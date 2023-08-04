Главные ошибки, которые могут испортить резюме

Часто именно от резюме зависит, заметит ли вас потенциальный работодатель. Поэтому даже небольшие ошибки в оформлении самопрезентации могут стать судьбоносными. Расскажем вместе с экспертом, на какие мелочи важно обратить внимание, чтобы не испортить резюме.

Тонкости оформления

Негативно повлиять на судьбу кандидата могут ошибки в тексте резюме, предупредила в беседе с Москвой 24 карьерный консультант, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения (АККС) Алена Блездова. Поэтому очень важно тщательно проверять перед публикацией пунктуацию, орфографию и стилистику.





Алена Блездова карьерный консультант В рассказе о себе не надо ставить большое количество восклицательных знаков и писать слова капслоком. В контактах лучше указать почту, которая будет содержать хотя бы имя и фамилию, вместо игривого "кисуля33@mail.ru".

Также не следует откликаться в одном резюме сразу на несколько разноплановых должностей. Когда в разделе о желаемой работе пишут "Руководитель отдела/Курьер/Фотограф/Продавец/Менеджер по закупкам/Модель", это выглядит странно, обратила внимание Блездова.

Фото на память

Довольно часто соискатели работы не размещают свое изображение. Вроде мелочь, а между тем рекрутер при поиске кандидата может поставить фильтр "показывать резюме только с фотографией". Именно их предпочитают рассматривать многие работодатели, рассказала Алена Блездова.

Подходить к выбору фотографии для резюме надо ответственно, любой снимок из соцсетей здесь не подойдет. Тем более если специалист претендует на должность, при которой он будет являться лицом компании – например, секретарь, менеджер по работе с клиентами и так далее.





Алена Блездова карьерный консультант Идеально, если на снимке для резюме кандидат будет в деловой одежде и на рабочем месте. Лицо должно быть четко видно, а само фото сделано недавно, а не много лет назад.

Эксперт посоветовала не публиковать в резюме фотографии в купальнике, солнцезащитных очках, в платье с большим декольте, с алкоголем и сигаретами. Также не стоит ставить снимок себя в толпе друзей, где совершенно непонятно, кто именно является соискателем.

"В моей практике было резюме претендента на должность руководителя отдела продаж с фотографией в плавках в бассейне, с сигарой в одной руке и бутылкой алкоголя в другой. А также резюме девушки, которая просила "интим не предлагать" и прикрепила при этом снимок в шубе на голое тело. И это яркие примеры того, как делать не надо", – рассказала Блездова.

Также не стоит размещать в резюме множество разных фотографий. Это допустимо лишь в том случае, если кандидат претендует на должность модели. И надо учитывать, что раздел "портфолио" на сайтах по поиску работы создан для того, чтобы загружать в него свои проекты, дипломы и благодарности, а не личные снимки, добавила эксперт.

Кратко об опыте

Специалист порекомендовала не перебарщивать с объемом резюме. Рассказ о себе может занимать три страницы, если опыт кандидата составляет более десяти лет, и не более страницы, если у соискателя пока нет подобных достижений. У рекрутера при просмотре откликов немного времени, а на вакансию часто приходит более 100 резюме. Поэтому вашу огромную "поэму" о себе никто не будет читать, пояснила специалист.

Еще одна ошибка – заменять описание своих обязанностей лаконичной фразой: "Работал согласно должностной инструкции". Рекрутер не догадывается, что именно приходилось выполнять сотруднику в отдельно взятой компании. У того же секретаря функции могут отличаться не только в разных организациях, но и на каждом новом карьерном этапе развития специалиста, отметила Алена Блездова.

Также не стоит использовать в резюме аббревиатуры, которые непонятны другим. Скорее всего, рекрутер не станет тратить время на их расшифровку, заключила специалист.

