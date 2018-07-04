Аргентинец или швед? Эксперты составили брачный рейтинг зарубежных фанатов

Атмосфера Никольской и отношения россиянок с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира, наделали много шума. Пока на просторах Сети не утихают споры о поведении тех и других, эксперты трезво оценили их шансы на брачный союз и определили самых любвеобильных фанатов.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин





Флирт, роман или брак?



Эксперты выяснили, что самые флиртующие мужчины-болельщики приехали в Россию вовсе не из далеких стран и южных широт, а из соседней Польши: 37% представителей сильного пола из этой страны хотя бы раз состояли в курортных отношениях. Почти такими же любвеобильными оказались туристы из Бразилии (36%). На третьем месте — аргентинцы, которые заводили романы в поездке в 34% случаев.

У девушек, которые хотели бы познакомиться с болельщиками из Испании или Мексики, — равные шансы (29%). Почти с такой же вероятностью на контакт пойдут французы и англичане. А наименее любвеобильными покажутся фанаты из Португалии и Германии, которые реже остальных решаются на курортные интрижки.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко



К серьезным романам с россиянками, по данным опроса туристического сервиса momondo.ru, больше всего готовы бразильцы (31%). На втором месте — аргентинцы (28%), на третьем — поляки (28%). Затем идут испанцы (25%), мексиканцы (23%) и французы (22%).





Михаил Белят

научный сотрудник РГГУ, эксперт по Латинской Америке.



"Редкий латиноамериканец не имеет каких-то дополнительных связей. Они полигамные люди и не считают это зазорным. В Центральной Америке можно наткнуться на сцену, когда жена и любовница обсуждают новости и вместе водят детей гулять".



Женщины в целом с меньшей охотой соглашаются на внезапные романы, чем мужчины. Наиболее открытыми к знакомствам в отпуске оказались бразильянки: каждая пятая туристка из Бразилии уже состояла в таких отношениях. Второе место по готовности встречаться с местными или другими туристами делят путешественницы из Аргентины и Испании (22%). Болельщицы из Польши согласятся на свидание в 20% случаев, а из Мексики — в 17%. Меньше всего открыты для знакомств с иностранцами жительницы Португалии, Германии и Англии.

Зачем и почему иностранцы знакомятся с русскими девушками?



Однако желающим жениться или выйти замуж за иностранца стоит знать, что отношения продолжаются после отпуска только в 37% случаев. Самыми стабильными партнерами среди курортников оказались представители Австралии (59%), США (53%) и Великобритании (50%). Меньше всего стоит рассчитывать на знакомство с продолжением с колумбийцами (19%), мексиканцами (22%) и аргентинцами (25%).

Каких женихов ищут россиянки за границей?



Москвички в основном предпочитают мужчин из Западной Европы — Германии, Франции и Австрии — и Северной Европы — Швеции и Швейцарии. Также любят мужчин из Испании и Италии, США и Канады, отмечает директор одного из столичных брачных агентств Юлия Антоненко.





Юлия Антоненко

директор одного из столичных брачных агентств.



"В Европе мужчины задумываются о браке после 40 лет. Там очень популярны российские женщины от 30 лет. Европейских мужчин устраивают и россиянки с небольшой разницей в возрасте".



Она добавила, что познакомиться с россиянками хотят не только европейцы и жители стран Ближнего Востока, но также китайцы и японцы. Но пока наши женщины к ним достаточно прохладны. "Из Эмиратов тоже обращаются мужчины, страстные и обеспеченные, они тоже пользуются спросом у наших женщин", — добавила она.

Фото: ТАСС/Денис Тырин

Браки с иностранцами в России.



Доктор социологических наук Института социологии РАН Татьяна Гурко отметила, что в России с каждым годом растет количество браков с иностранцами. В 2017 году в столице образовалось 13 685 интернациональных семей. Браки с иностранцами составили 15% от числа всех зарегистрированных в Москве.

Чаще всего в столичных ЗАГСах оказывались граждане Белоруссии, Молдовы и Грузии, а также израильтяне, немцы и французы.

По словам эксперта, в последние годы в Москве расширяется "география выбора супруга". Под вальс Мендельсона в московских ЗАГСах женятся также граждане Турции и Афганистана.