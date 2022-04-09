Какие замечания нельзя делать детям публично

Дети словно притягивают к себе ситуации, когда все пачкается, рвется, роняется и ломается. Неловкие движения, неумение продумывать наперед и, как результат, недовольство родителей. Можно ли удержаться от резкой критики в адрес ребенка? Почему детей нельзя публично унижать замечаниями? Как наше мнение влияет на них? Об этом размышляет журналист, мать двоих сыновей Евгения Бородина.
Многие из нас попадали в неловкую ситуацию, когда кто-то по-свойски ("А что такого?") делал нам бестактное замечание. Хорошо, если один на один, хуже, когда на публике. Мы, взрослые, чаще всего не готовы к обидным репликам, но стараемся держать удар. Можно отшутиться, демонстративно промолчать, а то и просто поставить "доброжелателя" на место резким словом. Дети фактически безоружны перед едкими замечаниями, если звучат обидные или неуместные реплики. И малыши, и подростки болезненно воспринимают критику сверстников, а уж слова взрослых и вовсе ранят их и ставят в тупик.
Допустим, мальчик вышел из парикмахерской, где просил постричь его "как папу". Мастер старался как мог, ребенок доволен, отец – тоже. Но стрижка почему-то не понравилась бабушке. "Что-то неудачно тебя подстригли, – комментирует она. – Волосы торчат. Или так задумано?" Мальчик, до этого момента вполне довольный новой стрижкой, отворачивается в сторону. Возможно, бабушка права, хотя ее оценка субъективна. Но в этом случае от комментария лучше было бы воздержаться.
После драки кулаками не машут, исправить ситуацию пока вряд ли удастся, а такая критика способна посеять неуверенность в маленьком человеке. Свои переживания ребенок понесет в школу. Если у него есть какие-либо проблемы с одноклассниками, то ученик будет опасаться насмешек. Возможно, он станет втягивать голову в плечи при каждом взрыве хохота, даже не относящегося к нему.
Однако сама она наверняка бы расстроилась, выслушав подобное замечание. Такое поведение обычно не принято в мире взрослых людей по отношению друг к другу. Неслучайно в анекдоты вошли ситуации, когда в соцсетях даже самые неудачные фото сопровождаются комментариями вроде "Огонь!", "Красотулька!", "Все хорошеешь".
Конечно, фальшивые комплименты не самый лучший вариант. Но никому в голову не придет, например, написать (или сказать в глаза при встрече): "Как ты плохо выглядишь – срочно худей". Или: "Такой цвет волос тебя старит". Даже если это соответствует действительности. С детьми взрослые предпочитают не церемониться, считая, что родительское замечание уместно всегда.
Вот мама в театре громко выговаривает дочери лет десяти: "Сходи в туалет. Что сразу "не хочу"? У тебя всегда так – сейчас не надо, а потом по рядам пробираться". Девочка стоит пунцовая от стыда, не смея поднять глаза. Мимо, с любопытством оглядываясь на эту сценку, проходят дети и взрослые. Быть в центре внимания при таких обстоятельствах – сомнительное удовольствие.
Конечно, взрослый имеет право на замечание. Однако следует учитывать где, когда и каким тоном выговаривать детям. Например, испачканная одежда не должна остаться без внимания. Разумеется, с ребенка следует строго спросить за неаккуратный вид. Но лучше читать нотации не в присутствии посторонних, а поберечь чувства маленького человека.
Часто мы отчитываем детей так, будто они до сих пор несмышленыши, которыми когда-то были, только-только познавая мир. Однако ребята взрослеют и с определенного возраста испытывают неловкость и даже стыд, если родители дают волю словам в общественном месте.
Не следует демонстративно отчитывать отпрыска за то, что он, например, опрокинул на себя стакан компота в гостях, мол, "Я же предупреждала". Лучше сделать все возможное для того, чтобы этот досадный инцидент привлек как можно меньше внимания, не превратил ребенка в объект насмешки. Такт, уважение и умение встать на место другого – это то, чего нам порой не хватает.
Правило "поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой" актуально всегда. Тем более если речь идет о детях.