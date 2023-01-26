Зеленский попросил не верить сообщениям о десятках попыток покушения на него

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Владимир Зеленский призвал не верить информации из СМИ о десятках совершенных покушениях на него. Об этом он заявил в интервью Sky News.

"Не верьте, когда они говорят, что были десятки попыток и так далее. Я не знаю, может быть, специальным службам известно больше", – отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, никто не знает, насколько близко к нему подошли силы РФ в первые дни спецоперации. Однако он подчеркнул, что правоохранители Украины задержали пару человек в правительственном квартале. В результате президент был вынужден перебраться в другое место.

До этого американский писатель и журналист Крис Уиппл в своей книге "Борьба всей его жизни, внутри Белого дома при Джо Байдене" заявил, что на Зеленского было совершено 12 покушений с начала СВО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы Украины могут совершить попытку убийства основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По мнению пресс-секретаря президента, Киев имеет отношение к множеству покушений.

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