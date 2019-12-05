Вписали отчество: аэропорту Домодедово официально присвоили имя Ломоносова

5 декабря у аэропорта Домодедово официально появилось новое имя. Воздушной гавани торжественно присвоили имя ученого Михаила Ломоносова. За энциклопедиста, исследователя и поэта в конкурсе "Великие имена России" год назад проголосовали 188 772 человека. Москва 24 рассказывает, как прошла церемония, что изменилось в аэропорту и за что Ломоносова помнит весь мир.
Московский аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова – теперь полное имя одних из воздушных ворот столицы звучит так. Портрет ученого размером около 300 квадратных метров появился на фасаде к 308-летию Ломоносова, а официально новое имя аэропорт получил 5 декабря. В церемонии открытия тематической зоны "Территория открытий" приняли участие министр культуры Владимир Мединский, советник президента по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, ректор МГУ Виктор Садовничий и директор аэропорта Игорь Борисов.
"Символично, что Домодедово присвоено имя именно М. Ломоносова. Во-первых, мы реализуем совместные образовательные программы с МГУ, основателем которого явился первый русский академик, – рассказал Игорь Борисов. – Во-вторых, мы в своем развитии активно используем научный подход. Именно М. Ломоносов был первым в мире, кто предложил летательный аппарат, который тяжелее воздуха. Для нас большая честь сохранить память о великом ученом для путешественников со всего мира, которые летают через аэропорт Домодедово".
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Что изменилось в аэропорту после переименования?
В честь официального присвоения аэропорту имени ученого в пассажирском терминале открыли тематическую зону "Территория открытий". На специальных стендах рассказано об открытиях и достижениях Михаила Ломоносова в российской и мировой науке. В тематической зоне открыли и фотовыставку, посвященную практическому применению изобретений ученого. Для юных гостей прошли познавательные мастер-классы, а для всех – танцевальный флешмоб. В аэропорту появилось кафе Lomonosov. Как сообщает пресс-служба Домодедово, в заведении можно попробовать уникальные блюда от Фабрики бортового питания аэропорта. Кафе концептуально до деталей: даже названия блюд отсылают к личности великого ученого. Каждое блюдо связано с его жизнью и деятельностью. Москва 24 тоже вспоминает интересные факты о нем.
Имя исследователя в названии аэропорта также хотели видеть жители Пензы и Минеральных Вод. В борьбе за аэропорт Домодедово с Михаилом Ломоносовым соперничали маршал Георгий Жуков (13 процентов), полководец Михаил Кутузов (10 процентов) и экс-председатель правительства Евгений Примаков (5 процентов). Ученый победил с 188 772 голосами (71 процент).
Имя Ломоносова носит главный университет страны – МГУ, город Ломоносов в Ленинградской области (ранее – Ораниенбаум), кратеры на Марсе и Луне, полуостров на западном побережье Амурского залива и удивительной красоты минерал ломоносовит.
Фото: wiki.web.ru
Михаил с детства занимался рыбным промыслом – это было основным занятием его семьи: мужчины сообща выходили на промысел в Белое море, и 10-летний Михаил – вместе с ними.
Юный Михайло сбежал из родной Архангельской губернии в Москву не от хорошей жизни. Парень испугался, что отец задумал его женить. Семейная гавань никак не входила в планы амбициозного юноши, и он, прихватив книги "Арифметика" и "Грамматика", отправился покорять Москву. Дорога заняла три недели, но, вопреки слухам, Ломоносов не шел весь путь пешком, а ехал на повозке, иногда спускаясь.
Чтобы попасть в Славяно-греко-латинскую академию, сообразительный простолюдин подделал документы и выдал себя за сына северного дворянина. Иначе образование было тогда не получить.
Гениальность Ломоносова не фигура речи. Его "корпускулярно-кинетическая теория" опередила свое время на десятилетия. Он также открыл атмосферу Венеры, заложил основы физической химии, теории строения веществ, создал массу принципиально новых оптических приборов.
В географии энциклопедист тоже отметился. Ломоносов предположил существование Антарктиды задолго до ее обнаружения.
Русский язык говорит ученому спасибо за аббревиатуры, их придумал и ввел в использование Михаил Васильевич, он первый догадался заменять целые фразы их первыми буквами. Он делал это, только чтобы облегчить учебный процесс в гимназии, обозначение, например, "НУ" напротив фамилии стоило трактовать как "не знал урока", а ББ – "был болен". Идея прижилась и развилась только спустя два века.
Ученый был еще и поэтом. Ему одинаково удавалось сочинять как философскую лирику, так и оды. В 1749 году Ломоносов написал оду в честь императрицы Елизаветы Петровны, которая очень пришлась ей по душе. Поэта наградили двумя тысячами рублей. Однако в казне были только медные деньги, и для того, чтобы забрать награду, создателю оды понадобилось два воза.
Ломоносов первым в России стал заниматься цветным стеклом. Ему удалось воссоздать забытое искусство мозаики и получить более двух тысяч оттенков цветного стекла, которые оказались намного богаче, ярче и красочнее итальянских. "Желаю я, нижайший, к пользе и славе Российской империи завесть фабрику делания изобретенных мною разноцветных стекол", – писал Ломоносов в сенат. Его просьбу исполнили, построив фабрику недалеко от Ораниенбаума, который позднее переименовали в Ломоносов.
Говорят, Ломоносов отличался крутым нравом. Однажды на него напали три матроса на Васильевском острове. В драке Михаил обратил двоих в бегство, а оставшегося повалил на землю и потребовал, чтобы тот признался, как зовут его сообщников и что они хотели с ним сделать. Услышав, что матросы просто хотели его ограбить, Ломоносов прокричал: "Каналья, так я же тебя и ограблю!" – после чего отобрал одежду грабителя и принес домой в качестве трофея.
До конкурса в России было не так много "именных" аэропортов: аэропорт имени Гагарина в Саратове, аэропорт имени Карамзина в Ульяновске и авиагавань имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в Махачкале. Всего в мире более 200 аэропортов, названных в честь великих людей. В США 60 процентов аэропортов носят имена исторических личностей, в Европе – 35 процентов.
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