Терапевт Обухов назвал 5 главных лайфхаков для здоровья

Полезные привычки улучшают физиологическое и психологическое состояние. Подробнее о них рассказал заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории и семейный врач Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".

Фитнес-лайфхаки

Одна из полезных привычек, которая улучшит здоровье, – утренняя стойка в планке в течение пяти минут, рассказал Вячеслав Обухов.





Вячеслав Обухов заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач Каким бы легким упражнение не казалось, оно достаточно сложное. Не все могут простоять пять минут в статическом положении.

Планка укрепляет мышцы спины, живота, рук и ног без походов в спортзал или тяжелого оборудования. Достаточно всего пяти минут, но начинать следует с меньшего времени, выбирая комфортную продолжительность.

Помимо этого, необходимо ежедневно проходить 5–10 тысяч шагов, в зависимости от уровня физической активности. Однако организм человека настолько хорошо адаптирован к ходьбе, что тратит минимум энергии, отметил врач.





Вячеслав Обухов заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач Шагать нужно в быстром темпе, либо с перепадами высот, чтобы подключать дополнительные группы мышц. Например, скандинавская ходьба повышает эффективность, благодаря специальным палкам.

Скандинавская ходьба позволит сжечь больше калорий, укрепит мышцы и снизит уровень "плохого" холестерина, добавил Обухов.

Питание и психологический комфорт

Еще одна полезная привычка – употреблять хотя бы один фрукт и овощ в день. Это обеспечит организм полезной клетчаткой и витаминами, подчеркнул специалист.





Вячеслав Обухов заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач Кроме того, важно вести личный дневник. Привычка поможет систематизировать полученные за день эмоции и опыт, а также "разложить" их на простые составляющие. За счет этого человек избежит гиперпотока информации.

Еще одной полезной привычкой станет чтение. Способ помогает отвлечься от повседневных забот, испытать новые эмоции и расслабиться перед сном, заключил Обухов.

