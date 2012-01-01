Диетолог Гаглоева назвала состав комбучи, способной укрепить иммунитет

В составе комбучи находятся полезные бактерии и вещества, которые влияют на сердечно-сосудистую систему и укрепляют иммунитет. Подробнее о продукте рассказала врач-диетолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Диана Гаглоева в программе "Доктор 24".

Пища для микробиома

Комбуча – продукт ферментации чая, который богат живыми пробиотиками. Они улучшают пищеварение за счет расщепления белков и жиров, а также способствуют усвоению питательных элементов, рассказала Диана Гаглоева.





Диана Гаглоева врач-диетолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Живые пробиотики в комбуче помогают образовать и активизировать иммунные клетки. Следовательно, они улучшают иммунитет нашего организма.

Чтобы помочь пищеварению, комбучу рекомендуется пить по 100–150 миллилитров за 30 минут до еды. При этом продукт достаточно низкокалориен: в 100 миллилитрах содержится всего 30 калорий.

Помимо пробиотиков, в напитке много глюкуроновой кислоты. Она связывает тяжелые металлы и токсины, поэтому помогает печени быстрее их выводить.





Диана Гаглоева врач-диетолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ К тому же комбуча содержит полифенолы. Это природные антиоксиданты, которые также снижают уровень "плохого" холестерина на 15%. Это помогает предотвратить образование атеросклеротических бляшек и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

В напитке также много калия и магния, которые нормализуют артериальное давление и сердечный ритм, добавила Гаглоева.

Как выбрать комбучу

Многие производители любят пастеризовать продукты, в результате чего погибают хорошие бактерии. Такую комбучу сложно назвать полезной, отметила диетолог.





Диана Гаглоева врач-диетолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Также в составе "правильного" напитка должны быть сахар, бактерии, дрожжи, чай. При этом добавок и ароматизаторов тоже лучше избегать. А консервантов быть не должно.

Иногда сахар заменяют на стевию, что полезно для тех, кто страдает сахарным диабетом, добавила эксперт.

Однако продукт рекомендовано употреблять с осторожностью пациентам с повышенной кислотностью желудка, так как он может спровоцировать изжогу. Также стоит ограничить потребление комбучи беременным, детям до 5 лет и пациентам с кандидозом (из-за дрожжей в составе), заключила Гаглоева.