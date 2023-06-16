Как вывести пять самых сложных пятен с одежды

Испортить любимую вещь может и небольшое пятно. Но даже от самых сложных видов загрязнений легко избавиться с помощью обычных средств. Рассказываем, как правильно отстирывать пятна в зависимости от их вида.



На дворе трава

Летом одним из главных источников пятен становится трава. Ее сок содержит устойчивый пигмент, справиться с которым бывает непросто.

Свежее пятно может поддаться, если намочить его горячей водой, намылить хозяйственным мылом и потереть. Чтобы справиться с застарелыми загрязнениями, понадобится нашатырный спирт. Чайную ложку средства надо развести в половине стакана прохладной воды, нанести раствор на пятно и оставить на полчаса. После этого необходимо постирать одежду, чтобы избавиться от резкого аммиачного запаха нашатыря.



Пятна крови

Главное правило в борьбе с такими загрязнениями – их нельзя смывать горячей водой. В противном случае кровь свернется и въестся в структуру ткани.

Свежее пятно надо потереть под струей холодной воды, и уже на этом этапе оно может полностью сойти. Если нет, допустимо подключить к ручной стирке хозяйственно мыло.

Чтобы избавиться от застарелого пятна, нужно развести столовую ложку соли в литре холодной воды и замочить в этом растворе вещь на ночь. Утром одежду надо постирать как обычно.



Тополиные липучки

Еще один враг безупречного стиля. Липучки падают с тополей, оставляя на одежде и обуви желтые пятна, которые бесполезно замачивать и выводить обычными порошками.

Справиться со смолой поможет ацетон или средство для снятия лака на его основе. Необходимо обильно смочить в этой жидкости ватный диск и прижать его к пятну на 20 минут. После этого вещь надо постирать обычным способом.



Жирные следы

О прогулке с перекусами часто напоминают жирные пятна на одежде. Удалить их поможет жидкость для мытья посуды. Ее надо нанести на смоченный в воде загрязненный участок ткани и оставить на 10 минут. За это время жир растворится, и смыть его не составит труда.

Если обстоятельства не позволяют застирать пятно сразу, место загрязнения надо натереть солью или сахаром. Гранулы впитают в себя жир, благодаря чему спасти одежду будет легче.



Пятна от пота

Удалить желтые разводы со стойким запахом можно с помощью девятипроцентного уксуса. Его нужно нанести на ватный диск, пропитать им участки с загрязнением и оставить одежду на несколько часов. После этого вещь надо постирать. Такой способ больше подходит для темной и цветной ткани.

От пота и запаха на светлых вещах можно избавиться с помощью соды. Четыре столовые ложки средства надо развести в половине стакана прохладной воды, втереть раствор в пятно и оставить на несколько часов. Затем место загрязнения следует потереть губкой и прополоскать вещь.

