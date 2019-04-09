Как живет многодетная семья из Зеленограда с 11 детьми

За последние восемь лет число многодетных семей в Москве выросло более чем в два раза. Сейчас в городе проживают около 142 тысяч семей с тремя и более детьми. Есть и совсем уникальные пары, родившие в браке больше 10 детей. Мы решили съездить в гости к одной из них – счастливой семье Кайровых из Зеленограда, которые за 16 лет совместной жизни родили 11 ребятишек и не собираются на этом останавливаться.

Семейный детский сад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На сегодняшний день Иван и Мария вместе уже 16 лет, и за это время у них родились 11 детей. Самой старшей в этом году исполняется 15 лет, а младшенькая появилась на свет чуть меньше месяца назад. Разве могли они в момент знакомства предположить, что жизнь так переплетет их судьбы и подарит настоящее семейное счастье, бьющееся в теплоте стольких детских сердец?

Мария и Иван познакомились в храме, когда ей было 13, а ему 24 года. Иван приехал из Омска в столицу учиться. Два первых года они просто общались, а позже появилась симпатия, молодые люди стали чаще проводить время вместе и поняли, что это начало чего-то большего. Когда Марии было 15 лет, Иван предложил ей свою руку и сердце.

На тот момент Мария только закончила девятый класс, и когда одноклассники увидели у нее на пальце обручальное кольцо, даже не поверили, что у девушки есть жених. Она никому об этом не рассказывала, учителя тоже не знали. А вот родители согласились сразу. Как было сделано предложение, Иван уже и не помнит. "Папа не помнит, а мама – помнит, – смеется в ответ Мария. – Мы гуляли, он мне колечко подарил и сказал, что я буду его женой. Я, конечно, согласилась, сомнений не было". Пара подождала, когда Мария закончит школу и ей исполнится 16 лет, потом расписались и через неделю обвенчались. Так в 2003 году родилась их семья.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Через год появилась на свет первая дочка Сусанна, и потом семейство стало прибавлять по одному ребенку практически ежегодно. У Марии с детства была мечта иметь много детей, человек 15, не меньше. Перед глазами – пример прабабушки Варвары, у которой было 15 детей, Мария мечтает ее догнать. А вот отец семейства не предполагал, что так получится:

Живя в обществе, ты не понимаешь, что бывает много детей, так и я изначально не мог этого предположить. Смотрел на другие семьи, у которых по одному-двое детей и думал, ну и хорошо.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда детей стало пятеро, семья уже не помещалась в старые "Жигули". Выходить даже с тремя с детьми в магазин было нелегко: все разбегаются по рядам, надо за ними смотреть, а еще успеть купить продукты и покачать четвертого малыша в коляске. Мария рассказывает, что уже тогда общество стало обращать внимание на большую семью, и она неловко почувствовала себя с тремя детьми.

Сейчас с 11 детьми Кайровы не помещаются уже ни в машине, ни в комнате – нигде. Очень тяжело вывести всех вместе на улицу. Даже если выходят гулять с четырьмя-пятью детьми, окружающие с интересом смотрят и постоянно задают вопрос: "Ой, это все ваши?" Приходится отвечать, что это еще не все.

Стандартный день многодетной семьи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Зеленограде Кайровы живут пока только один год. Мария состоит в обществе многодетных семей, поэтому их там знают. "Хотя в своем районе мы еще не прославились", – с улыбкой говорит женщина. В садик дети не ходят, потому что мама работает по программе "Семейный детский сад" и оформлена как воспитатель.



Семейный детский сад в Москве является одной из форм дошкольного образования для детей из многодетных семей, зарегистрированных по месту жительства в столице. Родители открывают семейный детский сад у себя дома и обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход, питание и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Один из родителей (воспитатель) должен иметь соответствующее образование, и для него это становится основным местом работы, он получает заработную плату.

С годами в семье выработался определенный распорядок дня. Мама встает в пять-шесть утра и начинает готовить, сейчас ее иногда будит месячная малышка Мелания, просит есть. В семь часов Мария будит пятерых школьников, они умываются по очереди, завтракают и к восьми часам идут в школу. Тут же встают маленькие, их шестеро (включая грудничка), всех надо умыть, причесать, одеть, накормить. После чего начинаются домашние дела и распределение, кого куда отвезти или сводить: кто-то занимается в музыкальной школе, кому-то нужно к зубному или справку от врача получить, кому досуг дома устроить. Так как папа является священнослужителем и на службе в основном в выходные и по праздникам, в будние он ходит со всеми гулять и развозит детей по кружкам.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потом школьники приходят домой, родители их кормят, одних нужно уложить спать, других – отвезти на гимнастику или в бассейн, третьи садятся за уроки. Маме еще нужно успеть все перестирать, а это два-три захода ежедневно. Благо, помогает стиральная машинка и сушилка, поэтому все успевают. И только к вечеру уставшим родителям удается выйти в магазин. Вообще приходится очень часто ходить в магазины, потому что продукты уходят быстро, несмотря на то, что еду покупают с запасом.

Ежедневно на продукты уходит не меньше двух тысяч рублей, многое стараются брать по акции или оптом. За одну поездку в "Метро" за мясом и другими продуктами уходит порядка 10 тысяч рублей.





Хлеб, молоко, фрукты – все уходит моментом. Молоко льется литрами, как из-под крана вода. Около 50 литров нам дают в "молочке", но этого даже на две недели не хватает. В месяц уходит литров 100 молока. За хлебом не следим, каждый день берем булок по пять белого и немного серого. Иногда хлеб у нас папа печет.

