Почти 48 тысяч жителей Италии подписали петицию против выступления Зеленского в Сан-Ремо

Фото: Zuma/TASS/CNP via ZUMA Press Wire

Почти 48 тысяч человек в Италии подписали петицию против выступления президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале "Sanremo". Об этом сообщается на канале ByoBlu.

Организаторы фестиваля планируют показать видеозапись с обращением президента Украины в последний день фестиваля – 11 февраля. Итальянцы сочли обращение Зеленского на музыкальном конкурсе неуместным и указали на нежелание смешивать музыку с пропагандой и милитаризацией.

"Драма в его (Зеленского – прим. ред.) стране – ни что иное, как эпилог гораздо более продолжительного конфликта, такого как конфликт в Донбассе, который помогли разжечь крупные государства НАТО", – сказано в тексте петиции.

Ранее Зеленский призвал не верить информации из СМИ о десятках совершенных покушениях на него. По его словам, никто не знает, насколько близко к нему подошли силы РФ в первые дни спецоперации.

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