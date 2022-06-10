Эксперт рассказала, как с помощью жестов расположить к себе собеседника

Жесты помогают более выразительно донести мысли, привлечь внимание собеседника и произвести на него нужное впечатление. Но для этого надо уметь правильно ими пользоваться. Рассказываем о нюансах невербального общения.

Маркеры волнения

К сожалению, не существует волшебного жеста, который стопроцентно приведет к успеху и решит вместо человека задачи переговоров. Но есть знаки, которые могут оттолкнуть собеседника и провалят миссию, рассказала Москве 24 специалист по кинетическому имиджу Лада Черных.

"Например, жесты-адаптеры. Это различные почесывания, подергивания, поглаживания, манипуляции с одеждой и предметами во время разговора, прикосновения к себе", – уточнила эксперт.



Лада Черных специалист по кинетическому имиджу Когда человек крутит ручку, бесконечно поправляет одежду, теребит пальцы рук, облизывает или поджимает губы, а также накручивает волосы на палец или часто поправляет прическу, он выдает свое волнение и понижает свой статус в глазах оппонента.

Изначально жесты-адаптеры – наши друзья, потому что помогают приспособиться к некомфортной ситуации, уменьшить напряжение и почувствовать себя лучше. Но надо стараться не позволять им быть слишком навязчивыми, заметными для собеседников.

Без противоречий

Эксперт посоветовала особенно обращать внимание на свою жестикуляцию во время беседы. Не стоит размахивать руками бездумно и однообразно. Хорошо, когда движения уместно дополняют речь: не противоречат словам, а подчеркивают их. Если человек кивает головой, но при этом говорит "нет" – получается несуразица. Мозг собеседника считывает неладное на бессознательном уровне.

"Когда подрядчик обещает, что все будет сделано в лучшем виде, а сам в это время слегка качает головой из стороны в сторону, вы поверите ему? Я думаю, как минимум насторожитесь. Если он кивает вверх-вниз, раскрывает широко руки ладонями вверх, мы охотно начинаем ему верить. Все потому, что использованы подтверждающие жесты, которые усиливают смысл речи", – отметила Черных.

По аналогии работают отрицающие и дополняющие, их еще называют жестами-иллюстраторами. Такие телодвижения понятны всем, даже когда люди говорят на разном языке. Например, если надо попросить подойти человека к себе, то мы делаем подзывающий жест ладонью. Либо подносим палец к губам, когда хотим призвать к тишине.

Движение к цели

В мирных переговорах старайтесь избегать тычущих и рубящих жестов, которые рассекают пространство, отгораживают собеседника. Они способны даже спровоцировать конфликт, предупредила эксперт.

Если хотите создать впечатление приветливости, дружелюбия, интереса и легкости, используйте быстрые неамплитудные жесты на уровне груди и чуть выше. Руки при этом держите близко к телу.

Чтобы расположить человека к общению, создать ощущение спокойствия и благополучия, двигайте руками медленно, преимущественно в горизонтальной плоскости, по направлению к себе. Плавные, обнимающие движения на уровне груди и живота будут вызывать доверие.



Лада Черных специалист по кинетическому имиджу Научитесь каждое движение рук завершать словно музыкальную фразу, собеседника это будет зачаровывать. Понаблюдайте за тем, как дирижер управляет оркестром или хором. Это повысит насмотренность и поможет сделать жестикуляцию более разнообразной.

"Зажечь" людей своей речью, повести за собой помогут динамичные диагональные движения рук, направленные от себя вперед – снизу вверх. Когда есть необходимость продемонстрировать собеседнику власть, надо подключать четкие, имеющие структуру жесты на уровне живота и бедер.

"Движения при этом должны быть довольно жесткие, основательные, собранные, уверенные и завершенные. Задайте движениям вектор – словно ведете их наружу, к цели, в определенную точку. В речи сопровождайте их минимумом слов: говорите четко по делу, старайтесь использовать глаголы", – объяснила Черных.

Также эксперт напомнила, что, зная основы кинетического поведения, не стоит толковать чужие жесты, выдергивая их из контекста. Невербальная коммуникация – это слаженная работа сознательной и бессознательной части. Общаясь с человеком, всегда доверяйте еще и своему чутью, пытайтесь понять, почувствовать собеседника.