Ремонт гаджетов: как нас дурят в сервисных центрах и как этого избежать

У каждого из нас периодически случаются неполадки с гаджетами: то кнопка у ноутбука западет, то экран потрескается от падения или динамики предательски забарахлят. И всегда встает один вопрос – где починить качественно и при этом не попасться на удочку мошенников, делающих деньги на несуществующих "проблемах".

Корреспондент портала Москва 24 выяснила, какие способы обмана практикуют в сервисных центрах и на что следует обращать внимание, чтобы не переплатить за ремонт.

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

А сколько вы готовы заплатить?

Когда у вас последний раз ломалось что-нибудь из портативной техники? У меня – на прошлой неделе. Прихожу на работу, открываю ноутбук и понимаю, что батарейка – на нуле, а зарядное устройство не помогает. Решаю сходить в сервисный центр на один из столичных рынков и проверить, что не так с моим компьютером.

В одной из сервисных точек меня встретил продавец по имени Эрик и любезно согласился сделать диагностику компьютера "за красивые глаза" (интересно, кто-то еще ведется на эти "школьные" уловки?). Квитанцию о передаче ноутбука в ремонт мне не выдали и попросили подождать на месте 10 минут.

Стою, жду, и тут раздается звонок коллеги, который сообщает, что проблемы с розетками у нас во всем офисе, а мой компьютер, собственно, тут ни при чем. Несмотря на всю абсурдность ситуации, я решаю выслушать вердикт по итогам диагностики и подхожу обратно к стойке. Эрик с великим сожалением сообщает, что на ноутбуке полетела материнская плата, да еще и контакт сгорел. Ремонт устройства будет стоить четыре тысячи, и это помимо стоимости зарядного устройства, которое тоже нужно поменять.

Я даже не стала сообщать, что уже выяснила причины ложной поломки, что мой компьютер абсолютно "здоров". Попросила выдать устройство назад, сказав, что не готова столько платить. Но Эрик сопротивлялся и никак не хотел возвращать ноутбук. Следующим его вопросом было: "А сколько вы готовы заплатить?". В очередной раз услышав острую неготовность клиента расставаться с финансами, продавец понизил цену в два раза, еще через пару минут переговоров он был готов "починить" компьютер за одну тысячу рублей.

Благодаря настойчивому Эрику мы решили исследовать московский рынок сервисных услуг по ремонту и проверить, какие еще аферистские приемы используются при починке компьютеров и телефонов.

Способы обмана

Фото: depositphotos/Spectral

Итак, рассмотрим, какие основные способы обмана клиентов существуют в сервисных центрах, а также у частных мастеров, не особо дорожащих своей репутацией.

1. Навязанные дополнительные услуги. Например, вы приносите ноутбук в центр по ремонту, говорите, что он не работает и просто не включается. Вам отвечают, что проблемы в материнской плате, и дополнительно предлагают почистить систему вентиляции, заменить блок питания или любую другую услугу, в которой нет особой необходимости на данный момент.

Совет: всегда спрашивайте, в чем конкретная проблема, и никогда не идите на поводу у консультанта: "А хорошо бы еще вам сделать вот это и это".

2. Переустановка системы Windows. Как говорят бывалые программисты, переустановить "винду" – это классика, на которую всегда ведутся плохо разбирающиеся в технике пользователи. Самый эффектный способ обмана – лицензионные версии операционной системы. Сейчас домашняя версия Windows на официальном сайте стоит 9,5 тысяч рублей. На других российских ресурсах можно найти предложения и до 15 тысяч. В сервисном центре вам сообщают стоимость лицензионной версии, подкрепляя это ссылкой на официальный сайт. Вы платите 10,5 тысяч рублей (включая тысячу рублей за установку, конечно) с полной уверенностью, что получаете настоящий продукт. А мастер по ремонту идет на сайт Ebay, покупает лицензионные ключи за 300-400 рублей, которых там предостаточно (обычно это ключи от сломанных ноутбуков) и смело кладет в карман ваши десять тысяч. А может даже бесплатно ставит "пиратскую" версию.

Совет: при желании купить Windows на сайте можно самостоятельно, а переустановку попросить сделать специалиста в вашем присутствии.

3. Разграничение стоимости ремонта и стоимости запчастей. Предположим, дисплей на телефон стоит три тысячи рублей, а дополнительно его установка – одну. В целом получается четыре тысячи. Но некоторые сервисные центры делают разграничение между этим, а некоторые – нет. В итоге вы можете переплатить за то, что способны сделать самостоятельно. Мне, например, в одном из центров предложили заплатить тысячу рублей за замену батареи на телефоне, что на моем устройстве без особого труда выполняется за 30 секунд самостоятельно.

Совет: уточняйте, что именно входит в стоимость замены запчасти. Зачастую вы сами можете легко установить деталь и не переплачивать за сервис.

