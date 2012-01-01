Эксперт Викулов назвал правила по выбору вкусной клубники

В Подмосковье на прилавках появилась первая клубника. Пока любители ягод могут приобрести только импортную продукцию. Однако уже к концу месяца подоспеет и отечественная. По словам экспертов, выбрать качественный товар поможет несколько простых правил. Подробнее – читайте в материале Москвы 24.



Клубничный сезон

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 1 апреля в Подмосковье стартовал сезон торговли клубникой. Одной из первых покупателям на ярмарках и рынках предлагают турецкую ягоду. "Помимо импортной, на прилавках области к концу апреля появится клубника из южных регионов страны", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.





Владислав Мурашов министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сезон подмосковной ягоды начнется в июне. Всего в области выращиванием клубники открытого и защищенного грунта занимаются порядка 10 крупных сельхозпроизводителей и фермерские хозяйства.

По словам Мурашова, при выборе ягоды следует обращать внимание на ее внешний вид. Клубника должна быть однородного яркого цвета. В то же время белый кончик и зеленые пятна говорят о незрелости продукции. Что касается упаковки, то она должна быть деревянной, картонной либо пластиковой.

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий рассказала телеканалу Москва 24, что самой вкусной и сочной ягодой является та, которая выращена максимально близко к месту потребления.

"Соответственно, для москвичей самой вкусной будет ягода из Подмосковья... Это связано с тем, что чем ближе расстояние от грядки до стола потребителя, тем более спелую ягоду можно собирать. Чем дальше мы ее везем, тем чаще ягоду собирают в состоянии так называемой технической спелости. Чтобы она просто выдержала длинную дорогу", – пояснила эксперт.

Что касается самой Москвы, то в прошлом году торговые точки по продаже клубники открылись в столице в конце мая. Площадки можно было узнать по особому оформлению с использованием красно-розового цвета, а также элементов отделки из дерева. Локации располагались поблизости от метро, жилых домов и прочих мест с высокой проходимостью.



Лучшие ягоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

При покупке первой клубники следует отдавать предпочтение ягодам без вмятин и каких-либо пятен. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил агроном Владимир Викулов. "Также обратите внимание на хвостик. Если он свежий и зеленый, то понятно, что ягоды были сорваны не так давно. Если хвостик начал темнеть, высыхать, то значит, они хранились давно, пользы от них будет совсем немного", – отметил эксперт.





Владимир Викулов агроном Купленную клубнику достаточно промыть теплой водой. При желании в нее можно добавить соду – 1–2 чайных ложки на литр. Далее клубнику следует снова промыть чистой водой.

Вместе с тем специалист порекомендовал не сильно увлекаться первой клубникой и есть ее в умеренном количестве, чтобы не навредить себе. Также Викулов согласился, что самая вкусная ягода – подмосковная. "Она, в отличие от зарубежной, имеет насыщенный аромат", – говорит эксперт.

Агроном советует покупать ягоды только в проверенных местах, не с рук, поскольку в противном случае неизвестно, каким образом продукция выращивалась и чем удобрялась.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору клубники. Покупателям советуют обращать внимание на размер и форму ягод в одной упаковке или на прилавке. Если они примерно одинаковые, то значит, партия не была много раз перемешана и принадлежит одному сорту.

Отмечается, что лучшая продукция – та, которая собрана производителем прямиком в розничную упаковку и впоследствии не перекладывалась. Если товар лежит в пластиковом контейнере, нужно проверить его дно. Таким образом можно разглядеть помятые или даже подгнившие ягоды. Что касается хранения, то клубнику рекомендуется держать в холодильнике.

