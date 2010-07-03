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15:32

Транспортный этикет: стоит ли уступать места пожилым

общество транспорт эксклюзив

15:32

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Призыв психолога Люции Сулеймановой не уступать в общественном транспорте места пожилым людям вызвал общественный резонанс. Сулейманова заявила, что нужно "поменять формулировку постоянных, настойчивых указаний уступать места в общественном транспорте".

По ее словам, молодые люди не стремятся уступать место и скрываются за своими гаджетами и за другими вещами. И как только они слышат напоминание, например, в метро, то "еще больше вцепляются в свой гаджет и стремятся меньше обращать внимание на немолодого человека, стоящего рядом".

Против предложения психолога высказались актеры, учителя, общественники. Не остались в стороне и пользователи соцсетей, у которых такое предложение вызвало возмущение.

Актриса театра и кино Нонна Гришаева заявила, что высказывания подобного рода даже не хочется комментировать.

Учитель года России – 2018 Алихан Динаев выразил мнение, что пенсионеры вряд ли задумываются о том, что их подобным образом дискриминируют. Он отметил, что проблема надумана.

В ответ на критику Сулейманова заявила в эфире телеканала Москва 24, что она предложила пенсионерам выбор: стоять или сидеть. Психолог отметила, что ее призыв направлен на то, чтобы избежать конфликтной ситуации в транспорте. По ее словам, голосовые объявления оставить все-таки нужно.

"Но гораздо более легкие и не такие частые, потому что частые объявления назойливы и вызывают раздражение у людей, которых просят это сделать. Получается, что не они сами это делают из-за хорошего воспитания и так далее, а просто потому, что им это рекомендуют делать", – сказала Сулейманова.

Однако психолог Ирина Корчагина этого мнения не разделяет. Она отметила, что напоминать о том, что надо уступать места, все-таки нужно.

"Правила этикета, вежливости забываются, потому что сейчас, к сожалению, падает общая культура, и если это не будет напоминаться, то мы вообще забудем о том, что существуют какие-то понятия долга, чести и достоинства", – сказала специалист.

Она отметила, что мужчинам нужно напоминать о том, что они не одни находятся в транспорте.

Телеканал Москва 24 провел опрос москвичей около метро. Оказалось, что мнения разделились, но пожилые люди чаще говорили о том, что они испытывают положительные эмоции, когда им уступают место.

Ранее Сулейманова заявила, что несколько раз наблюдала достаточно яркие конфликтные ситуации, когда молодежь не уступала место представителю старшего поколения. По ее словам, "немолодые люди очень обидчивые.

"Прямо и сейчас": "не уступи место старшему"

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общество транспорт эксклюзив

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