Психолог призвала не уступать место пожилым в метро: как отреагировали горожане

Московский психолог Люция Сулейманова призвала горожан не уступать место пожилым людям в метро. По ее словам, таким образом удастся снизить дискриминацию пенсионеров. Что думают об этом учителя, дикторы метро и знаменитости – в материале Москвы 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы



В первую очередь психолог Сулейманова считает необходимым "поменять формулировку постоянных, настойчивых указаний уступать места в общественном транспорте". По ее словам, молодые люди не стремятся уступать место и скрываются за своими гаджетами и за другими вещами. И как только они слышат напоминание, например, в метро, то "еще больше вцепляются в свой гаджет и стремятся меньше обращать внимание на немолодого человека, стоящего рядом".

Это только вызывает раздражение у людей более молодого возраста, и они без всякого уважения уступают место. А немолодые люди, которые расстроены тем, что их не уважают, вступают в конфликты.

Психолог отмечает, что несколько раз наблюдала достаточно яркие конфликтные ситуации, когда молодежь не уступала место представителю старшего поколения. Также Сулейманова добавила, что "немолодые люди очень обидчивые, поэтому чем мягче и корректнее будет формулировка [о просьбе уступать места в общественном транспорте – Прим. Москвы 24], тем спокойнее ее будут воспринимать обе стороны". Помимо этого психолог предложила тестировать частоту подобных сообщений в транспорте и делать это устное напоминание реже.

Алихан Динаев, Учитель года России – 2018

Алихан говорит, что никогда с подобными проблемами не сталкивался и не рассматривал их под таким углом.

Я абсолютно уверен в том, что подавляющее большинство пенсионеров никогда в жизни не задумывались о том, что, уступая или не уступая место, кто-то их дискриминирует или не дискриминирует. Мне кажется, это надуманная проблема, и в реальности она так остро не стоит.

Также учитель отметил, что, "уступая место пожилым людям в общественном транспорте, дети и молодежь проявляют свое уважение к старшему поколению, к прожитым годам". "Наша задача как учителей и родителей передавать детям базовые ценности, базовые нормы этикета. Я уверен, что ни молодежи, ни пожилым от этого хуже не будет", – добавил он.

Нонна Гришаева, актриса театра и кино

Нонна негативно отреагировала на такую новость и сам вопрос обсуждения, стоит ли уступать пожилым людям в метро и является ли это их дискриминацией. "Считаю, что высказывания подобного рода – это уже за гранью, и даже не хочется комментировать этот бред", – заявила актриса.

Юрий Овечкин, диктор общественного транспорта Питера

"Я не психолог, но мне такие объявления ухо не режут, в этом нет ничего предосудительного", – говорит Юрий. Диктор считает, что так как напоминания в наземном транспорте и метро включают не на каждой остановке, то это не звучит навязчиво, и какую-то часть молодого поколения такое объявление действительно заставляет уступить место.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Юрий не помнит конфликтов, когда молодые не хотят уступать места пожилым. По его мнению, обычно все происходит наоборот, когда молодой человек уступает, а пожилой не садится.

Мужчина хочет выглядеть мужчиной в любом возрасте. Он может выглядеть на 75 лет, а ему, например, 65 лет. Однажды я был свидетелем ситуации в метро, когда молодой парень захотел уступить мужчине свое место. В ответ на предложение мужчина улыбнулся и сказал: "Нет, ну что вы, сидите", но это, мягко говоря, конфликт.

А вот на что следует обратить внимание, но никто этого не делает, по мнению Юрия, – это наклейки и указатели мест для пожилых людей. Диктор поделился случаем, когда его супруга однажды села на место для пожилых людей, специально обозначенном в метро. Потом в вагон зашли бабульки, которые были очень недовольны, когда увидели, что на их месте сидят, хотя вокруг были свободные места. Они высказали свое недовольство, и супруге пришлось пересесть.

Станислав Садальский, актер театра и кино

"Я не согласен с тем, что надо обсуждать такую глупость. Есть традиционные ценности, которыми мы воспитаны и которых мы придерживаемся. Если я еду в метро, то обычно становлюсь лицом к стеклу, опускаю глаза и ни на кого не смотрю, поэтому конфликтов между поколениями и борьбы за места не вижу", – заявил актер.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Юлия Романова-Кутьина, диктор московского метрополитена

Юлия полагает, что "даже самые неадекватные действия можно подвести под красивую концепцию". "Наверное, какая-то доля правды есть в словах этого психолога, с ее точки зрения. Но если рассматривать точку зрения пожилых людей, которым тяжело, то очень здорово, когда они заходят в вагон и знают, что имеют такую маленькую привилегию. Знают, что им помогут, проявят гуманность, человечность, внимание и уступят место", – говорит Юлия.

Вместе с тем она считает, что это не должно быть обязательным для обеих сторон.

Лично я за то, чтобы мы уступали места. Но это не должно быть "обязаловкой": увидел пожилого – уступи, а если ты пожилой – сядь! Если он не хочет, он не садится.

Девушка отмечает, что здесь главное – вопрос взаимодействия между уступающим и тем, кому уступают место. "К сожалению, мы сейчас все уткнувшиеся в гаджеты, в своем каком-то мире, мы настолько отстраиваем свои границы, стараясь туда никого не пускать. И хорошо, что в метро есть возможность заметить, что ты не один на свете и в толпе. Рядом такие же живые люди, который помогут тебе и которым ты можешь помочь", – заключает Юлия.