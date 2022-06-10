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Эксперт рассказала, как с помощью жестов расположить к себе собеседника

Без лишних слов: как расположить к себе собеседника с помощью жестов
общество

Жесты помогают более выразительно донести мысли, привлечь внимание собеседника и произвести на него нужное впечатление. Но для этого надо уметь правильно ими пользоваться. Рассказываем о нюансах невербального общения.

Маркеры волнения

Фото: depositphotos/Jim_Filim

К сожалению, не существует волшебного жеста, который стопроцентно приведет к успеху и решит вместо человека задачи переговоров. Но есть знаки, которые могут оттолкнуть собеседника и провалят миссию, рассказала Москве 24 специалист по кинетическому имиджу Лада Черных.

"Например, жесты-адаптеры. Это различные почесывания, подергивания, поглаживания, манипуляции с одеждой и предметами во время разговора, прикосновения к себе", – уточнила эксперт.

Когда человек крутит ручку, бесконечно поправляет одежду, теребит пальцы рук, облизывает или поджимает губы, а также накручивает волосы на палец или часто поправляет прическу, он выдает свое волнение и понижает свой статус в глазах оппонента.
Лада Черных
специалист по кинетическому имиджу

Изначально жесты-адаптеры – наши друзья, потому что помогают приспособиться к некомфортной ситуации, уменьшить напряжение и почувствовать себя лучше. Но надо стараться не позволять им быть слишком навязчивыми, заметными для собеседников.

Без противоречий

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Эксперт посоветовала особенно обращать внимание на свою жестикуляцию во время беседы. Не стоит размахивать руками бездумно и однообразно. Хорошо, когда движения уместно дополняют речь: не противоречат словам, а подчеркивают их. Если человек кивает головой, но при этом говорит "нет" – получается несуразица. Мозг собеседника считывает неладное на бессознательном уровне.

"Когда подрядчик обещает, что все будет сделано в лучшем виде, а сам в это время слегка качает головой из стороны в сторону, вы поверите ему? Я думаю, как минимум насторожитесь. Если он кивает вверх-вниз, раскрывает широко руки ладонями вверх, мы охотно начинаем ему верить. Все потому, что использованы подтверждающие жесты, которые усиливают смысл речи", – отметила Черных.

По аналогии работают отрицающие и дополняющие, их еще называют жестами-иллюстраторами. Такие телодвижения понятны всем, даже когда люди говорят на разном языке. Например, если надо попросить подойти человека к себе, то мы делаем подзывающий жест ладонью. Либо подносим палец к губам, когда хотим призвать к тишине.

Движение к цели

Фото: depositphotos/VikaOvcharenko

В мирных переговорах старайтесь избегать тычущих и рубящих жестов, которые рассекают пространство, отгораживают собеседника. Они способны даже спровоцировать конфликт, предупредила эксперт.

Если хотите создать впечатление приветливости, дружелюбия, интереса и легкости, используйте быстрые неамплитудные жесты на уровне груди и чуть выше. Руки при этом держите близко к телу.

Чтобы расположить человека к общению, создать ощущение спокойствия и благополучия, двигайте руками медленно, преимущественно в горизонтальной плоскости, по направлению к себе. Плавные, обнимающие движения на уровне груди и живота будут вызывать доверие.

Научитесь каждое движение рук завершать словно музыкальную фразу, собеседника это будет зачаровывать. Понаблюдайте за тем, как дирижер управляет оркестром или хором. Это повысит насмотренность и поможет сделать жестикуляцию более разнообразной.
Лада Черных
специалист по кинетическому имиджу

"Зажечь" людей своей речью, повести за собой помогут динамичные диагональные движения рук, направленные от себя вперед – снизу вверх. Когда есть необходимость продемонстрировать собеседнику власть, надо подключать четкие, имеющие структуру жесты на уровне живота и бедер.

"Движения при этом должны быть довольно жесткие, основательные, собранные, уверенные и завершенные. Задайте движениям вектор – словно ведете их наружу, к цели, в определенную точку. В речи сопровождайте их минимумом слов: говорите четко по делу, старайтесь использовать глаголы", – объяснила Черных.

Также эксперт напомнила, что, зная основы кинетического поведения, не стоит толковать чужие жесты, выдергивая их из контекста. Невербальная коммуникация – это слаженная работа сознательной и бессознательной части. Общаясь с человеком, всегда доверяйте еще и своему чутью, пытайтесь понять, почувствовать собеседника.

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Трошина Любовь

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