Психотерапевт назвала главную опасность запущенной депрессии

Около 15 миллионов россиян находятся в состоянии глубокой депрессии. Основные причины − тяжелые заболевания, смерть близкого и финансовые проблемы. Разбираемся, как распознать у себя признаки этого расстройства и чем оно опасно.



Недуг современности

Около 15 миллионов россиян находятся в состоянии глубокой депрессии. Это почти 10% от всего населения страны, сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ) с ссылкой на исследование, в котором приняли участие около 40 тысяч россиян.

Уточняется, что основные причины такого состояния − тяжелая болезнь, смерть близкого, погашение крупного кредита. Также триггером часто становится длительное одиночество и насилие в семье.





Светлана Чупшева генеральный директор Агентства стратегических инициатив Очень много людей сталкиваются с депрессией и одиночеством. Это сегодня глобальный вызов не только для нашей страны. И мы должны понимать, как социальная политика может ответить на этот вызов.

Известно, что агентство отобрало более 50 жизненных ситуаций, которые вызывают депрессию, чтобы подобрать варианты борьбы с расстройством.

Также другое проведенное ранее исследование показало, что у 43% россиян с начала 2023 года ухудшилось ментальное здоровье. Главные причины беспокойства − проблемы с самореализацией, общественно-политическая ситуация и заболевания.



Главное – не запускать

Запущенная депрессия часто приводит к утрате социальных связей – человек перестает ходить на работу, учебу, общаться с близкими. В таком состоянии увеличивается риск суицида, рассказала Москве 24 врач-психиатр, психотерапевт Екатерина Паршакова.

"Депрессия − это самое распространенное психическое заболевание. Его первые признаки – снижение настроения от двух недель, утрата интереса к привычной деятельности, ухудшение памяти, концентрации, упадок сил, нарушения сна и аппетита", – объяснила специалист.

Если человек заметил у себя эти симптомы, необходимо обратиться к врачу-психотерапевту или психологу. Лечение же расстройства зависит от причин, которыми оно вызвано.





Екатерина Паршакова врач-психиатр, психотерапевт Депрессия бывает реактивная: она вызвана объективным стрессом – например, началом учебного года, какими-либо потрясениями. Также бывает эндогенная депрессия, которая возникает из-за дисбаланса гормонов и нейромедиаторов. Здесь большую роль играет генетика.

"Третий вид − соматическая депрессия, причиной которой становятся различные заболевания. Например, ОРВИ, опухоли, черепно-мозговые травмы. Врач подбирает лечение, исходя из каждого типа", − добавила Паршакова.

Если депрессия легкая, то терапии со специалистом часто достаточно, чтобы вернуть человека в прежнее русло. При средней и тяжелой степени расстройства присоединяется медикаментозная помощь. Кроме того, важны действия самого пациента: при лечении депрессии нужно соблюдать здоровый образ жизни, наладить режим сна и отдыха, полноценно питаться и заниматься спортом.



"Важно не забрасывать дела, которые раньше приносили удовольствие, общаться с близкими, рассказывать о своем самочувствии. Отказаться от вредных привычек − они лишь усиливают признаки заболевания", − отметила врач.

Если депрессию не лечить, то человек может перестать выполнять привычные действия: ходить на работу, а следовательно, зарабатывать деньги, учиться, нормально питаться. Вплоть до того, что даже поход в душ будет казаться испытанием, подчеркнула специалист. Самое опасное последствие расстройства − когда пациент окончательно перестает видеть смысл жизни. Поэтому важно начинать лечение при первых признаках.

По словам Паршаковой, есть еще одна важная деталь: иногда депрессивное состояние возникает именно осенью – это называется сезонным аффективным расстройством.





Екатерина Паршакова врач-психиатр, психотерапевт Наше настроение сильно связано с циркадными ритмами − солнцем, световым днем. Как только происходит его уменьшение, человек может чувствовать ухудшение настроения. И если классическая депрессия характеризуется снижением аппетита и бессонницей, то тут, наоборот, пациент начинает больше спать и есть, особенное сладкую, жирную пищу. И такое может происходить каждую осень.

Как правило, симптомы исчезают с приходом тепла. Но здесь важно не ждать весны, а как можно быстрее обратиться к специалисту. Психотерапевт может порекомендовать короткий курс антидепрессантов, которые облегчат состояние в межсезонье. В борьбе с таким расстройством также помогает светотерапия. Например, можно установить яркие осветительные приборы дома.