Психолог призвала не уступать место пожилым в метро: как отреагировали горожане

Московский психолог Люция Сулейманова призвала горожан не уступать место пожилым людям в метро. По ее словам, таким образом удастся снизить дискриминацию пенсионеров. Что думают об этом учителя, дикторы метро и знаменитости – в материале Москвы 24.
В первую очередь психолог Сулейманова считает необходимым "поменять формулировку постоянных, настойчивых указаний уступать места в общественном транспорте". По ее словам, молодые люди не стремятся уступать место и скрываются за своими гаджетами и за другими вещами. И как только они слышат напоминание, например, в метро, то "еще больше вцепляются в свой гаджет и стремятся меньше обращать внимание на немолодого человека, стоящего рядом".
Психолог отмечает, что несколько раз наблюдала достаточно яркие конфликтные ситуации, когда молодежь не уступала место представителю старшего поколения. Также Сулейманова добавила, что "немолодые люди очень обидчивые, поэтому чем мягче и корректнее будет формулировка [о просьбе уступать места в общественном транспорте – Прим. Москвы 24], тем спокойнее ее будут воспринимать обе стороны". Помимо этого психолог предложила тестировать частоту подобных сообщений в транспорте и делать это устное напоминание реже.
Алихан Динаев, Учитель года России – 2018
Алихан говорит, что никогда с подобными проблемами не сталкивался и не рассматривал их под таким углом.
Также учитель отметил, что, "уступая место пожилым людям в общественном транспорте, дети и молодежь проявляют свое уважение к старшему поколению, к прожитым годам". "Наша задача как учителей и родителей передавать детям базовые ценности, базовые нормы этикета. Я уверен, что ни молодежи, ни пожилым от этого хуже не будет", – добавил он.
Нонна Гришаева, актриса театра и кино
Нонна негативно отреагировала на такую новость и сам вопрос обсуждения, стоит ли уступать пожилым людям в метро и является ли это их дискриминацией. "Считаю, что высказывания подобного рода – это уже за гранью, и даже не хочется комментировать этот бред", – заявила актриса.
Юрий Овечкин, диктор общественного транспорта Питера
"Я не психолог, но мне такие объявления ухо не режут, в этом нет ничего предосудительного", – говорит Юрий. Диктор считает, что так как напоминания в наземном транспорте и метро включают не на каждой остановке, то это не звучит навязчиво, и какую-то часть молодого поколения такое объявление действительно заставляет уступить место.
Юрий не помнит конфликтов, когда молодые не хотят уступать места пожилым. По его мнению, обычно все происходит наоборот, когда молодой человек уступает, а пожилой не садится.
А вот на что следует обратить внимание, но никто этого не делает, по мнению Юрия, – это наклейки и указатели мест для пожилых людей. Диктор поделился случаем, когда его супруга однажды села на место для пожилых людей, специально обозначенном в метро. Потом в вагон зашли бабульки, которые были очень недовольны, когда увидели, что на их месте сидят, хотя вокруг были свободные места. Они высказали свое недовольство, и супруге пришлось пересесть.
Станислав Садальский, актер театра и кино
"Я не согласен с тем, что надо обсуждать такую глупость. Есть традиционные ценности, которыми мы воспитаны и которых мы придерживаемся. Если я еду в метро, то обычно становлюсь лицом к стеклу, опускаю глаза и ни на кого не смотрю, поэтому конфликтов между поколениями и борьбы за места не вижу", – заявил актер.
Юлия Романова-Кутьина, диктор московского метрополитена
Юлия полагает, что "даже самые неадекватные действия можно подвести под красивую концепцию". "Наверное, какая-то доля правды есть в словах этого психолога, с ее точки зрения. Но если рассматривать точку зрения пожилых людей, которым тяжело, то очень здорово, когда они заходят в вагон и знают, что имеют такую маленькую привилегию. Знают, что им помогут, проявят гуманность, человечность, внимание и уступят место", – говорит Юлия.
Вместе с тем она считает, что это не должно быть обязательным для обеих сторон.
Девушка отмечает, что здесь главное – вопрос взаимодействия между уступающим и тем, кому уступают место. "К сожалению, мы сейчас все уткнувшиеся в гаджеты, в своем каком-то мире, мы настолько отстраиваем свои границы, стараясь туда никого не пускать. И хорошо, что в метро есть возможность заметить, что ты не один на свете и в толпе. Рядом такие же живые люди, который помогут тебе и которым ты можешь помочь", – заключает Юлия.