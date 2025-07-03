Врач Кардиакос: шутки над "депрессивными" укладками ухудшают состояние реальных пациентов

Шутки над "депрессивной" укладкой, которую продемонстрировал бренд Prada на одном из своих показов, все больше волнуют пользователей Сети. Многие видят в этом обесценивание серьезного психического расстройства и бьют тревогу. Почему нельзя иронизировать над таким заболеванием, разбиралась Москва 24.

Депрессия от Prada

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

В Сети продолжают обсуждать "депрессивную" укладку после показа Prada на миланской Неделе моды в феврале – марте 2025 года.

Во время фэшн-шоу модели дефилировали по подиуму с максимально небрежной прической, будто они только проснулись и сразу отправились на показ. У одних были низкие, полураспущенные хвосты, а другие запомнились пушистыми и торчащими во все стороны волосами.

По данным СМИ, ответственным за трендовые прически стал стилист Гвидо Палау, который часто сотрудничает с Prada. Именно он также популяризировал "мокрые" укладки после показа того же бренда в 2013 году.

Нарочитая неаккуратность в образах осень/зима для 2025–2026 годов вызвала ажиотаж, так как раньше модные дома делали акцент на идеальных укладках. Пользователи социальных сетей оценили неряшливые и "уставшие" образы. Некоторые шутили, что такую прическу нужно назвать "декретной", а другие писали, будто и сами давно находятся в тренде.

"О-о-о, так у меня прическа от Prada, а не от хронической депрессии. Как мило", – процитировал New York Post одного из фанатов.

Другая пользовательница Сети тоже не осталась в стороне и под фотографиями с моделями пошутила, сказав, что волосы девушки выглядят так, будто она неделю пролежала в постели.

Однако главная идея такого смелого шага от модельера Миуччи Прады заключалась в том, что эпоха перфекционизма отступает, отмечали СМИ. Дизайнер решила "узаконить" усталость, хаос и переживание внутренних проблем. Поэтому показ в том числе был устроен для того, чтобы вызвать глубокие дискуссии о красоте.

После модного показа фанаты завирусившейся укладки начали придумывать свои варианты "депрессивных" причесок, поддерживая тренд. Но некоторые насторожились и увидели в этом иронию над депрессией.

Давить на больное

Депрессию нельзя высмеивать, так как тенденция может усугубить состояние пациентов, заявила в разговоре с Москвой 24 семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос.

По ее словам, при депрессии значительно снижается уровень энергии и мотивации. Это нельзя путать с ленью, поскольку такое состояние вызвано биохимическим сбоем в организме.

"Поэтому простые действия, такие как встать, умыться и причесаться, требуют огромного волевого усилия, которое просто недоступно", – отметила эксперт.

Она добавила, что у пациентов в таком состоянии мозг работает в режиме выживания, а не социальной адаптации.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт Действительно, люди страдающие от депрессии, очень чувствительны к комментариям и контенту подобного рода. Пациентам плохо, а общество еще и иронизирует над их тяжелым состоянием, стигматизирует его. И от этого появляется еще большая закрытость, установки, что "ты неправильный" и "не такой хороший", "ты не наш".

Эксперт добавила, что подобное несоответствие общественным нормам вызывает дополнительное порицание себя и самобичевание. Это вдвойне усугубляет ситуацию, пациент способен прибегнуть к кардинальным мерам: побриться налысо, вообще не выходить из дома и даже начать выдергивать волосы из-за развития аутоагрессии (причинение себе вреда).

"Пациент считает: если мне это не нравится и с этим я ничего поделать не могу, то избавлюсь от этого полностью", – отметила специалист.

Она добавила, что в состоянии депрессии сложно общаться открыто, быть веселым, потому что для этого нет ресурсов. А подобные шутки отталкивают от общества еще сильнее, склоняют к изоляции.

Эксперт предупредила, что депрессивное состояние – серьезный диагноз. При появлении первых признаков расстройства важно обратиться за помощью к врачу.

"На самом деле идея тренда с "депрессивными" прическами заключалась в том, что сегодня мы живем достаточно насыщенно и активно, поэтому найти время на такие вещи, как укладка, достаточно трудно", – поделилась мнением специалист.

Психотерапевт уверена, что этот шаг был сделан для того, чтобы поддержать других. Это попытка заявить, что нужно принимать себя такими, какие мы есть, заключила Кардиакос.