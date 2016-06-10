Более 80% россиян выбирают для детей советские мультфильмы – ВЦИОМ

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83 процента россиян полагают, что детей нужно воспитывать на советских мультфильмах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. По мнению опрошенных, лучшим советским мультиком является "Ну, погоди!".

Отметим, доля тех, кто считает важными в воспитании детей советские мультфильмы, высока не только среди пожилых людей, но и среди молодого поколения. За советские мультики высказались 86 процентов опрошенных старше 60 лет 73 процента опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

Больше всего (59 процентов) проголосовали за "Ну, погоди!". На втором месте – современный мультсериал "Маша и медведь" (26 процентов голосов). Третье место досталось советскому мультфильму "Каникулы в Простоквашино" (16 процентов). В пятерку лидеров также вошли советские мультфильмы "Винни-Пух" (12 процентов) и "Кот Леопольд" (7 процентов).

По данным ВЦИОМ, мультфильмы популярны не только среди малышей. Так, 75 процентов взрослых ответили, что смотрят мультфильмы. Среди этой группы, отмечается в исследовании, можно выделить женщин в возрасте от 25 до 44 лет, ежедневно пользующихся интернетом.

Также в настоящее время россияне отдают предпочтение скорее полнометражным (62 процента голосов) мультфильмам, чем короткометражкам (29 процентов).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 4–5 июня в форме телефонного интервью. На вопросы социологов ответили 1600 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процентов.