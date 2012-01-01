Терапевт Обухов назвал 5 главных лайфхаков для здоровья

Полезные привычки улучшают физиологическое и психологическое состояние. Подробнее о них рассказал заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории и семейный врач Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".
Фитнес-лайфхаки
Одна из полезных привычек, которая улучшит здоровье, – утренняя стойка в планке в течение пяти минут, рассказал Вячеслав Обухов.
Планка укрепляет мышцы спины, живота, рук и ног без походов в спортзал или тяжелого оборудования. Достаточно всего пяти минут, но начинать следует с меньшего времени, выбирая комфортную продолжительность.
Помимо этого, необходимо ежедневно проходить 5–10 тысяч шагов, в зависимости от уровня физической активности. Однако организм человека настолько хорошо адаптирован к ходьбе, что тратит минимум энергии, отметил врач.
Скандинавская ходьба позволит сжечь больше калорий, укрепит мышцы и снизит уровень "плохого" холестерина, добавил Обухов.
Питание и психологический комфорт
Еще одна полезная привычка – употреблять хотя бы один фрукт и овощ в день. Это обеспечит организм полезной клетчаткой и витаминами, подчеркнул специалист.
Еще одной полезной привычкой станет чтение. Способ помогает отвлечься от повседневных забот, испытать новые эмоции и расслабиться перед сном, заключил Обухов.