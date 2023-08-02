Три простых способа избавиться от неприятных запахов в доме

Ощущения чистоты и уюта в доме не будет даже при идеальном порядке, если поселился неприятный запах. Расскажем, как навсегда избавиться от назойливых "ароматов".

Дело – табак

Удушливый запах сигарет буквально пропитывает все вещи в доме. Избавиться от него поможет стакан девятипроцентного уксуса. Его надо растворить в пяти литрах воды и протереть все влагостойкие поверхности: полы, стены, полки, подоконники, окна и так далее.

Также придется постирать весь текстиль в доме: шторы, покрывала, постельное белье, декоративные подушки. При этом в отсек для порошка необходимо добавить все тот же уксус – достаточно будет 100 миллилитров.

Кроме этого, с его помощью можно сделать "ловушки" для запаха. Например, налить уксус в небольшие емкости и расставить их в комнатах на несколько часов. Либо повесить в помещении махровое полотенце, смоченное в специальном растворе. Его нужно приготовить в пропорции: столовая ложка уксуса на литр воды.

Зловонная камера

Холодильник, в котором лежат негерметично упакованные продукты с резким ароматом или испорченная еда, моментально отбивает аппетит. Чтобы избавиться от неприятных запахов, придется тщательно помыть технику изнутри, не забывая и про резинку-уплотнитель. В качестве отмывающего средства прекрасно подойдет раствор соды: две столовые ложки средства на литр воды.

После чистки холодильника можно дополнительно протереть его внутренние поверхности соком лимона, смешанным с водой в пропорции один к двум. Заключительный этап – использование поглотителей запахов. В этом качестве могут выступить самые простые продукты:



сода;

кофе;

кусочки черного хлеба;

дольки лимона;

использованные чайные пакетики.

Запах вещей

Эти продукты можно положить в небольшие емкости и поместить на каждую полку холодильника. Но главное – не забыть выкинуть их через пару дней.

Назойливый затхлый аромат в шкафу с одеждой – еще одна частая проблема в доме. При таком хранении даже от свежего белья начинает нести так, будто его не стирали годами.

Чтобы решить проблему, необходимо достать все вещи из шкафа и постирать, после чего их надо тщательно просушить. В целом важно завести правило – не стоит вешать обратно даже слегка влажную одежду, например, после отпаривания. Внутри гардероба всегда должно быть сухо.

Кроме того, прежде чем вернуть вещи в шкаф, его нужно тщательно протереть внутри любым дезинфицирующим составом. Это опять же может быть уксусный раствор. Также в каждое отделение шкафа можно положить по несколько таблеток активированного угля – он прекрасно впитывает запахи. Через несколько дней "ловушки" для неприятных ароматов надо достать и выбросить.

