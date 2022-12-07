Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07 декабря, 18:29

Общество
Главная / Истории /

Эксперт рассказал, угрожают ли новой пандемией найденные паразиты у летучих мышей в РФ

Тиф и лихорадка: угрожают ли новой пандемией паразиты у летучих мышей в РФ

Ученые выявили у наиболее распространенных в РФ и Белоруссии летучих мышей новых нетипичных паразитов. Последние могут способствовать передаче опасных заболеваний человеку, например таких как сибирский клещевой или сыпной тиф, а также лихорадка Крым-Конго. Разбираемся, может ли это привести к новым пандемиям.

Снова летучие мыши?

Фото: пресс-служба МГУ

В РФ и Белоруссии самыми часто встречающимися видами летучих мышей являются рыжая вечерница и водяная ночница. Именно у них ученые обнаружили новых нетипичных паразитов. Исследование проводили специалисты Тюменского государственного медицинского университета вместе с белорусскими экспертами.

Они выявили у летучих мышей блох, переносящих риккетсий. Это бактерии, которые являются возбудителями в том числе таких болезней, как сибирский клещевой или сыпной тиф, а также лихорадка Крым-Конго. Исследователи отметили, что раньше такие паразиты встречались только у грызунов и насекомоядных.

Обнаружение новых паразитов подтверждает, что отряд рукокрылые – неизолированная группа, способная распространять опасные природно-очаговые инфекции. Коллеги из разных стран все чаще выражают озабоченность расширением привычных отношений "паразит-хозяин", которое сегодня наблюдается в природе.
Мария Орлова
доцент Тюменского медицинского университета

По мнению ученых, основная причина появления новых блох у летучих мышей – климатические изменения, а также рост городов. Из-за этого меняются места обитания животных и межвидовые контакты. В результате появляются новые возможности для обмена паразитами.

"Аналогичный процесс активно изучается у вирусных заболеваний, мы же обнаружили новый виток уже паразитарного межвидового обмена. Это довольно тревожная ситуация, так как, например, рыжая вечерница часто обитает на чердаках домов и других построек, что создает возможность передачи инфекций человеку", – объяснила Орлова.

Ученые не исключают, что в недалеком будущем люди столкнутся с новыми заболеваниями. Причем переносчики этих недугов могут быть совершенно неожиданными. Именно поэтому научное сообщество должно быть готово к новым вызовам, полагают эксперты.

Поводов для беспокойства нет?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Исследование ученых не говорит о том, что россиянам угрожает вспышка тифа или Конго-Крымской лихорадки. Наоборот, чем больше научное сообщество изучает заболевания в животной среде, тем легче минимизировать их передачу к человеку, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Исследование подчеркивает, что блохи могут паразитировать на более разнообразных типах хозяев, а значит, могут быть последующие пути передачи к человеку отдельных видов риккетсий. Но, в принципе, мы и раньше это понимали. Очень много разных животных могут играть роль в распространении риккетсиозов (группы острых лихорадочных болезней, вызываемых бактериями риккетсиями. – Прим. ред.) от царства животных к человеку", – объяснил эксперт.

Обнаруженные паразиты не увеличивают риск развития инфекционных заболеваний и лихорадок у человека, полагает Крючков.

Исследование совершенно не говорит о том, что у нас образовался какой-то особый путь, который ведет к более скорому распространению заболеваний от животных к людям. Животные всегда могли стать причиной заболеваний среди людей, и угроза осталась на прежнем, невысоком уровне. Просто открываются новые факты.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Тщательное изучение подобных вопросов помогает научному и медицинскому сообществу предотвратить потенциальное распространение инфекций от животных к человеку, уточнил Крючков.

"Такие исследования важны, потому что они повышают наше понимание и потенциальную возможность контроля за генерацией и распространением опасных инфекций в популяцию животных, которые могут заражать человека. Если мы заранее монитором эти вещи, мы как бы отодвигаем линию обороны подальше от нас", – заключил иммунолог.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что РФ не угрожает вспышка Эболы. Ведомство делает все возможное, чтобы предотвратить потенциальную угрозу для россиян.

Читайте также

Мартовская Маргарита

обществонаукаистории
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика