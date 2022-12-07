Эксперт рассказал, угрожают ли новой пандемией найденные паразиты у летучих мышей в РФ

Ученые выявили у наиболее распространенных в РФ и Белоруссии летучих мышей новых нетипичных паразитов. Последние могут способствовать передаче опасных заболеваний человеку, например таких как сибирский клещевой или сыпной тиф, а также лихорадка Крым-Конго. Разбираемся, может ли это привести к новым пандемиям.



Снова летучие мыши?

Фото: пресс-служба МГУ

В РФ и Белоруссии самыми часто встречающимися видами летучих мышей являются рыжая вечерница и водяная ночница. Именно у них ученые обнаружили новых нетипичных паразитов. Исследование проводили специалисты Тюменского государственного медицинского университета вместе с белорусскими экспертами.

Они выявили у летучих мышей блох, переносящих риккетсий. Это бактерии, которые являются возбудителями в том числе таких болезней, как сибирский клещевой или сыпной тиф, а также лихорадка Крым-Конго. Исследователи отметили, что раньше такие паразиты встречались только у грызунов и насекомоядных.





Мария Орлова доцент Тюменского медицинского университета Обнаружение новых паразитов подтверждает, что отряд рукокрылые – неизолированная группа, способная распространять опасные природно-очаговые инфекции. Коллеги из разных стран все чаще выражают озабоченность расширением привычных отношений "паразит-хозяин", которое сегодня наблюдается в природе.

По мнению ученых, основная причина появления новых блох у летучих мышей – климатические изменения, а также рост городов. Из-за этого меняются места обитания животных и межвидовые контакты. В результате появляются новые возможности для обмена паразитами.

"Аналогичный процесс активно изучается у вирусных заболеваний, мы же обнаружили новый виток уже паразитарного межвидового обмена. Это довольно тревожная ситуация, так как, например, рыжая вечерница часто обитает на чердаках домов и других построек, что создает возможность передачи инфекций человеку", – объяснила Орлова.

Ученые не исключают, что в недалеком будущем люди столкнутся с новыми заболеваниями. Причем переносчики этих недугов могут быть совершенно неожиданными. Именно поэтому научное сообщество должно быть готово к новым вызовам, полагают эксперты.



Поводов для беспокойства нет?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Исследование ученых не говорит о том, что россиянам угрожает вспышка тифа или Конго-Крымской лихорадки. Наоборот, чем больше научное сообщество изучает заболевания в животной среде, тем легче минимизировать их передачу к человеку, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Исследование подчеркивает, что блохи могут паразитировать на более разнообразных типах хозяев, а значит, могут быть последующие пути передачи к человеку отдельных видов риккетсий. Но, в принципе, мы и раньше это понимали. Очень много разных животных могут играть роль в распространении риккетсиозов (группы острых лихорадочных болезней, вызываемых бактериями риккетсиями. – Прим. ред.) от царства животных к человеку", – объяснил эксперт.

Обнаруженные паразиты не увеличивают риск развития инфекционных заболеваний и лихорадок у человека, полагает Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Исследование совершенно не говорит о том, что у нас образовался какой-то особый путь, который ведет к более скорому распространению заболеваний от животных к людям. Животные всегда могли стать причиной заболеваний среди людей, и угроза осталась на прежнем, невысоком уровне. Просто открываются новые факты.

Тщательное изучение подобных вопросов помогает научному и медицинскому сообществу предотвратить потенциальное распространение инфекций от животных к человеку, уточнил Крючков.

"Такие исследования важны, потому что они повышают наше понимание и потенциальную возможность контроля за генерацией и распространением опасных инфекций в популяцию животных, которые могут заражать человека. Если мы заранее монитором эти вещи, мы как бы отодвигаем линию обороны подальше от нас", – заключил иммунолог.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что РФ не угрожает вспышка Эболы. Ведомство делает все возможное, чтобы предотвратить потенциальную угрозу для россиян.

