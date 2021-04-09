Что известно о людях, проживающих в подмосковном особняке модельера Зайцева

В доме Вячеслава Зайцева разворачивается настоящая драма. Родные модельера заявляют, что в подмосковном особняке вместе с пожилым кутюрье находятся малознакомые люди, которые при этом снимают с ним видеоролики и выкладывают их в TikTok. Сын Зайцева Егор считает, что его отец попал в руки мошенников. Судьбой модельера уже заинтересовались в Следственном комитете России – глава СК Александр Бастрыкин лично поручил разобраться в этом вопросе. Рассказываем, что известно об окружении модельера.



Позорят имя модельера?

Разбираться, не нарушают ли права Вячеслава Зайцева, начали следователи Московской области. Проверку организовали после обсуждения в эфире одного из федеральных каналов судьбы 83-летнего модельера. В подмосковном доме кутюрье якобы регулярно присутствует группа людей, наживающаяся на нем. В частности, они снимают вместе с мэтром видео в TikTok.

"Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом", – пояснили в пресс-службе СК.

На контроль ситуацию с кутюрье взяли и в прокуратуре Москвы. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – заявила начальница пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Вячеслав Зайцев родился в Иванове, является выпускником Московского текстильного института. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива № 19. Открыл собственный модный дом и школу моделей после распада СССР, вел передачу "Модный приговор". Сейчас у 83-летнего кутюрье серьезные проблемы со здоровьем: у него диагностирована болезнь Паркинсона, поэтому мэтр с трудом передвигается и его речь бывает неразборчивой.



Родственники Зайцева ранее пожаловались журналистам, что в доме у модельера проживает с семьей некая Галина Гарафутдинова – бывшая участница передачи "Модный приговор". Предположительно, вместе с сыном Тимуром, он был участником телепроекта "Дом-2", и дочерью Лучаной.

По мнению семьи кутюрье, Гарафутдиновы, выкладывая ролики в TikTok, позорят имя мэтра. При этом они якобы делают вид, что ухаживают за модельером, рассчитывая унаследовать его большое состояние.





Егор Зайцев сын модельера Эта семейка Гарафутдиновых, конечно, мошенники и бездари. Они сейчас издеваются над отцом, пользуются им. А он на мои реплики не реагирует, ему нравится, его разводят.

Причем, по словам Егора Зайцева, в дом к отцу он уже давно не ездит. Из-за постоянного присутствия в особняке незнакомцев отношения между родными испортились, кутюрье даже не отвечает по телефону.

Кроме семьи Гарафутдиновых, Егор также негативно отзывается о братьях Вадиме и Алмазе Хусаиновых, которые организовали недавний День рождения модельера и пригласили на праздник знакомых с Зайцевым звезд. Однако чтобы попасть на торжество, на входе необходимо было приобрести билет, утверждает мужчина.

"Когда продавали билеты, говорили, что можно с випами и селебрити сфотографироваться и разговаривать. Алла Борисовна уважает папу, поэтому пришла. А для Хусаиновых это бизнес. Никто из звезд не связывался со мной, все поняли, папу подставили. Их всех подставили вот эти два человека, ну и те, кто за ними стоит, зато они заработали много денег", – заявил Егор сетевому изданию Super.



Вячеслав Зайцев отметил 83-летие в компании звездных друзей

Хотели помочь Зайцеву?

У самого Вадима Хусаинова, который устраивал праздник Зайцева-старшего, совсем иная версия событий. По его словам, он не продавал никаких билетов на торжество (к этому якобы причастны совсем другие люди), а, наоборот, совместно со своими друзьями и партнерами полностью профинансировал проведение мероприятия. По мнению Хусаинова, всем все понравилось, а сам модельер был очень доволен.

"Его представляют так, что он болеет, ничего не соображает, но это полный бред. Он великолепно все соображает, великолепно все понимает, смеется. Есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но с головой у него все в порядке", – подчеркнул Хусаинов в интервью РЕН ТВ.





Вадим Хусаинов организатор праздника Я очень сожалею, что люди, которые хотели помочь, в том числе и я, оказались в каком-то неприглядном свете. Самое главное, что праздник состоялся и Вячеслав Михайлович оказался доволен. Считаю, что мы сделали все правильно.

Кроме того, мужчина обвинил сына модельера в том, что тот совершенно не уделяет времени отцу.



Автор роликов в TikTok Галина Гарафутдинова также согласна с тем, что Вячеслав Зайцев действительно находится в здравом уме и все прекрасно понимает.





Галина Гарафутдинова Мы все это снимаем с его согласия, ему это нравится. Люди, которые никогда его не видели, не общались с ним, не помогали, тут вдруг расчувствовались и слезы роняют. Ложь и вранье. Тоже хотят похайпить, делая вид, что сострадают.

По версии женщины, на самом деле это Егор не берет трубку, когда звонит отец, а не наоборот.

"Раньше все звонили, теперь никому не надо. Сын трубку не берет, ему звонит Слава. Вячеслав Михайлович хотел иметь обратную связь. Сын мой попробует выйти на Егора. Он ведь даже трубку не берет", – пояснила женщина.

По поводу недавнего праздника Галина тоже уверяет, что модельеру понравилось торжество, которое устроили братья Хусаиновы.





Галина Гарафутдинова Вячеслав сам сейчас не может организовать день рождения, родственники не захотели и даже не удосужились прийти. Он говорит, что это организовали ребята и пригласили его. Ему понравилось. Еще бы нет – он иначе просидел бы дома.

Свое мнение по поводу ситуации выразила и внучка модельера Маруся Зайцева. Она подтвердила, что семья Гарафутдиновых является давними знакомыми ее дедушки.

"Лет восемь назад, я помню, они общались много, потом пропали. Тенденция, что многие вновь появляются. Я отношусь негативно к использованию дедушки в собственных целях разными людьми в любом случае. Я думала, что они давно уже "отвалились", – отметила Маруся.

Тем временем СМИ сообщают, что в особняк Зайцева уже приехали следователи, чтобы опросить всех находящихся в доме. Им еще предстоит разобраться, кто в этой ситуации все же говорит правду.