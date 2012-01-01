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10 января, 11:51

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Терапевт Обухов назвал 5 главных лайфхаков для здоровья

С чистого листа: какие привычки улучшат качество жизни

Полезные привычки улучшают физиологическое и психологическое состояние. Подробнее о них рассказал заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории и семейный врач Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".

Фитнес-лайфхаки

Фото: 123RF/ekaterinayatcenko

Одна из полезных привычек, которая улучшит здоровье, – утренняя стойка в планке в течение пяти минут, рассказал Вячеслав Обухов.

Каким бы легким упражнение не казалось, оно достаточно сложное. Не все могут простоять пять минут в статическом положении.
Вячеслав Обухов
заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач

Планка укрепляет мышцы спины, живота, рук и ног без походов в спортзал или тяжелого оборудования. Достаточно всего пяти минут, но начинать следует с меньшего времени, выбирая комфортную продолжительность.

Помимо этого, необходимо ежедневно проходить 5–10 тысяч шагов, в зависимости от уровня физической активности. Однако организм человека настолько хорошо адаптирован к ходьбе, что тратит минимум энергии, отметил врач.

Шагать нужно в быстром темпе, либо с перепадами высот, чтобы подключать дополнительные группы мышц. Например, скандинавская ходьба повышает эффективность, благодаря специальным палкам.
Вячеслав Обухов
заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач

Скандинавская ходьба позволит сжечь больше калорий, укрепит мышцы и снизит уровень "плохого" холестерина, добавил Обухов.

Питание и психологический комфорт

Фото: 123RF/dmitryag

Еще одна полезная привычка – употреблять хотя бы один фрукт и овощ в день. Это обеспечит организм полезной клетчаткой и витаминами, подчеркнул специалист.

Кроме того, важно вести личный дневник. Привычка поможет систематизировать полученные за день эмоции и опыт, а также "разложить" их на простые составляющие. За счет этого человек избежит гиперпотока информации.
Вячеслав Обухов
заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач

Еще одной полезной привычкой станет чтение. Способ помогает отвлечься от повседневных забот, испытать новые эмоции и расслабиться перед сном, заключил Обухов.

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