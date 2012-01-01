Православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля православные христиане традиционно отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Церковь славит явление Деве Марии архангела, который предвестил ей рождение Иисуса Христа, а в народе вспоминают многочисленные приметы и поверья. Подробнее – в материале Москвы 24.

Благая весть

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Событие Благовещения описано в Евангелие от Луки: больше двух тысяч лет назад к Деве Марии, проживавшей в Назарете, был послан архангел Гавриил. Он принес девушке благую весть о том, что ей предстоит произвести на свет младенца, который наречется Сыном Всевышнего и станет великим.

Архангел объяснил, что зачатие произойдет чудесным образом, от Святого Духа, и тогда Мария приняла свое предназначение, произнеся: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему". Уже спустя 9 месяцев в Вифлееме девушка родила ребенка, которому дали имя Иисус.

Христиане начали праздновать событие еще в III веке, однако для этого не было конкретного дня. Общепринятую дату установили лишь в VI веке, назначив ее на 7 апреля (по новому стилю) – ровно за 9 месяцев до Рождества Христова 7 января.

Обычаи и приметы

В честь Благовещения в православных храмах проходят службы. В этот день священнослужители облачаются в одеяния сине-голубого цвета – оттенки, символизирующие Богородицу. Кроме того, уже после литургии у стен церквей выпускают голубей, олицетворяющих одновременно Святого Духа, а также мир и свободу.

Другие традиции, связанные с Благовещением, пришли из народа: например, считалось, что в праздник необходимо отказаться от работы и бытовых дел, чтобы таким образом воздать дань уважения Богородице. Наводить порядок и готовить трапезу, включая просфоры, было принято накануне.

Также люди часто собирались вместе, чтобы "закликать весну". Для проведения обряда они разжигали костры, становились в хороводы и распевали песни, обращаясь к Господу и Божией Матери с просьбой даровать им тепло и цветение.

Не меньшее значение 7 апреля имела и погода. Согласно приметам, снежное Благовещение сулило неурожайный год, а умеренное теплое – богатое на плоды. Обращали внимание и на поведение пернатых: возвращение перелетных птиц, в частности, возвещало скорое наступление лета. Если же в этот день не было ласточек, ждали холодной весны.