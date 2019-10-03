Может ли фейсфитнес продлить молодость лица

Фейсфитнес сегодня буквально захватил столицу. Женщины от 25-ти и старше усердно стараются накачать мышцы лица, чтобы выглядеть моложе. Вместе с хирургами и косметологами разбираемся, действительно ли с помощью зарядки можно "сбросить" возраст или это очередной маркетинговый ход, продающий молодость

Вернем молодость за ваши деньги

"По утрам вам не нравится свое отражение в зеркале? Крем от морщин все дороже, а вы не видите результата? Вы не хотите стареть, но не знаете, как остановить этот процесс?" – именно такими вопросами тренеры по фейсфитнесу заманивают в свои сети новых клиенток. В страстном желании сохранить или вернуть былую молодость женщины готовы отдать любые деньги за доступ к курсу красоты.

Индивидуальная консультация по фейсфитнесу на московском рынке стоит в среднем от пяти до десяти тысяч рублей. Зачастую приобрести ее можно только пакетом в три–пять занятий. За курс групповых занятий из двух-трех дней придется заплатить около 20 тысяч. Все зависит от уровня и узнаваемости преподавателя и методики: чем более раскрученный тренер, тем выше стоимость. Хотя если заниматься онлайн, цена будет значительно ниже. А тем, кто планирует выучиться на инструктора по фейсфитнесу и передавать знания другим, придется выложить более 300 тысяч рублей за программу.





Инструкторы по фейсфитнесу обещают отбросить вас на пять–семь, а то и на десять лет назад, занимаясь по программе всего 15 минут в день. Сидя перед зеркалом, женщины строят различные гримасы, надувают щеки, закусывают губы и даже сосут свои большие пальцы (это якобы способствует устранению носогубных складок). Тренеры настаивают на том, что если можно накачать мышцы тела и подтянуть его, то почему то же самое нельзя сделать с лицом?

Эффект от прохождения программы обещает быть ошеломительным: лицо выглядит свежее, носогубные и межбровные складки разглаживаются, морщины магическим образом исчезают, а овал лица подтягивается. Ну и бонусом – раскрытие женственности, уверенности в себе и решение насущной проблемы всех незамужних дам – обретения счастья в личной жизни. Но работает ли фейсфитнес с точки зрения физиологии и анатомии человеческого тела? Разбираемся со специалистами.

Почему мы стареем и можно ли "подтянуть" лицо?

Для начала разберемся, как устроено наше лицо. "Нужно делать различие между строением скелетных и лицевых мышц, – говорит врач-дерматолог и косметолог Наталья Яковлева. – Лицевые мышцы имеют другое строение, у них не такие толстые и грубые волокна. Они имеют одну точку прикрепления к скелету. То есть одной точкой крепятся к скелету или связкам лица, а вторым концом свободно вплетаются в подвижные структуры кожи".

С возрастом мышцы теряют свой тонус и упругость, за счет чего происходит их провисание. Особенно ярко это видно в области шеи, когда появляются второй подбородок и обвисшие щеки.





Наталья Яковлева врач-дерматолог и косметолог Создается дефицит скелетной ткани, за счет чего происходит опущение, поэтому добиться лифтинга в процессе фитнеса лица практически невозможно. Если человек гримасничает и сокращает свои лицевые мышцы, это никак не спасет от излишних жировых отложений и никак не уберет уже сформировавшиеся морщинки.

Челюстно-лицевой и пластический хирург Михаил Большаков также считает, что поднять уже опустившиеся ткани лица с помощью упражнений невозможно. "Расслабляясь, мышцы опускаются, формируются избытки кожи, которые невозможно устранить за счет тренировки подлежащих мышц. Избыток кожи все равно останется. Он устраняется исключительно хирургическим путем", – полагает Большаков.





Михаил Большаков челюстно-лицевой и пластический хирург Чтобы открыть взгляд, можно пытаться все время делать удивленное лицо, поднимать брови и пробовать за счет этого расправлять себе верхние веки – это будет хорошая тренировка мышц, но не более того. Избыток кожи все равно никуда не денется.

Полностью устранить все морщины и избыток кожи, сформировавшиеся у человека за много лет, с помощью фейсфитнеса невозможно, считает хирург. Однако он уверен, что можно "подтянуть, укрепить и сделать ткани более насыщенными". "Безусловно, вы не оттренируете свои мышцы лица на 20 лет назад, но улучшить свойства, качество кожи и самих мышц можно", – пояснил специалист.

Помогут ли накаченные мышцы лица выглядеть моложе?

"Накачать мышцы можно, – говорит Михаил Большаков. – Вопрос в том, будет ли это выглядеть как омоложение? Если мышцы накачиваются, они увеличиваются в объеме, и на время тренировок появятся дополнительное омоложение, разглаживание морщин и тонус. Но как только прекращается тренировка, мышцы, увеличенные в объеме, тут же начинают резко этот объем терять, все начинает обвисать".

