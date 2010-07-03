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Общество

08 октября, 18:57

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Астрономы назвали идеальные условия для наблюдения за звездопадом Дракониды

Из пасти Дракониды: где лучше наблюдать за звездопадом в ночь на 9 октября
общество

В ночь на 9 октября жители столицы смогут понаблюдать за звездопадом Дракониды. Рассказываем, что это за астрономическое явление и где лучше всего за ним следить.

Не очень звездно

Фото: depositphotos/milangucci

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала Москве 24, что максимальный поток звездопада Дракониды достигает 500 метеоров в час. Однако в этот раз столь размашистой интенсивности любителям астрономии ждать не стоит.

В этот раз мы ожидаем до 20 метеоров в час. Это небольшой поток. Кроме того, просмотру могут помешать свет от Луны и высокая облачность, которая наблюдается в Москве. К сожалению, при таких условиях увидеть звездопад будет проблематично.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

За потоком Дракониды можно наблюдать ежегодно с 6 по 10 октября. Название происходит от радианта (точки, откуда визуально вылетают метеоры), который находится в созвездии Дракон, сказала эксперт.

"В целом метеорный поток лучше всего наблюдается сразу после того, как стемнеет, и до полуночи", – отметила научный директор Московского планетария.

Рублева добавила, что отличительная особенность потока Дракониды в том, что метеоры красноватого цвета и они достаточно медленные: входят в атмосферу со скоростью порядка 20 километров в секунду.

Лучшие места

В год можно наблюдать порядка 10 ярких звездопадов, отметил в разговоре с Москвой 24 астроном Александр Молоствов. Среди них звездопады Персеиды (в августе) и Геминиды (в декабре). Звездопад Дракониды нельзя отнести к самым ярким из них.

"Но он интересен тем, что метеоры дают яркие вспышки. Это связано с кометой 21Р/Джакобини – Циннера. Ее период обращения вокруг Солнца небольшой – порядка семи лет, и каждый раз, приближаясь к нему, немного разрушается и пополняется запас метеорного вещества. Отсюда и яркие вспышки", – подчеркнул Молоствов.

Однако увидеть их даже при ясном небе над столицей все равно проблематично. Лучше всего уехать подальше от городских огней. Немаловажный фактор – погода. В ночь на 9 октября ожидается высокая облачность. Вкупе с убывающей Луной увидеть эффектные вспышки будет очень трудно.

Эксперт заявил, что Москва в целом не самая удобная точка на карте для просмотра астрономических явлений.

"Здесь логика такая: чем ближе к экватору, тем благоприятнее. Мы из Москвы видим не все небо, а только Северное полушарие плюс небольшую часть Южного. Если происходит что-то интересное в другой части света, к сожалению, нам это недоступно", – сказал Молоствов.

То есть идеальные условия для наблюдений – на экваторе при ясном небе вдали от источников света и где-то высоко в горах. В России это, к примеру, Северный Кавказ.
Александр Молоствов
астроном

Эксперт добавил, что наиболее благоприятные условия для наблюдения за звездопадами в столице наступают зимой. Эффект достигается за счет более длинных ночей.

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Камзин Никита

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