ВДНХ проведет экскурсии к Международному дню инвалидов 3 и 4 декабря

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. На ВДНХ к этой дате подготовили несколько тематических мероприятий. Подробнее – в нашем материале.

Интеграция в жизнь общества

Фото: пресс-служба ВДНХ

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Организация призвала все государства сотрудничать и проводить мероприятия, которые будут направлены на интеграцию людей с ограниченными возможностями в жизнь общества. Дата была задумана не просто как день внимания, а возможность обсудить реальные проблемы и оценить уровень социальной доступности для граждан во всем мире.

По подсчетам ООН, в мире живет более 1,3 миллиарда человек с инвалидностью, что соответствует примерно 16% населения планеты. В России, по данным на 1 июня 2025 года, – 11,4 миллиона, при этом 784 тысячи из них – дети, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце июля.

В свою очередь, в Москве на сегодняшний день проживают более 950 тысяч людей с ограничениями здоровья, примерно 60 тысяч из них – дети, сообщил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что люди с инвалидностью получают системную поддержку на всех этапах жизни.

"В Москве работают 8 реабилитационно-образовательных центров, где учатся больше 2 тысяч школьников с особенностями здоровья. В обучении и реабилитации применяются инновационные подходы. Классы оборудованы специальной мебелью и техникой, индивидуальные образовательные программы учитывают потребности каждого ученика", – отметил мэр.



Сергей Собянин мэр Москвы Ежегодно реабилитационные услуги по индивидуальным программам реабилитации или абилитации получают свыше 200 тысяч москвичей. Работают центры творческой и спортивной адаптации, инклюзивные мастерские и проекты некоммерческих организаций.

Собянин подчеркнул, что Москва также помогает людям с инвалидностью в освоении новых профессий, повышении квалификации и трудоустройстве. А благодаря специальным программам они могут легче адаптироваться на рынке труда, заключил мэр.

От древнего фольклора до космоса

Фото: пресс-служба ВДНХ

Ряд мероприятий к Международному дню инвалидов подготовили на ВДНХ. Они пройдут 3 и 4 декабря на нескольких площадках Выставки.

3 декабря в 17:00 в Центре "Космонавтика и авиация" состоится экскурсия для маломобильных посетителей, а в 18:00 – обзорное мероприятие с тифлокомментированием (лаконичное описание предметов, пространства или действий для слабовидящих или незрячих людей). В свою очередь, в 18:00 в Музее славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия для маломобильных гостей "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней". Посетители узнают о первых алфавитах на Руси и познакомятся с древнейшими литературными произведениями, отметили в пресс-службе ВДНХ.

4 декабря в 17:00 в павильоне № 34 "Космос" состоится мероприятие для глухих и слабослышащих посетителей с переводом на русский жестовый язык. Экскурсоводы расскажут о первом живом существе на орбите и раскроют секреты разведывательных спутников. Также посетители увидят уникальные архивные кадры и космические скафандры разных эпох. Одной из самых эффектных частей экскурсии станут полномасштабные макеты легендарной ракеты-носителя "Восток" и орбитальной станции "Мир" в натуральную величину.

Фото: пресс-служба ВДНХ

В 18:30 участники экскурсии для слабослышащих в Музее "Слово" узнают об "эсэмэсках" древних новгородцев, расшифруют граффити в древнем храме, полистают дневники прошлого века и увидят древнейшие рукописные книги. Организаторы обещают полное погружение в исторический контекст благодаря интерактивным экспонатам: гости окажутся в монастырской келье и первой русской типографии, а также сядут за парты в земской школе.

В свою очередь, в 15:00 в павильоне № 1 "Центральный" пройдет бесплатная обзорная экскурсия по выставке "Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея" для глухих и слабослышащих посетителей. Среди экспонатов – более 100 произведений русской живописи, в числе которых и древнерусские иконы, и картины конца ХХ века. Посетители смогут проследить за изменениями внешнего облика города в разные эпохи.