Подобный эффект можно наблюдать у спортсменов. Когда они бросают заниматься спортом, то все их мышцы и ткани, покрывающие эти мышцы, обвисают. Чтобы избежать негативных последствий, им приходится постоянно поддерживать себя в форме. Аналогично происходит и с лицом. Только лицевые мышцы немного отличаются, поэтому, по мнению Большакова, "при тренировке они могут вызвать большую деформацию". Вопрос в том, фитнес это или накачка?





Михаил Большаков челюстно-лицевой и пластический хирург Это же называется фейсфитнес, поэтому здесь задача – не натренировать мышечную массу, как у бодибилдеров, и не создать объем за счет тренировки мышцы, а именно поддержать их тонус.

"Мышца – один из самых хорошо кровоснабжаемых органов, поэтому туда приходит значительно больший приток питательных веществ, кислорода, выводятся все продукты распада. Безусловно, фитнес ведет к оздоровлению и улучшению свойств как самой мышцы, так и окружающих тканей. Ведь большинство поверхностных тканей кровоснабжаются через мышцы. При дополнительной прокачке питательных веществ через мышцу, точно также дополнительно питаются и окружающие ткани", – резюмирует Большаков.

Как тип мимики лица влияет на морщины?

Джим Керри/ Кристен Стюарт. Фото: ТАСС/PA/Baxter; Zuma/Nancy Rivera

На образование морщин и заломов влияет не только возраст, но и мимика лица. По этому фактору всех людей можно разделить на три типажа. Первая группа – гипермимичные. У таких людей мимика работает очень активно и все морщины во время выражения эмоций видны. Наглядный пример – актер Джим Керри. Вторая группа обладает нормакинетическим типом лица. В этом случае мимические заломы выражены умеренно. Третьи – анемичные лица: улыбайся, гримасничай – морщин все равно почти не будет (посмотрите на Кристен Стюарт – главную героиню "Сумерек").

В зависимости от типа человек может сталкиваться с разными проблемами на лице. У гипермимичных даже в возрасте 18 лет уже могут образовываться гусиные лапки и заломы в области межбровья. Когда такие люди гримасничают, они только ухудшают положение и все больше "репетируют" свои заломы. Фейсфитнес в этом случае лишь спровоцирует ухудшение текущего внешнего вида, полагают эксперты. Для профилактики таких морщин лучше обращаться к косметологу. Он учтет ваши индивидуальные паттерны мимики и назначит соответствующую терапию.

У анемичных лиц проблем с морщинами может и не быть, но возникают другие недостатки: формирование излишней подкожно-жировой клетчатки, которая приводит к обвисанию кожи и брылям. Полностью от этого избавиться нельзя с помощью фейсфитнеса. Тем не менее упражнения для лица способны поддержать общий тонус и улучшить состояние кожи.

"Упражнения для лица имеют и положительные стороны влияния: стимуляция кровообращения, лимфообращения, а также стимуляция обменных процессов", – пояснила врач-дерматолог и косметолог Наталья Яковлева.

Как можно поддержать молодость лица?

Для поддержания подтянутости своей кожи врач-дерматолог Яковлева советует вести здоровый образ жизни: чаще гулять на свежем воздухе, больше двигаться и правильно питаться. Челюстно-лицевой хирург Михаил Большаков также считает, что к вопросу омоложения организма нужно подходить комплексно, как можно раньше начинать заниматься собой и своим здоровьем.





Михаил Большаков челюстно-лицевой и пластический хирург Комплексное воздействие, безусловно, позволит продлить молодость, сохранить упругость тканей, их насыщенность и благоприятный внешний вид. В любом возрасте это улучшит питание и состояние как покровных тканей, так и мышц.

Также для профилактики старения и в качестве общеукрепляющего метода можно использовать массаж лица. Если применять его в более раннем возрасте, когда признаки старения еще не сильно выражены и только намечаются, он будет эффективен. А если проблемы на лице уже ярко выражены (у кого-то это происходит после 35 лет, у кого-то после 45-ти), значительно убрать морщины таким способом не получится. Но он послужит в качестве оздоравливающей, релаксирующей и психоэмоциональной процедуры. Массаж улучшит кровоток тканей кожи и будет полезен во всех возрастных категориях.

При этом его можно делать самостоятельно и совершенно бесплатно. Главное, знать направление массажных линий лица, а также не растягивать и не травмировать кожу. Те же самые линии нужно использовать при ежедневных процедурах: нанесении крема, очищении и тонизации кожи. Важно, чтобы уход за собой вошел в привычку. А для максимального результата можно раз в год обращаться к специалисту и проходить курс из 10–15 сеансов профессионального ухода.