Какие замечания нельзя делать детям публично

Дети словно притягивают к себе ситуации, когда все пачкается, рвется, роняется и ломается. Неловкие движения, неумение продумывать наперед и, как результат, недовольство родителей. Можно ли удержаться от резкой критики в адрес ребенка? Почему детей нельзя публично унижать замечаниями? Как наше мнение влияет на них? Об этом размышляет журналист, мать двоих сыновей Евгения Бородина.



Многие из нас попадали в неловкую ситуацию, когда кто-то по-свойски ("А что такого?") делал нам бестактное замечание. Хорошо, если один на один, хуже, когда на публике. Мы, взрослые, чаще всего не готовы к обидным репликам, но стараемся держать удар. Можно отшутиться, демонстративно промолчать, а то и просто поставить "доброжелателя" на место резким словом. Дети фактически безоружны перед едкими замечаниями, если звучат обидные или неуместные реплики. И малыши, и подростки болезненно воспринимают критику сверстников, а уж слова взрослых и вовсе ранят их и ставят в тупик.

Допустим, мальчик вышел из парикмахерской, где просил постричь его "как папу". Мастер старался как мог, ребенок доволен, отец – тоже. Но стрижка почему-то не понравилась бабушке. "Что-то неудачно тебя подстригли, – комментирует она. – Волосы торчат. Или так задумано?" Мальчик, до этого момента вполне довольный новой стрижкой, отворачивается в сторону. Возможно, бабушка права, хотя ее оценка субъективна. Но в этом случае от комментария лучше было бы воздержаться.

После драки кулаками не машут, исправить ситуацию пока вряд ли удастся, а такая критика способна посеять неуверенность в маленьком человеке. Свои переживания ребенок понесет в школу. Если у него есть какие-либо проблемы с одноклассниками, то ученик будет опасаться насмешек. Возможно, он станет втягивать голову в плечи при каждом взрыве хохота, даже не относящегося к нему.



Если обратить внимание бабушки на ее бестактность, то, скорее всего, та удивится, отметив, что просто высказала свое мнение.



Однако сама она наверняка бы расстроилась, выслушав подобное замечание. Такое поведение обычно не принято в мире взрослых людей по отношению друг к другу. Неслучайно в анекдоты вошли ситуации, когда в соцсетях даже самые неудачные фото сопровождаются комментариями вроде "Огонь!", "Красотулька!", "Все хорошеешь".

Конечно, фальшивые комплименты не самый лучший вариант. Но никому в голову не придет, например, написать (или сказать в глаза при встрече): "Как ты плохо выглядишь – срочно худей". Или: "Такой цвет волос тебя старит". Даже если это соответствует действительности. С детьми взрослые предпочитают не церемониться, считая, что родительское замечание уместно всегда.

Вот мама в театре громко выговаривает дочери лет десяти: "Сходи в туалет. Что сразу "не хочу"? У тебя всегда так – сейчас не надо, а потом по рядам пробираться". Девочка стоит пунцовая от стыда, не смея поднять глаза. Мимо, с любопытством оглядываясь на эту сценку, проходят дети и взрослые. Быть в центре внимания при таких обстоятельствах – сомнительное удовольствие.



Конечно, взрослый имеет право на замечание. Однако следует учитывать где, когда и каким тоном выговаривать детям. Например, испачканная одежда не должна остаться без внимания. Разумеется, с ребенка следует строго спросить за неаккуратный вид. Но лучше читать нотации не в присутствии посторонних, а поберечь чувства маленького человека.

Часто мы отчитываем детей так, будто они до сих пор несмышленыши, которыми когда-то были, только-только познавая мир. Однако ребята взрослеют и с определенного возраста испытывают неловкость и даже стыд, если родители дают волю словам в общественном месте.

Не следует демонстративно отчитывать отпрыска за то, что он, например, опрокинул на себя стакан компота в гостях, мол, "Я же предупреждала". Лучше сделать все возможное для того, чтобы этот досадный инцидент привлек как можно меньше внимания, не превратил ребенка в объект насмешки. Такт, уважение и умение встать на место другого – это то, чего нам порой не хватает.

Правило "поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой" актуально всегда. Тем более если речь идет о детях.