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03 февраля, 14:26

Общество

"Это просто смешно!": в Сети оценили песочную скульптуру Зеленского

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала в соцсетях фото песочной скульптуры Владимиру Зеленскому. За пару дней под постом появилось огромное количество комментариев, высмеивающих ее внешний вид. Подробнее – в материале Москвы 24.

Рассыпчатый материал

Фото: twitter.com/kajakallas

Скульптуру Владимира Зеленского в эстонском городе Тырва сделали в виде статуи Свободы. При этом украинский лидер изображен без факела в правой руке, а с поднятым вверх кулаком. В левой же он держит щит с изображенным на нем трезубцем.

Поддержка эстонцами Украины непоколебима – признаки этого повсюду вокруг. Местные жители в Тырве устроили парк Свободы с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского.
Кая Каллас
премьер-министр Эстонии

По данным СМИ, автором проекта стала латвийская скульптор Агнесе Рудзите Кириллова. На работу потратили 72 тонны песка, а создавать фигуру помогали украинские беженцы. Уточняется, что песочного Зеленского хотят сохранить "до победы Киева", однако на фото видно, что монумент уже начал рассыпаться в некоторых местах.

Ранее в США уже предлагали установить бюст Зеленского в Капитолии. В ответ на это американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала подобные пиар-ходы "позором".

"Просто смешно!"

Фото: depositphotos/palinchak

Под постом Каи Каллас пользователи Twitter оставили десятки негативных комментариев. Им надоел навязчивый пиар президента Украины на Западе.

Посмотрите на пропаганду, которая пытается превратить Зеленского в Моисея. Это не работает, и Запад не покупается.
пользователь Gerald Celente

"Это просто смешно! Это как сцена из ситкома. Пожалуйста, скажите кто-нибудь, что этот аккаунт является пародией!" – написал Vitin.

"Уместно и реалистично... Строить свой памятник будущего на песке", – заметила Susanna Nygren.

Хахаха... Какое безобразие эта картинка и скульптура!
пользователь Edo

Другие комментаторы начали критиковать премьер-министра Эстонии за то, что Украина стала ей важнее собственной страны.

"Мы можем жить с уродливыми песчаными статуями, без проблем. Но когда вы передаете 1–2% ВВП в качестве помощи, должна быть ответственность за нецелевое использование средств и причинение вреда нашей экономике", – поделился Citizen of Estonia.

Также в комментариях пользователи обменялись ассоциациями, что им напоминает песчаный монумент. Некоторые аналогии авторам памятника явно могут не понравиться.

Вы заметили, как выглядит эта штуковина? Как огромная куча д***ма – точно! Это что-нибудь значит?
пользователь Schwarz-Rot-Gold

Также комментаторы поиронизировали над желанием сохранить статую до победы Украины. "Значит, это будет постоянная работа? Или мы собираемся изменить значение слова "победа"? – задается вопросами Daniel Abdalla.

Кроме того, пользователи усомнились в возможности сохранить памятник из-за погодных условий. Февраль в Эстонии отличается ветреной и дождливой погодой, в таких условиях песок совершенно точно начнет сыпаться, уверены они.

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