4. Установка старых (б/у) деталей. К сожалению, обычному пользователю сложно понять, новая деталь или нет. Если ее не вскрывали из заводского пакета при вас, то есть вероятность, что она уже была ранее использована. В принципе, какие-то б/у детали могут хорошо работать, но все-таки это обман со стороны продавца. Лишние несколько тысяч он может положить себе в карман.

Совет: спрашивайте у продавца чек на приобретенную деталь. Для большей достоверности можете сообщить, что вам необходимо предъявить этот документ на работе или что вы собираете чеки для ведения домашнего бюджета.

5. Предоплата. Вы приносите в сервисный центр ноутбук со сломанным экраном. На месте вам сразу озвучивают стоимость ремонта без первоначального осмотра и диагностики. По сути, мастер оценил стоимость починки экрана и назвал сумму в несколько тысяч, а при внимательном осмотре может оказаться, что просто порвался шлейф, замена которого стоит гораздо дешевле.

Совет: важно настаивать на проведении диагностики (обычно это занимает не более получаса, если нет большого объема заказов) и просить прайс-лист, в котором указаны цены на все виды работ.

"Черные" методы

Фото: depositphotos/vladteodor95

Два способа мы отметили отдельно, как откровенно наглые пути мошенничества, предотвратить и бороться с которыми простому обывателю довольно сложно.

1. Подмена других работающих запчастей. В этой ситуации клиенту параллельно с ремонтом его устройства заменяют другие детали в хорошем состоянии на более устаревшие. Например, вы приносите компьютер, где сломалась сенсорная кнопка (touch-панель). Вам ее меняют, но параллельно также заменяют и Wi-Fi модуль, отвечающий за подключение к Сети. Зачастую он комбинирует Wi-Fi и блютус-технологию (Bluetooth), что гораздо дороже, чем один блютус. Но 90% пользователей не используют блютус на компьютере, поэтому, когда у них пропадает эта функция, – даже не замечают подмены.

Не очень опытный пользователь также не заметит, что ему поменяли процессор. Например, до ремонта у вас был Intel Core i7, а после стал Core i5 или еще хуже – Core i3.

Так и с любыми другими деталями и софтом.

2. Устройство не подлежит ремонту. Это самый наглый "развод", который только могут применять мастера в сервисах по ремонту. С вашим телефоном случилась небольшая поломка, а по итогам диагностики выносится вердикт – устройство ремонту не подлежит. На телефоне всего лишь не работает кнопка включения, а мастер начинает вздыхать и сообщает, что это устройство сгодится только на запчасти и предлагает его продать. Доверчивый клиент соглашается, получает пять тысяч рублей за iPhone 7, сданный на запчасти. Потом в сервисе меняют кнопку включения, и все – телефон снова работает.

Так как же не стать заложником собственной технической некомпетентности?

Как себя обезопасить

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Перед тем, как выбрать сервис по ремонту или вызвать незнакомого мастера на дом, прозвоните несколько разных фирм и проконсультируйтесь дистанционно. Даже из общения по телефону вы легко определите степень компетентности консультанта: насколько внимательно он вас слушает, какие дополнительные детали спрашивает, как быстро отвечает на вопросы.

IT-специалисты советуют перед походом в сервисный центр записывать характеристики компьютера (какой процессор, оперативная память и т.д.). Можно сделать фото серийных номеров деталей и комплектующих, а также скриншоты настроек. При возвращении устройства требуйте предоставить вам для ознакомления и утилизации детали, которые были заменены.

Однако большинство профессионалов все-таки советуют обращаться к проверенным специалистам, а если таковых нет – читать отзывы о сервисах в интернете.



Александр Битюцков IT-специалист Если есть хороший знакомый, который разбирается в технике, лучше обратиться к нему. Не нужно пытаться сделать это бесплатно, можно всегда договориться о комфортной для вас цене. Это в любом случае будет экономнее и в разы надежнее. Если такого человека нет, можно посмотреть отзывы в интернете. Звучит банально, но если люди недовольны каким-то сервисным центром или были там обмануты, то они сразу пишут об этом на сайтах, ведь тема болезненная.



Есть и еще один хороший вариант. После жалоб москвичей на недобросовестных ремонтников при поддержке департамента информационных технологий был создан проект "Чудо техники". Он объединил на городской платформе надежные сервисные центры с прозрачными ценами.

"У нас бесплатная линия. То есть вы можете позвонить в любой момент, и мы сориентируем, что можно сделать, – рассказала нам руководитель операционного блока агрегатора Олеся Кузьмина. – Иногда не нужно ни за что платить, не нужно ничего никуда сдавать: мы можем подсказать, куда нажать или когда перезагрузить, чтобы исправить неполадку. Потому что иногда дело именно в работе ПО, а с самим устройством ничего не случилось".

Подробнее о работе проекта читайте в нашем интервью.

Наталья Лоскутникова