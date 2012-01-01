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05 мая, 19:37

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Диетолог Гаглоева назвала состав комбучи, способной укрепить иммунитет

Живые пробиотики: какая комбуча сможет укрепить иммунитет

В составе комбучи находятся полезные бактерии и вещества, которые влияют на сердечно-сосудистую систему и укрепляют иммунитет. Подробнее о продукте рассказала врач-диетолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Диана Гаглоева в программе "Доктор 24".

Пища для микробиома

Фото: 123RF/909913

Комбуча – продукт ферментации чая, который богат живыми пробиотиками. Они улучшают пищеварение за счет расщепления белков и жиров, а также способствуют усвоению питательных элементов, рассказала Диана Гаглоева.

Живые пробиотики в комбуче помогают образовать и активизировать иммунные клетки. Следовательно, они улучшают иммунитет нашего организма.
Диана Гаглоева
врач-диетолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ

Чтобы помочь пищеварению, комбучу рекомендуется пить по 100–150 миллилитров за 30 минут до еды. При этом продукт достаточно низкокалориен: в 100 миллилитрах содержится всего 30 калорий.

Помимо пробиотиков, в напитке много глюкуроновой кислоты. Она связывает тяжелые металлы и токсины, поэтому помогает печени быстрее их выводить.

К тому же комбуча содержит полифенолы. Это природные антиоксиданты, которые также снижают уровень "плохого" холестерина на 15%. Это помогает предотвратить образование атеросклеротических бляшек и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Диана Гаглоева
врач-диетолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ

В напитке также много калия и магния, которые нормализуют артериальное давление и сердечный ритм, добавила Гаглоева.

Как выбрать комбучу

Фото: 123RF/pompjaideaw9

Многие производители любят пастеризовать продукты, в результате чего погибают хорошие бактерии. Такую комбучу сложно назвать полезной, отметила диетолог.

Также в составе "правильного" напитка должны быть сахар, бактерии, дрожжи, чай. При этом добавок и ароматизаторов тоже лучше избегать. А консервантов быть не должно.
Диана Гаглоева
врач-диетолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ

Иногда сахар заменяют на стевию, что полезно для тех, кто страдает сахарным диабетом, добавила эксперт.

Однако продукт рекомендовано употреблять с осторожностью пациентам с повышенной кислотностью желудка, так как он может спровоцировать изжогу. Также стоит ограничить потребление комбучи беременным, детям до 5 лет и пациентам с кандидозом (из-за дрожжей в составе), заключила Гаглоева.

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