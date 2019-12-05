Вписали отчество: аэропорту Домодедово официально присвоили имя Ломоносова

5 декабря у аэропорта Домодедово официально появилось новое имя. Воздушной гавани торжественно присвоили имя ученого Михаила Ломоносова. За энциклопедиста, исследователя и поэта в конкурсе "Великие имена России" год назад проголосовали 188 772 человека. Москва 24 рассказывает, как прошла церемония, что изменилось в аэропорту и за что Ломоносова помнит весь мир.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова – теперь полное имя одних из воздушных ворот столицы звучит так. Портрет ученого размером около 300 квадратных метров появился на фасаде к 308-летию Ломоносова, а официально новое имя аэропорт получил 5 декабря. В церемонии открытия тематической зоны "Территория открытий" приняли участие министр культуры Владимир Мединский, советник президента по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, ректор МГУ Виктор Садовничий и директор аэропорта Игорь Борисов.

"Символично, что Домодедово присвоено имя именно М. Ломоносова. Во-первых, мы реализуем совместные образовательные программы с МГУ, основателем которого явился первый русский академик, – рассказал Игорь Борисов. – Во-вторых, мы в своем развитии активно используем научный подход. Именно М. Ломоносов был первым в мире, кто предложил летательный аппарат, который тяжелее воздуха. Для нас большая честь сохранить память о великом ученом для путешественников со всего мира, которые летают через аэропорт Домодедово".

Аэропорт Домодедово могут назвать именем Михаила Ломоносова

Что изменилось в аэропорту после переименования?

В честь официального присвоения аэропорту имени ученого в пассажирском терминале открыли тематическую зону "Территория открытий". На специальных стендах рассказано об открытиях и достижениях Михаила Ломоносова в российской и мировой науке. В тематической зоне открыли и фотовыставку, посвященную практическому применению изобретений ученого. Для юных гостей прошли познавательные мастер-классы, а для всех – танцевальный флешмоб. В аэропорту появилось кафе Lomonosov. Как сообщает пресс-служба Домодедово, в заведении можно попробовать уникальные блюда от Фабрики бортового питания аэропорта. Кафе концептуально до деталей: даже названия блюд отсылают к личности великого ученого. Каждое блюдо связано с его жизнью и деятельностью. Москва 24 тоже вспоминает интересные факты о нем.

Имя исследователя в названии аэропорта также хотели видеть жители Пензы и Минеральных Вод. В борьбе за аэропорт Домодедово с Михаилом Ломоносовым соперничали маршал Георгий Жуков (13 процентов), полководец Михаил Кутузов (10 процентов) и экс-председатель правительства Евгений Примаков (5 процентов). Ученый победил с 188 772 голосами (71 процент).

Имя Ломоносова носит главный университет страны – МГУ, город Ломоносов в Ленинградской области (ранее – Ораниенбаум), кратеры на Марсе и Луне, полуостров на западном побережье Амурского залива и удивительной красоты минерал ломоносовит.

Михаил с детства занимался рыбным промыслом – это было основным занятием его семьи: мужчины сообща выходили на промысел в Белое море, и 10-летний Михаил – вместе с ними.

Юный Михайло сбежал из родной Архангельской губернии в Москву не от хорошей жизни. Парень испугался, что отец задумал его женить. Семейная гавань никак не входила в планы амбициозного юноши, и он, прихватив книги "Арифметика" и "Грамматика", отправился покорять Москву. Дорога заняла три недели, но, вопреки слухам, Ломоносов не шел весь путь пешком, а ехал на повозке, иногда спускаясь.

Фото: репродукция фотохроники ТАСС

Чтобы попасть в Славяно-греко-латинскую академию, сообразительный простолюдин подделал документы и выдал себя за сына северного дворянина. Иначе образование было тогда не получить.

Гениальность Ломоносова не фигура речи. Его "корпускулярно-кинетическая теория" опередила свое время на десятилетия. Он также открыл атмосферу Венеры, заложил основы физической химии, теории строения веществ, создал массу принципиально новых оптических приборов.

В географии энциклопедист тоже отметился. Ломоносов предположил существование Антарктиды задолго до ее обнаружения.

Снимок зонда SMART-1 Европейского космического агентства.

Русский язык говорит ученому спасибо за аббревиатуры, их придумал и ввел в использование Михаил Васильевич, он первый догадался заменять целые фразы их первыми буквами. Он делал это, только чтобы облегчить учебный процесс в гимназии, обозначение, например, "НУ" напротив фамилии стоило трактовать как "не знал урока", а ББ – "был болен". Идея прижилась и развилась только спустя два века.

Ученый был еще и поэтом. Ему одинаково удавалось сочинять как философскую лирику, так и оды. В 1749 году Ломоносов написал оду в честь императрицы Елизаветы Петровны, которая очень пришлась ей по душе. Поэта наградили двумя тысячами рублей. Однако в казне были только медные деньги, и для того, чтобы забрать награду, создателю оды понадобилось два воза.

Ломоносов первым в России стал заниматься цветным стеклом. Ему удалось воссоздать забытое искусство мозаики и получить более двух тысяч оттенков цветного стекла, которые оказались намного богаче, ярче и красочнее итальянских. "Желаю я, нижайший, к пользе и славе Российской империи завесть фабрику делания изобретенных мною разноцветных стекол", – писал Ломоносов в сенат. Его просьбу исполнили, построив фабрику недалеко от Ораниенбаума, который позднее переименовали в Ломоносов.

Говорят, Ломоносов отличался крутым нравом. Однажды на него напали три матроса на Васильевском острове. В драке Михаил обратил двоих в бегство, а оставшегося повалил на землю и потребовал, чтобы тот признался, как зовут его сообщников и что они хотели с ним сделать. Услышав, что матросы просто хотели его ограбить, Ломоносов прокричал: "Каналья, так я же тебя и ограблю!" – после чего отобрал одежду грабителя и принес домой в качестве трофея.

Напомним, по итогам конкурса "Великие имена России", который проходил с октября по декабрь 2018 года, 47 аэропортам страны присвоены имена выдающихся личностей. Претендентам отдали голоса шесть миллионов россиян по всей стране. Проголосовать мог каждый. Лицами столичных аэропортов также стали А. С. Пушкин (Шереметьево) и С. Королев (Внуково). До конкурса в России было не так много "именных" аэропортов: аэропорт имени Гагарина в Саратове, аэропорт имени Карамзина в Ульяновске и авиагавань имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в Махачкале. Всего в мире более 200 аэропортов, названных в честь великих людей. В США 60 процентов аэропортов носят имена исторических личностей, в Европе – 35 процентов.

