"Это просто смешно!": в Сети оценили песочную скульптуру Зеленского

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала в соцсетях фото песочной скульптуры Владимиру Зеленскому. За пару дней под постом появилось огромное количество комментариев, высмеивающих ее внешний вид. Подробнее – в материале Москвы 24.

Рассыпчатый материал

Скульптуру Владимира Зеленского в эстонском городе Тырва сделали в виде статуи Свободы. При этом украинский лидер изображен без факела в правой руке, а с поднятым вверх кулаком. В левой же он держит щит с изображенным на нем трезубцем.





Кая Каллас премьер-министр Эстонии Поддержка эстонцами Украины непоколебима – признаки этого повсюду вокруг. Местные жители в Тырве устроили парк Свободы с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского.

По данным СМИ, автором проекта стала латвийская скульптор Агнесе Рудзите Кириллова. На работу потратили 72 тонны песка, а создавать фигуру помогали украинские беженцы. Уточняется, что песочного Зеленского хотят сохранить "до победы Киева", однако на фото видно, что монумент уже начал рассыпаться в некоторых местах.

Ранее в США уже предлагали установить бюст Зеленского в Капитолии. В ответ на это американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала подобные пиар-ходы "позором".

"Просто смешно!"

Под постом Каи Каллас пользователи Twitter оставили десятки негативных комментариев. Им надоел навязчивый пиар президента Украины на Западе.





пользователь Gerald Celente Посмотрите на пропаганду, которая пытается превратить Зеленского в Моисея. Это не работает, и Запад не покупается.

"Это просто смешно! Это как сцена из ситкома. Пожалуйста, скажите кто-нибудь, что этот аккаунт является пародией!" – написал Vitin.

"Уместно и реалистично... Строить свой памятник будущего на песке", – заметила Susanna Nygren.



пользователь Edo Хахаха... Какое безобразие эта картинка и скульптура!

Другие комментаторы начали критиковать премьер-министра Эстонии за то, что Украина стала ей важнее собственной страны.

"Мы можем жить с уродливыми песчаными статуями, без проблем. Но когда вы передаете 1–2% ВВП в качестве помощи, должна быть ответственность за нецелевое использование средств и причинение вреда нашей экономике", – поделился Citizen of Estonia.

Также в комментариях пользователи обменялись ассоциациями, что им напоминает песчаный монумент. Некоторые аналогии авторам памятника явно могут не понравиться.





пользователь Schwarz-Rot-Gold Вы заметили, как выглядит эта штуковина? Как огромная куча д***ма – точно! Это что-нибудь значит?

Также комментаторы поиронизировали над желанием сохранить статую до победы Украины. "Значит, это будет постоянная работа? Или мы собираемся изменить значение слова "победа"? – задается вопросами Daniel Abdalla.

Кроме того, пользователи усомнились в возможности сохранить памятник из-за погодных условий. Февраль в Эстонии отличается ветреной и дождливой погодой, в таких условиях песок совершенно точно начнет сыпаться, уверены они.