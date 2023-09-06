Подсмотреть кино: что известно о показах "Оппенгеймер" и "Барби" в Москве

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Оппенгеймер". Новая картина режиссера Кристофера Нолана, по данным СМИ, собрала полный зал. Ранее некоторые московские кинотеатры анонсировали показ "Оппенгеймера" и другой нашумевшей ленты – "Барби". При этом в Минкультуры РФ считают, что такие фильмы не способствуют укреплению традиционных российских ценностей. Рассказываем подробности, а также что говорят зрители.



Совершенно секретно

Фото: кадр из фильма "Oppenheimer"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Universal Pictures

В одном из кинотеатров Москвы показали ленту режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер", сообщили СМИ. На фильм про "отца атомной бомбы" пришли несколько десятков человек, заполнивших зал целиком. Отмечается, что картину включили без рекламы и предсеансового обслуживания. Те, кто посмотрел ее, якобы остались под впечатлением. Ранее некоторые московские кинотеатры анонсировали показ "Оппенгеймера" и другой нашумевшей новинки – "Барби".

Среди них – сеть "Люксор", где фильм о жизни куклы планируют запустить с 16 сентября. Цена билета – 550 рублей. В сети Mori cinema премьера "Барби" намечена на 14 сентября. Стоимость сеанса также начинается от 550 рублей. Информация о старте проката появлялась и на сайте кинотеатра "Радуга Кино". Но, по данным телеграм-каналов, названия лент подверглись "ребрендингу". В частности, "Барби" превратилась в "Быстрые свидания", а "Оппенгеймер" в "Дубак". После того как сообщения об этом распространились в СМИ, анонсы горячих новинок исчезли с сайта кинотеатра, а его представитель заявил журналистам, что таких картин в прокате нет.

Вместе с тем не все московские киносети готовы демонстрировать голливудские ленты. Например, в "КАРО" заявили, что не показывают "пиратские фильмы". Из-за отсутствия прокатного удостоверения от идеи также отказались в "Синема Парк/Формула Кино" и "Москино". Ранее Министерство культуры РФ отвергло предложение провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных государств, чтобы россияне смогли увидеть "Оппенгеймера" и "Барби" в кинозалах.





Андрей Малышев замглавы Министерства культуры РФ Фильмы – "Барби" и "Оппенгеймер" – не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами.

По словам замглавы Министерства культуры РФ Андрея Малышева, представители индустрии отмечают положительное влияние сокращения числа голливудских лент в российском прокате. На фоне этого растет объем производства отечественных сериалов и фильмов. Кроме того, принудительное лицензирование противоречит законодательству России об интеллектуальной собственности.



Гуманистический посыл и социальная сатира?

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Warner Bros. Pictures

С мнением Минкультуры не согласились в Госдуме. По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по информационной политике Антона Горелкина, "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат российским ценностям.





Антон Горелкин зампред комитета Госдумы по информационной политике Это мое субъективное восприятие, но история создания ядерного оружия и исследование внутреннего мира одного из отцов атомной бомбы несут в себе гуманистический посыл, что сегодня актуально как никогда. Да и кино про Барби глубже, чем кажется, и содержит изрядную порцию социальной сатиры.

Ситуацию прокомментировала и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "Я не очень поняла одно: если "Барби" нельзя, то почему можно "Непосредственно Каху" или "Битву экстрасенсов" и "Дом-2"? Они точно соответствуют нашим духовно-нравственным ценностям? Скорее всего, суть проблемы с прокатом в авторских правах, а не в ценностях, об этом и нужно говорить", – написала она в своем телеграм-канале.

В свою очередь, зрители, которые успели тем или иным способом посмотреть киноновинки, уже высказывают мнение о них в интернете. "Оппенгеймер" – это просто пересказ статьи из "Википедии", обычный байопик с посылом, известным и так всему миру, – ядерная война уничтожит планету. Выход этого фильма не приоткрывает никакой завесы, не дает ничего нового и не трогает до глубины сердца", – раскритиковал ленту один из пользователей.

Другой же зритель назвал картину "монументальным достижением", "мощной историей", которую рассказали "в самом грандиозном из возможных масштабов". Мнения разделились и о "Барби". "Фильм, представленный под пленочкой "розового Барбиного домика", на самом деле напластован актуальными проблемами современности", – хвалят ленту одни.

Вместе с тем настроенные критично зрители сочли фильм безвкусным. Некоторые отмечают, что против того, чтобы картина, привлекающая по факту детскую аудиторию, "представлял собой мешанину из острых политических и социальных тем".

