будут занимать полезное место в доме. Только обязательно периодически возвращайтесь к разбору этой коробки и от чего-то избавляйтесь. Иначе позднее придется завести еще одну.