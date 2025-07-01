Психолог Кольцова назвала главную опасность одиночества

Около 100 смертей каждый час по всему миру связаны с одиночеством, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению ученых, это чувство может провоцировать ряд болезней, в том числе инсульт и сахарный диабет. Кто больше всего страдает от одиночества и как с ним бороться, разбиралась Москва 24.

Не просто ощущения

Каждый шестой человек в мире страдает от одиночества, что негативно влияет на его здоровье и благополучие. К таким выводам в своем глобальном отчете пришла комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по социальным связям.

В исследовании ученые определяют одиночество как болезненное чувство, возникающее из-за разрыва между желаемыми и фактическими социальными связями. При этом, по мнению специалистов, оно может увеличивать риск инсульта, болезней сердца, диабета, снижения когнитивных способностей и преждевременной смерти.

Кроме того, одинокие люди в два раза чаще страдают от депрессии. Также ученые подсчитали, что 100 смертей в час (более 871 тысячи в год) так или иначе связаны с описываемым чувством.





Тедрос Адханом Гебрейесус генеральный директор ВОЗ В эпоху, когда возможности для общения безграничны, все больше людей оказываются изолированными и одинокими. Помимо того что это наносит ущерб отдельным людям, семьям и сообществам, одиночество и социальная изоляция продолжают обходиться обществу в миллиарды долларов в плане здравоохранения, образования и занятости.

Ученые подчеркнули, что одиночество затрагивает все возраста, но особенно – молодежь и людей с низким уровнем дохода. Согласно исследованию, в категории от 13 до 29 лет с проблемой столкнулись около 21% граждан, причем в большей степени – подростки. При этом в странах с низким уровнем дохода одиночество испытывают 24% жителей, тогда как в более благополучных государства – почти в два раза меньше (11%).

В числе факторов, провоцирующих гнетущее чувство, ученые перечислили плохое здоровье, низкий уровень дохода и образования, проживание в уединении, неадекватную общественную инфраструктуру и государственную политику, а также цифровые технологии.

Как бороться?

С чувством одиночества в современном мире может столкнуться каждый, отметила в беседе с Москвой 24 психолог Екатерина Кольцова. При этом, по ее словам, в России оно в большей степени свойственно жителям мегаполисов.

"В больших городах люди сильно разобщены: большую часть времени они тратят на построение карьеры, зарабатывание денег. При этом индивидуальное общение довольно сложно вписывается в расписание. Плюс не последнюю роль в этом вопросе играют и расстояния – от дома до работы, до родственников, до ближайших друзей", – рассказала эксперт.





Екатерина Кольцова психолог Есть такая тенденция, что у жителей крупных городов, как правило, возникают проблемы с выбором партнера и удержанием отношений. И не только романтических, но и дружеских, и даже родственных.

При этом одиночество не всегда является проблемой. Для некоторых социальная изоляция – сознательный выбор, и они чувствуют себя комфортно и самодостаточно, указала Кольцова. Такое одиночество, по мнению психолога, не представляет угрозы ни для психического, ни для физического здоровья.

Опасность оно начинает представлять в момент, когда становится гнетущим.

"Человек теряет эмоциональный контакт с другими людьми, возникает чувство, что он один в этом мире. Как следствие, появляется ощущение, что будущего просто нет или оно бессмысленно", – пояснила Кольцова.

В таком случае одиночество становится проблемой, с которой нужно бороться. Постоянное пребывание в этом состоянии может привести к психическим расстройствам, депрессии и алкогольной зависимости, предостерегла Кольцова.

В то же время лучший способ как борьбы, так и профилактики одиночества, – постоянное выстраивание и поддержание социальных связей, рассказала в беседе с Москвой 24 психолог Наталья Панфилова.





Наталья Панфилова психолог Общение – это социальный навык, который нужно постоянно тренировать. Причем чтобы избежать гнетущего одиночества, оно должно быть не поверхностным, а достаточно открытым, вовлеченным.

В то же время существуют кейсы, в которых человек просто не в состоянии в силу определенных причин выстраивать отношения с окружающими. В таком случае необходима помощь специалиста, который не только поможет наладить контакты, но и разберется в причинах одиночества, заключила Панфилова.

