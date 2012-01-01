Диетолог Гаглоева назвала состав комбучи, способной укрепить иммунитет

В составе комбучи находятся полезные бактерии и вещества, которые влияют на сердечно-сосудистую систему и укрепляют иммунитет. Подробнее о продукте рассказала врач-диетолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Диана Гаглоева в программе "Доктор 24".
Пища для микробиома
Комбуча – продукт ферментации чая, который богат живыми пробиотиками. Они улучшают пищеварение за счет расщепления белков и жиров, а также способствуют усвоению питательных элементов, рассказала Диана Гаглоева.
Чтобы помочь пищеварению, комбучу рекомендуется пить по 100–150 миллилитров за 30 минут до еды. При этом продукт достаточно низкокалориен: в 100 миллилитрах содержится всего 30 калорий.
Помимо пробиотиков, в напитке много глюкуроновой кислоты. Она связывает тяжелые металлы и токсины, поэтому помогает печени быстрее их выводить.
В напитке также много калия и магния, которые нормализуют артериальное давление и сердечный ритм, добавила Гаглоева.
Как выбрать комбучу
Многие производители любят пастеризовать продукты, в результате чего погибают хорошие бактерии. Такую комбучу сложно назвать полезной, отметила диетолог.
Иногда сахар заменяют на стевию, что полезно для тех, кто страдает сахарным диабетом, добавила эксперт.
Однако продукт рекомендовано употреблять с осторожностью пациентам с повышенной кислотностью желудка, так как он может спровоцировать изжогу. Также стоит ограничить потребление комбучи беременным, детям до 5 лет и пациентам с кандидозом (из-за дрожжей в составе), заключила Гаглоева.