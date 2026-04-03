Юрист Георгиева: за мат на работе может грозить штраф до 100 тысяч рублей

В Госдуме призвали наказать главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина за использование нецензурной лексики во время матча России против Никарагуа. О том, почему люди используют в речи мат, о чем это может говорить, и возможно ли получить штраф, разбиралась Москва 24.
Следить за словами
В Сети уже несколько дней обсуждают видео, опубликованное в аккаунте Российского футбольного союза (РФС). На кадрах, снятых в перерыве матча, когда сборная России вела со счетом 2:1 с Никарагуа, главный тренер Валерий Карпин эмоционально обратился к игрокам в раздевалке, используя нецензурную лексику.
Данный инцидент прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, Карпину стоит внимательнее относится к словам.
Свищев отметил, что за данный инцидент главного тренера сборной России стоит привлечь к ответственности.
По словам, юриста Аллы Георгиевой, за мат на работе, действительно может грозить штраф: в разговоре с Москвой 24 специалист отметила, что, например, такую лексику в офисе можно квалифицировать как мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ), так как это является общественным местом. В таком случае предусмотрен штраф от 500 рублей до 1 тысячи.
Однако Георгиева подчеркнула, что если это сделать удалось, штраф для физических лиц составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч рублей.
"Если же оскорбление было в адрес нескольких лиц, высказано публично или в интернете, наказание увеличится: для физических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных – от 50 до 100 тысяч рублей", – уточнила она.
За мат на улице также предусмотрена ответственность, поскольку это общественное место. Если человек просто выругался, это может расцениваться как мелкое хулиганство. Но если он выругался, обращаясь к конкретному человеку, это уже квалифицируется как оскорбление, заключила юрист.
Запретный плод
Для многих нецензурная лексика стала естественной речевой средой – они воспринимают ее как норму и даже шутят, что не матерятся, а просто разговаривают на этом языке, однако некоторым это помогает снимать внутреннее напряжение. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Илья Суслов.
По его словам, это сравнимо с рычанием зверя перед укусом – своего рода предупреждение об агрессии, сигнал, что человек сильно напряжен. Кому-то, чтобы слить негатив, нужно покричать, другим достаточно сарказма, третьим помогает именно нецензурная лексика.
Чтобы их избежать, стоит проговорить с партнером о своих чувствах в формате я-сообщение: "Я слышу, что ты так разговариваешь. Возможно, для тебя это норма, но мне от этого очень плохо. Давай договариваться, чтобы этого стало меньше". Такой подход может помочь в данной ситуации, заключил Суслов.
При этом писатель, филолог, литературовед Александр Сидоров подчеркнул, что нецензурная лексика в разной степени присуща для многих поколений.
"В целом, в русской культуре мат занимает особое место, в частности в низовой культуре: лубок, театр Петрушки, песни", – рассказал он.
Вместе с тем, специалист разъяснил, что очень важно отличать мат обычный и мат как художественное средство. В произведении он может быть средством для характеристики персонажа. То же касается и фольклора, пословиц, поговорок.
По мнению эксперта, когда человек в компании может что-то рассказать или для красоты слога привести какую-то поговорку, это не страшно и не ведет к культурной нравственной деградации. Но когда человек не ругается матом, а разговаривает им, когда нет фильтра – здесь начинаются проблемы, так как фильтр вырабатывается воспитанием и окружающей средой, отметил Сидоров.