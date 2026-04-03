03 апреля, 19:52

Юрист Георгиева: за мат на работе может грозить штраф до 100 тысяч рублей

Крепкое словцо: почему люди используют нецензурную брань

В Госдуме призвали наказать главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина за использование нецензурной лексики во время матча России против Никарагуа. О том, почему люди используют в речи мат, о чем это может говорить, и возможно ли получить штраф, разбиралась Москва 24.

Следить за словами

Фото: youtube.com/"Сборная России по футболу"

В Сети уже несколько дней обсуждают видео, опубликованное в аккаунте Российского футбольного союза (РФС). На кадрах, снятых в перерыве матча, когда сборная России вела со счетом 2:1 с Никарагуа, главный тренер Валерий Карпин эмоционально обратился к игрокам в раздевалке, используя нецензурную лексику.

Данный инцидент прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, Карпину стоит внимательнее относится к словам.

Все-таки ненормативная лексика у нас приравнивается к нарушениям, за это прописано определенное наказание.
Дмитрий Свищев
депутат Госдумы

Свищев отметил, что за данный инцидент главного тренера сборной России стоит привлечь к ответственности.

По словам, юриста Аллы Георгиевой, за мат на работе, действительно может грозить штраф: в разговоре с Москвой 24 специалист отметила, что, например, такую лексику в офисе можно квалифицировать как мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ), так как это является общественным местом. В таком случае предусмотрен штраф от 500 рублей до 1 тысячи.

Еще одна квалификация мата – когда он является оскорблением (5.61 КоАП РФ). Должно быть конкретное обращение к человеку с нецензурной формулировкой, когда она унижает честь и достоинство, например, сравнением с чем-то или кем-то. Однако прецедент, например, в рамках того же офиса, крайне сложно зафиксировать и доказать. Особенно если в помещении нет камер, которые пишут звук. Можно привлечь свидетелей, если таковые есть, но доказательная база все равно довольно сложная.
Алла Георгиева
юрист

Однако Георгиева подчеркнула, что если это сделать удалось, штраф для физических лиц составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч рублей.

"Если же оскорбление было в адрес нескольких лиц, высказано публично или в интернете, наказание увеличится: для физических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных – от 50 до 100 тысяч рублей", – уточнила она.

За мат на улице также предусмотрена ответственность, поскольку это общественное место. Если человек просто выругался, это может расцениваться как мелкое хулиганство. Но если он выругался, обращаясь к конкретному человеку, это уже квалифицируется как оскорбление, заключила юрист.

Запретный плод

Фото: 123RF.com/teksomolika

Для многих нецензурная лексика стала естественной речевой средой – они воспринимают ее как норму и даже шутят, что не матерятся, а просто разговаривают на этом языке, однако некоторым это помогает снимать внутреннее напряжение. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Илья Суслов.

По его словам, это сравнимо с рычанием зверя перед укусом – своего рода предупреждение об агрессии, сигнал, что человек сильно напряжен. Кому-то, чтобы слить негатив, нужно покричать, другим достаточно сарказма, третьим помогает именно нецензурная лексика.

Что касается использования ненормативной лексики в семье, здесь все зависит от договоренности. Там, где оба супруга ругаются матом и это нормально, – проблем нет. Там, где одному от этого тяжело и неприятно, они могут возникнуть.
Илья Суслов
клинический психолог

Чтобы их избежать, стоит проговорить с партнером о своих чувствах в формате я-сообщение: "Я слышу, что ты так разговариваешь. Возможно, для тебя это норма, но мне от этого очень плохо. Давай договариваться, чтобы этого стало меньше". Такой подход может помочь в данной ситуации, заключил Суслов.

При этом писатель, филолог, литературовед Александр Сидоров подчеркнул, что нецензурная лексика в разной степени присуща для многих поколений.

"В целом, в русской культуре мат занимает особое место, в частности в низовой культуре: лубок, театр Петрушки, песни", – рассказал он.

Вместе с тем, специалист разъяснил, что очень важно отличать мат обычный и мат как художественное средство. В произведении он может быть средством для характеристики персонажа. То же касается и фольклора, пословиц, поговорок.

По мнению эксперта, когда человек в компании может что-то рассказать или для красоты слога привести какую-то поговорку, это не страшно и не ведет к культурной нравственной деградации. Но когда человек не ругается матом, а разговаривает им, когда нет фильтра – здесь начинаются проблемы, так как фильтр вырабатывается воспитанием и окружающей средой, отметил Сидоров.

