Аргентинец или швед? Эксперты составили брачный рейтинг зарубежных фанатов

Атмосфера Никольской и отношения россиянок с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира, наделали много шума. Пока на просторах Сети не утихают споры о поведении тех и других, эксперты трезво оценили их шансы на брачный союз и определили самых любвеобильных фанатов.
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Флирт, роман или брак?
Эксперты выяснили, что самые флиртующие мужчины-болельщики приехали в Россию вовсе не из далеких стран и южных широт, а из соседней Польши: 37% представителей сильного пола из этой страны хотя бы раз состояли в курортных отношениях. Почти такими же любвеобильными оказались туристы из Бразилии (36%). На третьем месте — аргентинцы, которые заводили романы в поездке в 34% случаев.
У девушек, которые хотели бы познакомиться с болельщиками из Испании или Мексики, — равные шансы (29%). Почти с такой же вероятностью на контакт пойдут французы и англичане. А наименее любвеобильными покажутся фанаты из Португалии и Германии, которые реже остальных решаются на курортные интрижки.
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
К серьезным романам с россиянками, по данным опроса туристического сервиса momondo.ru, больше всего готовы бразильцы (31%). На втором месте — аргентинцы (28%), на третьем — поляки (28%). Затем идут испанцы (25%), мексиканцы (23%) и французы (22%).
"Редкий латиноамериканец не имеет каких-то дополнительных связей. Они полигамные люди и не считают это зазорным. В Центральной Америке можно наткнуться на сцену, когда жена и любовница обсуждают новости и вместе водят детей гулять".
Женщины в целом с меньшей охотой соглашаются на внезапные романы, чем мужчины. Наиболее открытыми к знакомствам в отпуске оказались бразильянки: каждая пятая туристка из Бразилии уже состояла в таких отношениях. Второе место по готовности встречаться с местными или другими туристами делят путешественницы из Аргентины и Испании (22%). Болельщицы из Польши согласятся на свидание в 20% случаев, а из Мексики — в 17%. Меньше всего открыты для знакомств с иностранцами жительницы Португалии, Германии и Англии.
Зачем и почему иностранцы знакомятся с русскими девушками?
Однако желающим жениться или выйти замуж за иностранца стоит знать, что отношения продолжаются после отпуска только в 37% случаев. Самыми стабильными партнерами среди курортников оказались представители Австралии (59%), США (53%) и Великобритании (50%). Меньше всего стоит рассчитывать на знакомство с продолжением с колумбийцами (19%), мексиканцами (22%) и аргентинцами (25%).
Каких женихов ищут россиянки за границей?
Москвички в основном предпочитают мужчин из Западной Европы — Германии, Франции и Австрии — и Северной Европы — Швеции и Швейцарии. Также любят мужчин из Испании и Италии, США и Канады, отмечает директор одного из столичных брачных агентств Юлия Антоненко.
"В Европе мужчины задумываются о браке после 40 лет. Там очень популярны российские женщины от 30 лет. Европейских мужчин устраивают и россиянки с небольшой разницей в возрасте".
Она добавила, что познакомиться с россиянками хотят не только европейцы и жители стран Ближнего Востока, но также китайцы и японцы. Но пока наши женщины к ним достаточно прохладны. "Из Эмиратов тоже обращаются мужчины, страстные и обеспеченные, они тоже пользуются спросом у наших женщин", — добавила она.
Фото: ТАСС/Денис Тырин
Браки с иностранцами в России.
Доктор социологических наук Института социологии РАН Татьяна Гурко отметила, что в России с каждым годом растет количество браков с иностранцами. В 2017 году в столице образовалось 13 685 интернациональных семей. Браки с иностранцами составили 15% от числа всех зарегистрированных в Москве.
Чаще всего в столичных ЗАГСах оказывались граждане Белоруссии, Молдовы и Грузии, а также израильтяне, немцы и французы.
По словам эксперта, в последние годы в Москве расширяется "география выбора супруга". Под вальс Мендельсона в московских ЗАГСах женятся также граждане Турции и Афганистана.
На чемпионате мира по футболу в России образовалась первая интернациональная семейная пара.. Во время одного из матчей врач из Томска сделал предложение девушке из Колумбии. Он достал кольцо из кармана, когда латиноамериканская команда забила гол.
Благодаря чемпионату мира по футболу в России резко вырос интерес к мобильным приложениям для знакомств. Интересную статистику представил сервис "Мамба": с 14 июня более половины российских пользователей-женщин добавили в свои интересы футбол. Больше 40% за короткий срок выучили новые языки: испанский, немецкий, французский и даже турецкий.