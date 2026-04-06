Врач Григорян: временные пломбы с маркетплейсов могут вызывать периодонтит

Продажи временных пломб, накладных виниров и имитации брекетов выросли на 63%, сообщают аналитики. О том, что из себя представляют такие готовые наборы и чем они могут быть опасны, разбиралась Москва 24.

Пустая трата денег

Объем продаж временных пломб, накладных виниров и фальшивых брекетов на маркетплейсах увеличился на 63% за первый квартал 2026 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование технологической компании.

По данным аналитиков, за первые три месяца 2026 года россияне купили на маркетплейсах более 150 000 товаров из категории "стоматологическая самопомощь", потратив свыше 39 миллионов рублей. Чаще всего заказывали временные пломбы – 58% от всех продаж, средняя цена – 189 рублей. На втором месте накладные виниры (28%, средний чек — 325 рублей). В целом средняя стоимость одного товара составила 262 рубля.

Кроме того, в исследовании уточняется, что среди покупателей товаров для самостоятельного "ремонта" зубов преобладают женщины – на них приходится 64% всех заказов. Мужчины, в свою очередь, совершают 36% покупок.



пользовательница Сети Получилось закрепить с первого раза. Можно, конечно, поровнее пломбу сформировать, практически как свой зуб, надо приноровиться. Сколько носиться будет, не знаю, но пока застывал, думала, выпадет, а когда застыл, стал крепко держаться. Отлично.

Однако далеко не все пользователи оценили покупку, проводя параллели с мемом "ожидание/реальность".

"Я пробовала снять пломбу не то что теплой водой – горячей. Ничего не получилось. Надеюсь, мой отзыв поможет людям не совершить эту ошибку. Продавец даже не извинился и не побоялся, что я обращусь в суд", – пожаловалась одна из покупательниц.



покупатель маркетплейса Эти пломбы только на короткий срок, чтобы не забивалась пища в место выпавшей пломбы. Дупло должно быть глубоким, иначе при принятии теплой пищи сразу вылетает. Хорошо, если заметите вовремя, не проглотите. Соответственно, как показано в аннотации, нарастить зуб нельзя. Он просто не держится, не то чтобы им кусать.

Вместе с тем еще одним популярным лотом стоматологической "самопомощи" стали накладные виниры. В отзывах многие отмечают, что покупают товар для выхода "в свет" и особых случаев.

"Всегда мечтала о винирах. Решила купить перед праздником. Держатся хорошо, смотрятся круто. И в пир, и в мир", "Сломался передний зуб. Купила эти виниры. Конечно, такой белоснежной улыбки никогда не было. Даже после восстановления зуба буду их иногда носить", – поделились покупатели.

Также покупают универсальные капы, по словам продавцов, продукт подходит для выравнивания и отбеливания зубов. Однако большая часть покупателей категорически недовольна товаром.

"Капа огромная, если надевать низ и верх, то рот просто физически не закрывается. Неудобно безумно, однозначно не рекомендую", – отмечают комментаторы.

Добавить себе проблем

Как заметила в разговоре с Москвой 24 врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева, желание сэкономить толкает некоторых на рискованные эксперименты со здоровьем. Однако важно помнить, что проведение стоматологических манипуляций в домашних условиях категорически запрещено.

Она отметила, что это связано с полным отсутствием стерильности, санитарных норм, надлежащей техники и оборудования, а также главного – образования, опыта, навыков и знаний, которыми обладают профессионалы.





Мария Балакирева врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России К сожалению, некоторые считают себя компетентнее врачей. Они изучают интернет-статьи, смотрят обучающие видео, а затем покупают дешевые сомнительные наборы на маркетплейсах и пытаются лечить зубы самостоятельно. Однако все попытки, как правило, заканчиваются плачевно и требуют последующего дорогостоящего вмешательства у специалистов.

Эксперт подчеркнула, что домашние наборы для восстановления зубов несут серьезную опасность: входящие в них гранулы размягчают в горячей воде и наносят на поврежденную эмаль, чего делать категорически нельзя.

"Из-за резкого перепада температуры на ней могут появиться трещины. В них забиваются остатки пищи, которые невозможно удалить обычной щеткой, что постепенно приводит к развитию кариеса", – рассказала врач-стоматолог.

Даже профессиональные стоматологи иногда совершают ошибки, которые в дальнейшем могут привести к удалению зуба. В домашних условиях такой риск возрастает многократно. Помимо неправильного пломбирования, есть еще одна серьезная опасность – занесение инфекции, что чревато даже сепсисом, предостерегла Балакирева.

В свою очередь, стоматолог-терапевт Виктория Григорян в беседе с Москвой 24 также подчеркнула, что при любых проблемах с зубами категорически не рекомендуется лечиться самостоятельно с помощью наборов из интернета.

Она отметила, что без медицинского образования невозможно, например, определить необходимое количество материала для временной пломбы. Если поставить его больше, чем нужно, зуб окажется под избыточной нагрузкой, что спровоцирует воспалительный процесс в проекции верхушки корня.





Виктория Григорян стоматолог-терапевт Кроме того, невозможно понять причину проблемы без диагностики, рентгеновских снимков. Последствия такой самодеятельности – сильная боль и осложнения. Даже если изначально был просто кариес, после неправильной установки пломбы может развиться периодонтит.

Специалист уточнила, что наборы для имитации восстановления зуба (например, при сколах) не менее опасны. Скол редко возникает просто так – чаще всего это либо травма, либо следствие кариозного процесса.

Если пациент самостоятельно восстанавливает форму зуба, не устранив причину, кариес продолжит развиваться дальше, причем в более агрессивной форме. Также есть риск нарастить зуб неправильной формы, что способно привести к повторному сколу вплоть до корня, предупредила она.

"Самостоятельное использование временных накладных виниров, брекетов и кап также очень опасно. Например, при неправильном использовании ортодонтических кап возможно оголение корней (рецессия десны). Такие капы носят для исправления прикуса, поэтому в процессе зубы вместе с корнями постепенно смещаются, а если движение происходит неправильно, корни могут обнажаться", – пояснила эксперт.

Она предупредила, что после долгой носки кап без контроля врача зубы могут начать гнить изнутри. Также нельзя исключать возникновение проблем с челюстными суставами, если капы не взаимодействуют должным образом с прикусом.

Что касается накладных виниров, ситуация аналогична пломбам: их часто ставят на нездоровые зубы, и неизвестно, из каких материалов они сделаны. Побочные действия могут быть вплоть до потери зубов: если на них уже есть кариес, то под винирами он будет развиваться гораздо быстрее, заключила Григорян.