Супруги признаются, что "иногда возьмешь несколько булок хлеба в магазине и думаешь, что тебе сейчас на кассе скажут?". Как-то раз они взяли 10 литров молока, и на кассе спросили, для чего столько берете? Ведь в очереди все стоят с одним – максимум двумя пакетами молока. Фрукты Кайровы стараются брать по сезону, так дешевле: идут мандарины – значит, берут мандарины, гранаты – значит, гранаты, а сейчас, например, едят бананы. Летом семья покупает фрукты и овощи на базе в Тульской области, так же оптом берут рыбу. Под Тулой у них дом, купленный на материнский капитал. У семьи есть возможность выезжать туда на лето и проводить время на свежем воздухе.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все дети помогают по дому: старшая Сусанна заботится о младших (сама она с довольной улыбкой говорит, что всеми командует), школьники могут макароны сварить или яйца пожарить. Они и на себя готовят, и других могут накормить, а также выгулять всех на площадке, но, конечно, под присмотром родителей с балкона. Счастливые папа и мама восхищаются маленькими помощниками:

От них очень большая помощь! Когда из магазина приедешь, то сразу домой звонишь: "Ребята, спускайтесь". Трое-четверо спустятся и помогут донести все сумки не сильно тяжелые. А так одному нужно два-три захода сделать, чтобы все продукты на десятый этаж поднять.

Жизнь семье облегчает и комфортная инфраструктура района: школа рядом, дети сами уходят и приходят домой, никого возить туда не надо. Со спортивными и творческими секциями тоже удобно: в Зеленограде все близко, а главное – бесплатно.

О трудностях и радостях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семья Кайровых на финансовые трудности не жалуется, все положенные социальные пособия они получают. Сюда входят ежемесячные компенсации для малоимущих, пособия по уходу за маленькими детьми и выплаты для многодетных семей. Также они получают пособие для детей от мэра Москвы.

Подробнее обо всех компенсациях, социальных выплатах и субсидиях для многодетных семей можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Единственное, признаются супруги, пособия в основном платят только за маленьких детей, до трех лет, на старших уже не платят. Но самый острый вопрос для семьи сегодня – жилье. Сейчас 11 детей и двое родителей живут в однокомнатной квартире площадью 40 квадратных метров. Спят на двух больших двухъярусных кроватях, по три человека в каждой кровати. Уроки ребята делают за одним письменным столом, над которым стоит еще и шкаф-стенка. За стол одновременно вмещаются трое, там и учатся, и мультики смотрят.

Чтобы встать в очередь на квартиру, нужно прожить в Москве 10 лет, но семья много перемещалась, жили в разных местах, поэтому десяти лет прописки нет. Хотя Мария – коренная москвичка.

Мы даже под программу ипотеки в 6% не подходим. Сказали, ее выдают, только если двое-трое детей. Проблема с жильем актуальна для многих многодетных семей. Пока дети маленькие, но скоро начнут расти, и хочется всех разместить, чтобы у каждого был свой уголок.

В одной комнате бывает тяжело, когда дети начинают болеть. Один заболел, и все по кругу начинают чихать и кашлять, – в такие моменты родители просто не знают, куда деваться. Врач приходит уже по отработанной схеме: на первый день пришел к одному, на второй уже к остальным. Иногда лекарства многодетным дают бесплатно, но чтобы их получить, нужно отсидеть очередь в поликлинике, а на это с 11 ребятишками зачастую времени нет.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С большой семьей время вообще летит незаметно. Иван отмечает, что когда на него легли детские заботы, друзья автоматически отпали, потому что времени на них не осталось. Иногда получается с друзьями встречаться, но семья все равно на первом месте. С детьми, особенно с маленькими, невозможно выехать куда-то на отдых, только в свой дом под Тулой. А супруга о большем и не мечтает: "Мне кажется, я всю жизнь в этом варюсь и ни о чем не жалею", – говорит Мария.

Грех жаловаться, потому что все есть: и памперсы, и порошки, стиральные машинки, сушилки и мультиварки. Государство нам помогает, и я бы всем посоветовала, чтобы рожали. Не знаю, почему женщины боятся рожать, медицина сейчас на очень высоком уровне.

Троих младшеньких Мария рожала в Москве: "Такой уход, такое уважение, и специалисты хорошие, и оборудование, и обезболивание. Над беременными они просто дрожат. Я рожала в 25-м роддоме, низкий им поклон. Там ко всем мамочкам так относятся, что к ним действительно хочется еще приходить".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сейчас в семье Кайровых шесть девочек и пять мальчиков, почти все идут по очереди. Родители их делят на "пятерки": пятерка младших, пятерка старших, а сейчас открылась новая пятерка.

"Сусанна, Иоанн, Поликарп, Пелагия, Илья, Клеопатра, Никифор, Нонна, Каллиста, Савва, Мелания..." – перечисляет имена детей многодетная мама и ставит в конце многоточие. "Если Бог даст, я бы 15 детей хотела, но с каждым разом тяжелее становится по здоровью. А ведь такое удовольствие получаешь от детей: посмотришь в их глаза и просто утонешь в них, такое это счастье!" – с любовью глядя в глаза дочери, говорит Мария.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Так и живет дружная семья Кайровых, которые уже не вмещаются за одним кухонным столом. Сегодня у них на обед фасолевый суп, а на десерт – апельсины. Пока мама разливает суп по тарелкам, папа утешает одну из дочерей, которая лежит с температурой и воспаленным зубом, а старшая дочь укачивает на руках грудничка. Слышен стук ложек о тарелки, ребята с удовольствием едят приготовленный мамой обед. Только на секунду Мария останавливается, чтобы передохнуть, и уже снова слышится крик детей: "МАМА, ма-а-а-а-а-а-а-а-а-ам, порежь апельсин!"