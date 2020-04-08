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Москва 24

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Общество

8 апреля, 17:32

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Застрявший в Испании на собственной яхте мужчина рассказал, как проводит дни на карантине

"Психологически трудно". Застрявшие на яхте в Испании россияне – о жизни на карантине
общество эксклюзив

Сергей Бриз вместе со своей женой Ксенией уже третий год путешествуют по миру на собственной яхте, однако режим карантина в условиях распространения коронавируса внес свои коррективы в планы супругов. Своей историей пара поделилась с Москвой 24.

Фото: предоставлено героем материала

"Мы не думали, что попадем на такой карантин. Мы застряли в Кальпе – это между Валенсией и Бенидормом (Испания. – Прим. ред.). Мы не можем выйти в море. Даже придумали план бегства, но если мы это сделаем, то нам некуда будет пристать, то есть нас нигде не примут", – рассказал Сергей.

Мы пришвартованы и можем сходить в магазин. Перед походом надеваем маски, но ходить можно только по одному, поэтому чередуемся с женой. Город как будто вымер, пустые улицы. Все друг от друга шарахаются. В гости к нам никто не может прийти, это запрещено – очень большие штрафы.
Сергей Бриз
путешественник

Сидеть на яхте в дождь и сильный ветер, по словам Сергея, удается лучше, чем в теплую и солнечную погоду.

Фото: предоставлено героями материала

"Психологически нам сейчас трудно, мы не привыкли сидеть на одном месте. Мы не можем покинуть место, где стоим, у нас есть только понтон, мы на него можем сойти, пока никто не видит, там занимаемся спортом. Надеемся, что к концу мая мы сможем продолжить свое путешествие", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что пляжи Италии и Испании опустели из-за коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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